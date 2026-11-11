“No se den por vencidos”, pide De la Madrid a empresarios

Guadalajara.– Dado que la percepción y los símbolos son valiosos para el turismo, en la cena inaugural de ITB Americas 2026 Josefina Rodríguez, secretaria federal de Turismo; Gloria Guevara y Enrique de la Madrid, ocupantes de la misma posición en otros tiempos y por otros partidos, convivieron en la mesa principal y eso fue signo de civilidad.

Hoy, Guevara nuevamente preside el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) y De la Madrid es miembro del Consejo Asesor de ITB Américas.

Según Vicente Salas, director de ITB Americas, el mensaje de esa convivencia fue que el turismo no es un asunto político ni de partidos, sino una actividad económica relevante que requiere sumar a favor del sector mismo.

Un día antes de esa cena, el R2, capo cercano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado con dos impactos de bala en un restaurante en Guadalajara.

En febrero fue abatido El Mencho, jefe del CJNG, en Tapalpa, Jalisco, lo que impactó más de 20% las reservaciones de Puerto Vallarta en 2026; este domingo, en cambio, no hubo Oxxos quemados ni videos incendiarios producidos con inteligencia artificial (IA).

En la conferencia de prensa al inicio de ITB Americas, Michelle Fridman, titular de Turismo de Jalisco, dijo que, ante los hechos de violencia, ahora hay un consejo en el estado que informa con transparencia lo que sucede a los principales mercados emisores de viajeros.

Seguiré trabajando con la “frente en alto” (en realidad no hay motivo para lo contrario) para hablar positivamente de Jalisco y añadió que para fin de año la situación del turismo en Puerto Vallarta seguramente regresará a la normalidad.

Al pedirle su opinión sobre la propuesta de aumentar el Derecho de No Residente (DNR) en un año difícil para el turismo, recordó que la decisión era federal y que ella desde Jalisco apoya que haya más recursos públicos para infraestructura, producto turístico, movilidad y percepción.

En la conferencia de prensa estaba también la secretaria Rodríguez, quien pidió a los organizadores terminar la sesión de preguntas, porque no tenía nada que decir sobre el DNR.

Ayer martes, Fridman invitó a De la Madrid a que la acompañara a una reunión con empresarios turísticos de Guadalajara y Puerto Vallarta, que se realizó en un hotel cercano al centro de convenciones.

Allí estaban Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco; Juan Vela, de Grupo Velas, y el presidente de los hoteleros de Puerto Vallarta, Abel Villa, entre otros.

Fridman ofreció cifras y proyecciones positivas sobre el turismo en Jalisco, pero varios de los asistentes mostraron no sólo preocupación, sino hasta resignación.

“No se den por vencidos”, les pidió De la Madrid, hay que seguir exigiendo que regrese la promoción de la marca país y las inversiones públicas en el turismo, porque está en juego un sector relevante para México.

Faltan solo cinco días para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos para 2027 y una fuente de Sectur dijo que esta dependencia está esperando que le asignen alrededor de 3% del DNR para impulsar el turismo.

Serían unos 500 millones de pesos contra 100 de este año; mientras el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) está pidiendo mil 800 millones.

En realidad, añadió el funcionario consultado, no hay nada confirmado y la Presidencia y Hacienda tomarán la decisión fina