De la Madrid salta de la política al entretenimiento

Este domingo, Enrique de la Madrid estrenó el primer episodio de ¿Quién quiere ser millonario?, la versión mexicana del exitoso formato desarrollado en Gran Bretaña y del que Sony tiene los derechos.

Aunque llevaba siete años en Ahora futuro México; ésta es la primera vez que dirige un programa televisivo de entretenimiento puro y duro, con el pelo engominado y vestido como un showman.

Fue estando en Francia con su esposa Isabel Prieto cuando vieron el programa en la televisión y él decidió que deseaba conducirlo en México.

Azteca no lo buscó para hacer el programa de concursos, él persiguió el proyecto como ha buscado otros desde que pasó de ser secretario de Turismo a consultor empresarial.

Lo ha hecho porque asegura que tanto su esposa como él necesitan trabajar, para conservar su estilo de vida.

¿De verdad el hijo de un expresidente y la nieta del exdirector de Fundidora Monterrey e hija de un respetado chelista necesitan trabajar?

Yo tenía 26 años cuando mi padre dejó de ser presidente, él fue un profesionista muy exitoso lo mismo que mi suegro, pero nos enseñaron a trabajar y a ser independientes, dijo.

“Hay de presidentes a presidentes y de familias presidenciales a familias presidenciales y hay de hijos de presidentes a hijos de presidentes y yo creo que está muy claro de cuáles soy.

“Es el mismo caso de mi esposa, mi suegro es una figura, pero todos sus hijos son personas de estudio, de trabajo y si bien no podríamos mentir que no hemos recibido apoyos a largo de nuestra vida, todos tenemos la formación de ser independientes y autónomos”.

Pero lo que busca al haber firmado para conducir los 13 capítulos de la primera temporada, a sabiendas de que sólo habrá una segunda si consigue los ratings esperados, es algo más.

Lo hizo porque le permite escuchar a otras personas, como pasó con su primer invitado, quien ganó 150 mil pesos y se retiró, pues le urgía el dinero para liquidar unas deudas.

También porque se está reinventando y llegando a otras audiencias con las que no había podido comunicarse anteriormente.

En otros momentos profesionales no se ha dejado guiar, pero en ésta se ha puesto en manos de especialista en los espectáculos, aunque después de ver varias versiones del programa en Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña, Juan Pablo Matarredona, su productor, le dijo que ya no lo hiciera porque debía encontrar su propia voz.

Él no descarta regresar en el futuro a la política, pero no con esa visión de sacar a Morena del poder, sino porque se necesita conciliar.

“Tengo claro las cosas que se hicieron bien y las que no se hicieron bien o donde nos quedamos cortos; en estos ocho años de Morena hizo cosas positivas como el salario mínimo, algunos programas sociales, su enfoque a la pobreza y me queda muy claro qué cosas el país no puede tolerar.

“México amerita una estrategia que tome lo mejor de los dos mundos, para ser exitosos mañana; un equipo de futbol donde no se hablen los jugadores o donde estén peleados cinco contra seis no va a funcionar.

“México ya debe de tener la madurez de decir esto sirve, esto no y cómo enfrentamos un mundo absolutamente diferente y retador; ahí me veo yo tratando de dar ideas, porque no soy polarizante”.