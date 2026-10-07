Josefina Rodríguez no “chistó” en defender el aumento al DNR

Los dirigentes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), que preside David Ortiz Mena, acompañados por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), manifestaron su preocupación por la iniciativa para incrementar 36% el Derecho de No Residente y porque no se haya etiquetado un peso para la promoción turística.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, dijo a esta columna que preocupa que en la Ley de Ingresos otra vez no haya recursos fiscales para promover los destinos.

“En la pasada reunión del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la secretaria de Turismo ni siquiera chistó para decirnos que no habrá cambios a la propuesta del DNR y, aunque ya fue un palo dado, nosotros teníamos que manifestarnos como lo hicimos hoy”.

El empresario dijo que la decisión de aumentar el DNR ocurre en un escenario adverso, con precios elevados de la turbosina, el problema del sargazo que mediáticamente se concentra en México y la falta de asientos de avión y el aumento de precios de los boletos.

Si todo sigue así, “se va a traducir en menos empleo, en más problemas de seguridad y en despidos, que es lo que menos queremos”.

El gobierno tiene la mayoría en el Congreso para pasar el aumento al DNR; pero si además no hay recursos para promoción, se generará un efecto que perjudicará la recaudación fiscal, así es que no se entiende la medida, señaló.

Tenemos competidores, como República Dominicana, con presupuesto para promoción, apoyos a la producción e incentivos fiscales, dijo, así es que, si no corregimos, los destinos mexicanos se seguirán debilitando.

De la Peña aseguró que hoteles de nicho como los de su familia o Xcaret están ganando dinero; pero que hay otros, incluso en el segmento de lujo, como Nizuc o Kempinski, en Cancún, con ocupaciones de 20 por ciento.

“Yo les dije a Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y a Jorge Paoli, de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (AMCH), que debemos ser más firmes”.

De la Peña consideró que, si se mantiene el aumento al DNR, al menos se deberían asignar 100 millones de dólares al año para la promoción, como los que tiene Dominicana, para no perder más turistas.

DIVISADERO

Pueblos Mágicos. Este 5 de octubre, Huasca cumplió 25 años de ser el Pueblo Mágico con el que inició uno de los programas más exitosos de la Secretaría de Turismo, mismo que ha tenido momentos buenos y malos.

El año pasado, los 177 Pueblos Mágicos recibieron 21.5 millones de turistas y éste, de acuerdo con las estimaciones oficiales, recibirán alrededor de 24 millones.

Hoy, 50% de los Pueblos Mágicos atraen a 80% de los visitantes, por lo que uno de los retos es impulsar que los menos desarrollados fortalezcan sus atractivos y mejoren su competitividad.

Compostela, Cozumel, Bahía de Banderas, Isla Aguada, Todos Santos, Palenque, San Cristóbal y Zacatlán son ejemplo de Pueblos Mágicos con una sólida oferta de productos, buenos servicios y que han avanzado en su competitividad.

El cáncer del programa han sido los políticos que nombraron Pueblos Mágicos a diestra y siniestra para congraciarse con los gobernadores.

Ahora, Carlos Ávila, director del programa, está trabajando en su reclasificación y buscando estrategias para que los más desarrollados apoyen a los que están rezagados.