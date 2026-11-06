ITB busca ganar su sitio en el turismo cerrando buenos negocios

La cuenta regresiva está en la recta final y este domingo será en Guadalajara la ceremonia de inauguración del ITB Americas 2026, diseñado no para hacer política, sino para hacer negocios.

Durante años, Vicente Salas, director de ITB Américas, persiguió este evento que, como hacen las firmas alemanas, tiene una visión de largo plazo y alienta la comercialización de destinos de todo el mundo en el continente americano.

Con esa costumbre mexicana de que los “cangrejos de abajo” jalan con sus tenazas a los que van saliendo de la “cubeta”, hay quienes han dicho que no le ven sentido a esta feria de turismo en México cuando ya existe el veterano Tianguis Turístico.

En realidad, son dos eventos de naturaleza distinta, pues aquél está orientado a la comercialización de los destinos nacionales y en ITB Americas se venderán productos turísticos de África, Asia, Europa o Norteamérica, entre otros destinos.

Los mismos “cangrejos” apuntan que sólo se comercializó 90% del espacio destinado a la feria, sin considerar que, debido a la demanda, los organizadores contrataron un espacio 60% más grande al que se tenía planeado originalmente.

Así es que desde hace meses estuvo sobrevendido respecto al plan original; con todo, no será un evento fundado en el volumen, pues, en total, habrá unos 80 expositores, uno de los cuales es el pabellón de México con las 32 entidades federativas.

Salas convenció a la secretaria Josefina Rodríguez de que estuvieran todos los estados presentes, ya que es un evento global que se hace en México y era importante que hubiera una oferta local relevante.

Aquí ya están amarradas otras ediciones futuras si los resultados son buenos, pero en algún momento se puede mover a otro país del continente.

Lo que sí marcará una diferencia es que se prevé una asistencia de, por lo menos, 300 compradores calificados, todos ellos con capacidad de decisión, así es que el éxito provendrá de que los expositores salgan de allí con buenos y nuevos negocios.

Salas dice que sólo 5.0% de esos compradores van habitualmente al tianguis, por lo que prevé la llegada de caras nuevas con billeteras distintas que van con la idea de hacer buenos tratos y no sólo de entonar México en la piel con la música de mariachi en el fondo.

En el evento habrá más de 40 sesiones de análisis sobre la industria con más de 100 conferencistas, entre ellos altos ejecutivos de la aviación, el hospedaje, la promoción de destinos y dos exsecretarios mexicanos de Turismo.

Gloria Guevara, presidenta de la Asociación Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés), y Enrique de la Madrid, quien va como consultor y no a ofrecerle a los “turisteros” volverse millonarios, como en su programa de tv, analizará qué hacen los destinos para posicionarse en el mundo.

Salas asegura que, no obstante el capítulo de El Mencho, Tapalpa y la caída de las llegadas a Puerto Vallarta, el tema de la seguridad no apareció en las preguntas de los compradores y expositores que estarán en la capital de Jalisco.

Así es que, el domingo, los principales asistentes brindarán porque este evento se posicione como una nueva alternativa de comercialización turística; aunque la secretaria Rodríguez lo hará con una bebida suave, pues, como lo hizo público, está viviendo el proceso de la llegada de un bebé.