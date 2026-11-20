Expedia, la agencia de viajes por internet (OTA, por sus siglas en inglés), que dirige en México Carrie Wilder, está enfrentando otro periodo de cambios y hoy la inteligencia artificia (IA) es una gran oportunidad, pero también una amenaza.

Esta poderosa herramienta también está sacudiendo el mundo del turismo, pues cada vez más viajeros la están utilizando para identificar destinos atractivos y organizar sus recorridos.

Al mismo tiempo, Expedia la está adaptando tanto para que sus clientes agilicen y centren sus búsquedas, como para identificar gustos y necesidades para curar las ofertas que ofrece esta empresa.

Los chatbots siguen aprendiendo y junto con ellos los dueños de los laboratorios de IA, hoy los viajeros todavía no están comprando sus viajes directamente con ellos, pero en algún momento podrían sentir confianza para hacerlo sin las OTA.

Por otro lado, los estudios de Expedia están identificando nuevos destinos y tendencias que ya están impactando positivamente en sus números.

Uno de ellos es lo que se conoce como el “modo recreo”, es decir, el interés creciente de los viajeros simplemente por pasarla bien, como regresando a la infancia, sin preocuparse en sus vacaciones por ir a lugares únicos o por acudir necesariamente en pos de experiencias de vida sofisticadas.

Entre los ganadores por esta tendencia están los parques de diversiones con hoteles; los centennials, los millennials y los miembros de la generación X disfrutan regresando a los parques de Disney, Universal y otros porque sencillamente van a pasarla bien y a desconectarse como lo hacían cuando iban con sus papás.

En México, según las propias cifras de Expedia, un ganador claro por esa tendencia es el Grupo Xcaret y en particular el hotel Arte que registra una demanda creciente.

Otra tendencia, por increíble que sea, es la de viajeros que quieren ir a lugares no sólo donde se han grabado películas y series famosas, sino donde se anuncia que se harán nuevas emisiones próximamente.

Emily en París, una popular serie de Netflix, provocó un incremento en las búsquedas del orden de 60% a Mónaco cuando se anunció que este personaje —una socialité e influencer— estará allí en su próxima temporada.

Al ser un destino costoso, sólo alrededor de la tercera parte se está convirtiendo en reservaciones, pero es un ejemplo del poder que tienen estas historias en los consumidores.

La otra tendencia son las reservaciones empaquetadas que incluyen transportes, hospedajes y experiencias; la diferencia con los viejos paquetes es que son armados por los propios viajeros y las herramientas que les ofrecen las OTA.

Esta propuesta surgió en China en OTA como Ctrip y Alibaba con sus filial Fliggy, pero ya son un éxito en occidente y según Wilder alrededor de 60% de sus clientes ya están reservando de esta manera.

Una sorpresa más es que entre los destinos más “calientes” en el mundo para este invierno, es la isla de Holbox en Quintana Roo. Varias novedades en el mundo cambiante de los viajes.

DIVISADERO

IAAPA Legends. El 16 de noviembre Miguel Quintana Pali, fundador y presidente de Grupo Xcaret, fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA, por sus siglas en inglés).

Ese reconocimiento lo recibió hace años Walt Disney (qepd) y ahora es un justo homenaje a este arquitecto y visionario mexicano cuya empresa seguirá siendo durante muchos años más una obra en proceso.