La gira de los cambios de vuelos de última hora

David Ortiz Mena, presidente de los hoteleros de Tulum, estaba, como todos los veranos, a punto de salir a su piso en París, pero tuvo que cambiar su vuelo porque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que visitaría ese destino el jueves pasado.

Tulum enfrenta los retos más grandes del Caribe mexicano, después de que hace 10 años era el paraíso hipster por excelencia.

Desde aquella época en que ricos y famosos del mundo llegaban en sus aviones para hospedarse en hotelitos “locochones” por mil dólares la noche, sin aire acondicionado, ya sólo queda la anécdota.

Después llegaron los hoteles todo incluido y proliferaron los proyectos de condominios, rentados por Airbnb, todo esto en medio del desorden propiciado por varios presidentes municipales.

Recientemente, otros factores, como el arribo gigantesco de sargazo, una plaga de referencias bíblicas, y los desplantes bélicos del presidente Trump con el consecuente impacto en el precio de la turbosina y el precio de los boletos de avión, siguen complicando todo.

Luego de años de “vacas gordas”, para seguir haciendo referencia al libro religioso, una paulatina, pero constante caída de los ingresos derivó en que el crimen organizado hiciera su aparición, con los cobros de piso a los negocios y demás linduras.

Además, en el último año se cayó la llegada de aerolíneas comerciales al nuevo aeropuerto internacional de Tulum, pues a la administración militar se le ocurrió aumentar los precios de los servicios aeroportuarios y las compañías se regresaron, literalmente, volando a Cancún.

El Parque del Jaguar, también administrado por los militares, confirmó que el prestigio de las Fuerzas Armadas no influye en los consumidores y tiene baja afluencia por los precios excesivos de entrada.

La presidenta Sheinbaum, acompañada de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunciaron varias medidas que pueden ayudar a la recuperación del destino, pero en el mediano plazo.

El verano ya se perdió para Tulum, que hoy registra algunas de las ocupaciones más bajas de Quintana Roo.

Sólo en el caso del hotel de Ortiz Mena, un establecimiento mediano y muy enfocado al público europeo, las ocupaciones han estado ligeramente arriba de 40% en el año, cuando lo normal era arriba de 70 por ciento.

Ambas políticas se comprometieron a darle la vuelta al problema de las extorsiones, a reforzar la seguridad, además de los planes que presentó la titular de Medio Ambiente para mitigar el sargazo.

Fue Josefina Rodríguez, titular federal de Turismo, quien anunció que se abrirán los accesos a las playas y que ahora será gratis acceder al Parque del Jaguar.

Pero en los distintos eventos de la gira nadie pasó por alto que quedaron en manos de Sebastián Ramírez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), las acciones de seguimiento a las medidas anunciadas.

Nuevamente, tanto el diseño institucional del Fonatur como la cercanía de este funcionario con la Presidenta, le están permitiendo trabajar más ágilmente.

Conforme avanzaba la gira, originalmente de cuatro días por Quintana Roo, comenzó a haber ajustes, y es que en ese lapso llegó la invitación del presidente Trump para que su colega mexicana fuera a la clausura del Mundial a Nueva Jersey.

No sólo Ortiz Mena tuvo que cambiar sus planes, sino que la mandataria acortó su gira y abordó un avión militar, pues todo acercamiento con el temperamental mandatario estadunidense es clave para el futuro económico de México.