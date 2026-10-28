Cómo libran Esponda y Los Cabos una “sentencia de muerte”

LOS CABOS.— El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) está celebrando 20 años del VIP Summit, su evento anual de comercialización, una hazaña en estos tiempos políticos.

Mientras Rodrigo Esponda cumplió 10 años al frente del Fiturca y entre risas dice estar sorprendido, pues sigue librando una “sentencia de muerte”.

En una década los visitantes a Los Cabos pasaron de 2.12 a 3.76 millones anuales y la tarifa hotelera de 286 a 450 dólares, 11% arriba descontada la inflación acumulada de ese periodo.

Esponda considera que esta organización sigue viva “porque el sector privado ha defendido al Fiturca y ha hecho un trabajo para comunicar la relevancia de que exista”.

Él se describe como “un obrero del turismo que pone ladrillos diariamente para que vengan los visitantes a Los Cabos y eso seguiré haciendo mientras me lo permitan”.

También aprendió a ignorar el canto de las sirenas: “Yo cierro las orejas, no me creo los halagos y trabajo con humildad para que las cosas continúen”.

A la inauguración del VIP Summit 2026 no acudieron políticos ni los empresarios mexicanos que desarrollaron Los Cabos; sino turoperadores y mayoristas de Estados Unidos y otras latitudes, aliados del destino y conocedores del sector.

Ray Snisky, presidente de ALG Vacations & Amstar, empresa estadunidense que trae cientos de miles de turistas a Los Cabos, planteó tener cuidado con seguir aumentando los impuestos a los extranjeros por entrar a México, porque a nadie le gusta pagar más y hay una intensa competencia en el mundo.

Los estadunidenses quieren saber a dónde van sus dólares y en qué les beneficia directa o indirectamente, por lo que consideró riesgoso abusar de esta medida.

Maurice Bonham Carter, fundador y director general de ID Travel Group, especialista en turismo de lujo, advirtió que “hay mucha información falsa que llega sobre México al mercado de Estados Unidos”.

Cuando capturaron y murió El Mencho hubo cancelaciones en Los Cabos por lo que sucedió en Jalisco y también en Cancún que está a miles de kilómetros, puso por ejemplo.

Alberto Treviño, primer secretario de Turismo de Baja California Sur, me contó que el Summit nació por un compromiso del entonces gobernador perredista Narciso Agúndez.

T”ambién ofreció que los empresarios nombrarían al primer secretario de Turismo y fue por eso que me convocaron a mí siendo presidente de la Cámara de Comercio (Canaco)”, recordó.

“Esponda ha hecho un trabajo eficaz, transparente, ha buscado impulsar al turismo y no beneficiarse personalmente, escucha las necesidades de todos y por eso lleva 10 años”, planteó.

Mientras Rubén Reachi, otro exsecretario de Turismo de BCS y extitular del Fiturca, dijo que la ley les dio mayoría a los empresarios sobre los políticos en el fideicomiso y que eso ha impedido que lo cierren.

Ganas no le ha faltado al gobierno estatal que sólo le da al Fiturca 40% del impuesto al hospedaje, casi 500 de mil 200 millones de pesos al año, aunque quisiera usar todo para gasto corriente.

Rodolfo López Negrete, asesor del grupo de los empresarios más importantes de Los Cabos y quien recomendó a Esponda, contó que éste llegó con un plan de largo plazo.

Consistencia, continuidad, talento, conocimiento de la tecnología, relaciones con los empresarios que traen turistas de Estados Unidos, Canadá y otros países también han impedido ejecutar esa “sentencia de muerte”.