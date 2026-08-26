Comisión de Turismo de la Cámara Española asume grandes retos

La semana pasada se formalizó la creación de la Comisión de Turismo de la Cámara Española de Comercio en México, que preside Marc Miralles Pons, el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de RIU para México y América Latina.

Antes no había un grupo que revisara los temas turísticos, siendo una de las actividades económicas más relevantes que explica la presencia de los empresarios de ese país en México.

Como dijo María Peña, consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en México, en el evento realizado en Cancún: hoy, 11% de las inversiones totales de ese país europeo en el extranjero se encuentran aquí.

España es el segundo inversionista internacional en México después de Estados Unidos, una relación que ha tendido a crecer en los últimos años.

El propósito de la comisión será impulsar la competitividad y sostenibilidad turística, comenzando por el Caribe mexicano, donde se concentra la mayoría de los hoteles con inversiones españolas.

Miralles tiene claro que uno de los grandes retos es el sargazo, problemática que afecta a varios países que están o tienen presencia en el Caribe, ya que su solución sólo se conseguirá insistiendo en un escenario de largo plazo.

Este problema ocurre cuando se han conjugado otros factores en lo que ya es descrito, tanto por él como por otros actores del turismo, como una “tormenta perfecta”.

Lo más difícil proviene del conflicto bélico iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha encarecido el precio de la turbosina y por tanto se ha reducido el número de asientos aéreos disponibles desde las ciudades estadunidenses a México.

También está la falta de promoción de la marca país, lo que le está complicando a México generar incentivos para que vengan más extranjeros.

Al respecto, pone el ejemplo de los hoteles Riu en República Dominicana, donde tienen cinco establecimientos; pues, para mediados de septiembre, el que registra las mejores ocupaciones anticipadas va en 84%, mientras que el de México ronda 78%.

Sin embargo, México tiene muchos atractivos turísticos, en el país hay 23 hoteles de la cadena y no sería difícil pensar que ese factor de la falta de promoción nacional le está dando una ventaja a Dominicana.

Miralles trae en la agenda de la comisión buscar alternativas para el sargazo, impulsar la promoción e incluso está considerando trabajar con las aerolíneas estadunidenses, con el fin de encontrar opciones para recuperar los asientos que se han perdido.

En el evento de arranque estuvieron Bernardo Cueto, titular de turismo de Quintana Roo; así como Toni Chávez, Rodrigo de la Peña y Marissa Setién, entre otros presidentes de las asociaciones hoteleras de Quintana Roo.

Hoy la interlocución es una de las vías para hacer frente al momento más complicado que ha vivido el turismo mexicano desde la pandemia.

DIVISADERO

Cruceros. La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, que preside Michele Page, estuvo el lunes con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

Habilitar el suministro y almacenamiento de combustible para las embarcaciones, incluido el gas natural licuado; impulsar la construcción de un astillero de mantenimiento y reparación, así como ofrecer abastecimiento fresco y de alta calidad mediante productos locales fueron algunas ofertas para las navieras.

Ayer, Michele Page y su comitiva se reunieron con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, en la Ciudad de México.