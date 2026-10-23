Ayer en Cancún no hubo “sangre” ni críticas a Sectur

CANCÚN.— Hay ocasiones en donde lo que no se dice es más importante que lo dicho y la inauguración del Cancún Travel Mart fue una de ellas.

La gobernadora Mara Lezama se llevó aplausos cuando anunció que el próximo año destinará 20% más del impuesto al hospedaje a la promoción; si este año el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) tiene 740 millones de pesos, en 2027 superaría los 870 millones dependiendo de los resultados en llegadas y tiempo de estancia en la ocupación hotelera.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, anunció un nuevo programa para la renovación de Cancún que exentará del pago de permisos a los hoteleros que inviertan en renovaciones.

Este año hay cinco hoteles que iniciaron o terminaron ese proceso, como Hyatt Ziva, que hizo la fiesta inaugural del evento tras invertir 80 millones de dólares.

En un año de “vacas flacas” como ha sido este 2026 para el Caribe mexicano, que podría cerrar con un ajuste de -4% en la llegada de turistas internacionales por vía aérea, hay empresarios que planean mejorar sus instalaciones y Peralta de la Peña quiere alentar ese proceso.

El evento avanzaba y los periodistas, que como escualos habían “olido sangre” por la asistencia de Josefina Rodríguez, secretaria federal de Turismo, ya que hace dos semanas los hoteleros del estado se habían quejado fuerte por la iniciativa de Hacienda para aumentar el Derecho de No Residente (DNR) en 2027, seguían “dando vueltas” infructuosamente.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, defendió una promoción estratégica sólida y vanguardista y habló de la “representación institucional” como de los pilares de esa organización.

Pero ¿cómo?, ¿dónde quedó el empresario combativo?, se preguntaban los presentes mientras escuchaban un discurso comedido.

Lezama enumeró los problemas (sargazo, guerra, turbosina), anunció para fin de año nuevos vuelos: cinco a Tulum, cinco a Cozumel y 12 a Cancún, y le agradeció a Fernando Chico Pardo, presidente de ASUR y Banamex, por haber invertido en el arranque del nuevo vuelo de Cozumel a Milán por la aerolínea italiana Neos.

Tampoco se refirió al aumento al DNR y los periodistas, como tiburones hambrientos, seguíamos dando vueltas.

Entonces dio una pista, el miércoles habló con la presidenta Claudia Scheinbaum y platicaron de cosas importantes que comentaría “en corto”.

Rodríguez reconoció retos para el turismo, en el mundo la actividad crecerá este año 1% contra 3% que estaba previsto; hay menos frecuencias aéreas desde Estados Unidos, pero no todo está mal y esta actividad es cambiante.

Nunca hubo “sangre”, los políticos iniciaron el recorrido por la feria y sólo unos sabían lo que había pasado en realidad.

Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, había “planchado” con los empresarios que la reunión transcurriera cordialmente.

José Chapur, vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), lo explicó así a esta columna.

“Se puede decir todo, pero en el momento correcto y hoy no es tiempo de hablar mal del camello, porque estamos con los compradores y tenemos que mostrar lo bueno que tenemos”.

Mientras la gobernadora sigue negociando un tema de facilitación y otro de recursos para el turismo con la presidenta Sheinbaum, pero no hay que adelantarse porque a veces lo que no se dice es lo más importante y ayer los “tiburones” se quedaron sin comer.