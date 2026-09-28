El año que el Palace perdió a los capitanes del turismo mexicano

Con sus 470 habitaciones, el Hotel Palace de Madrid tiene una larga historia que comenzó a inicios del siglo pasado y que incluye una lista potente de clientes y huéspedes distinguidos, desde García Lorca hasta Hemingway.

Al inicio de este siglo, secretarios de turismo mexicanos, gobernadores e inversionistas relevantes como los Azcárraga, Chapur, De la Peña y Alex Zozaya se quedaban allí cada año durante los días de la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur).

Pero después de la pandemia, el hotel cerró para una remodelación de 90 millones de euros y el fondo Archer, su propietario, terminó el contrato de operación con Westin, para entrar a Luxury Collection de Marriott.

Mientras tanto, la competencia por el hospedaje de lujo se ha vuelto más reñida en Madrid y han llegado nuevos jugadores como Four Seasons.

Elisa Barral, española proveniente del mundo de las finanzas, se ha propuesto como directora del Palace recuperar esos clientes mexicanos y la semana pasada estuvo en la Ciudad de México para reunirse con profesionales de los viajes y mostrarles los cambios que no han terminado, pues viene un área de nuevos restaurantes y un SPA.

En este momento, los mexicanos ya son su segundo mercado después de los estadunidenses; pero ella y sus colaboradores quieren más, pues han tratado décadas con ellos, los conocen y, en sus palabras, les gustan porque “no son snob, tampoco ostentosos, pero sí gastan sin aparentar”.

A diferencia de las otras marcas de lujo, en el Palace hay muchas habitaciones de 500 euros y también grandes suites; mientras que sus competidores comienzan en precios mucho más elevados.

Con un personal que conoce a los mexicanos, su bar elegante y discreto donde se citaban los dueños de las cadenas mexicanas y su restaurante bajo una cúpula extraordinaria, Barral espera ver de regreso a esos personajes que, sin ser literatos, “escribieron” allí tantas historias.

DIVISADERO

Reconocimiento. Jorge Goytortúa, quien hace poco más de una década era un importante director en la parte comercial de Aeroméxico, nunca se imaginó que sus mayores logros profesionales los alcanzaría al frente del Cross Border Xpress (CBX), el puente estéril que enlaza a San Diego y Tijuana, y por donde cruzan caminando anualmente millones de viajeros.

La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores le otorgó el Premio al Mexicano Distinguido, pues bajo su conducción el CBX se ha consolidado como un punto estratégico de movilidad transfronteriza al superar los 30 millones de cruces desde 2015 y atender actualmente a más de cuatro millones de usuarios al año.

Goytortúa no sólo ha sido un ejecutivo eficaz y eficiente, sino una persona que siempre está dispuesta a ayudar y respaldar las iniciativas que promuevan el intercambio de personas entre México y EU.

Información de calidad. Hoy Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), presentará en la asamblea de este organismo los avances de su iniciativa para generar información actualizada y de calidad sobre el turismo, ésa que hoy resulta cada vez más necesaria.

Descanse en paz. El martes 22 de septiembre falleció Ricardo Ampudia, exsubsecretario de Turismo, exfuncionario de Fonatur, diplomático y conocedor del sector de los viajes.

También un hombre elegante, amable y conciliador que luchó durante años con una compleja enfermedad y que lo hizo con esa misma dignidad que caracterizó su vida profesional.