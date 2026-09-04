El agravio de quedarse sin visa

Si para algunos políticos, legisladores y personajes mexicanos es considerado un agravio que el gobierno de Estados Unidos les quite la visa, algunas autoridades de ese país están asombradas por la sobrerreacción ante ese hecho.

Como publicamos en este espacio, del 24 al 27 de agosto estuvieron en Yucatán y la Ciudad de México 17 ejecutivos que participan en la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus en inglés), que comanda Michele Paige.

La mañana del 26 de agosto, estos ejecutivos tuvieron un desayuno con siete representantes de la embajada de Estados Unidos en la CDMX.

El encuentro se realizó en St. Isidro Corporate Housing, inmueble para largas estancias en donde se alojaron los directivos de las navieras.

Los funcionarios de la embajada revelaron que en la actualidad hay más de 150 legisladores, gobernadores y personajes de alto perfil en México a los que se les ha retirado la visa sin que necesariamente lo sepan.

Algunos de esos políticos han recurrido a las vías legales para tratar de reponerlas, pero otros ni siquiera conocen dicha decisión, que ha ocurrido en un periodo de tensiones entre ambos países.

Esto va alineado con las declaraciones que hizo Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados, Unidos cuando confirmó, a mediados de agosto, que le habían retirado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Muchos mexicanos disfrutamos cuando Landau, como embajador de Estados Unidos en México, hacía bromas amables en sus redes sobre sus descubrimientos de la cultura mexicana.

Pero su sentido del humor también puede ser sarcástico, así es que se volvió viral cuando pidió a la audiencia rellenar las palomitas, porque les iba a encantar ver el segundo capítulo de las “visas retiradas”.

Fue a partir de entonces que él mismo se acepta como el “quita visas”.

Las causas por las que se puede revocar o cancelar una visa B1/B2 de turismo o negocios, son:

• Inadmisibilidad, porque se incurrió en un fraude o mentira; porque una persona se quedó más tiempo en ese país, al que tenía autorizado; porque trabajó allá o tuvo la intención de inmigrar.

• También porque tenía antecedentes penales, por consumo de drogas o por su relación con grupos criminales.

• Por razones administrativas, como conducir ebrio o tener una visa dañada o duplicada.

• Pon una sanción directa en la frontera.

El gobierno de Estados Unidos no tiene la obligación de avisar que se le canceló a una persona la visa, a veces lo hacen al momento de entrar a Estados Unidos, pero también les pueden enviar un correo electrónico.

No hay opción de apelación, pero se puede volver a solicitar la visa; también es viable pedir el expediente para conocer el motivo real y contratar a un abogado de inmigración.

La sorpresa ha sido que la opinión pública en México está equiparando el retiro de la visa a una situación delincuencial, aunque la causa sea simplemente administrativa.

También que la falta de visa sea percibida como un impedimento para seguir adelante con una carrera política, algo delicado ante la proximidad de un año electoral.

La Constitución de México no dice que se requiera la visa estadunidense para contender por un cargo público; de allí que, en la misma embajada, estén tan sorprendidos del poder que la opinión pública le ha conferido a esa decisión.