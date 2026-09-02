Aeroméxico y UNODC lanzan ABC para combatir la trata

Además de su capacidad para generar riqueza, el turismo tiene una dimensión humana que acerca a los países y a las personas, pero también oculta algunas de las facetas más obscuras de las mismas.

Una de ellas es la trata y por ello desde hace 10 años, Aeroméxico apoya la lucha contra este cáncer y el lunes pasado, junto con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó el estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México.

Hoy, desgraciadamente, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, superado solamente por el tráfico de drogas y de armas.

Una de cada tres víctimas es un niño o una niña y el turismo es aprovechado por los delincuentes que participan en las redes de trata debido a su alta movilidad, afluencia constante y por la informalidad laboral.

Entre las formas más eficaces de combatirla está la detección temprana, pero el estudio revela que 93.2% de los casos en México no llega a investigarse, por lo que el personal turístico puede convertirse en un actor clave para reportar las señales de alerta.

Junto con el estudio, también se lanzó el ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico, en donde se identifican señales de alerta para identificar estos lamentables casos.

Hoy, el personal de esta aerolínea y de otras empresas relevantes del sector turístico en México, están pendientes ante situaciones como éstas:

1. Si una persona no conoce la dirección de su destino.

2. Si está en proceso de ser contratada para un trabajo que parece muy atractivo, pero desconoce los detalles de llegada al destino.

3. Si no tiene posesión de sus documentos de identificación, como su pasaporte.

4. Si muestra señales de sumisión, miedo o ansiedad.

5. Si tiene interacción social, limitada o nula.

6. Si otras personas hablan por ella cuando se le dirige la palabra directamente.

Actualmente, 12.7% de las víctimas de este delito son inmigrantes; 2.2% es analfabeta; 37% son hombres y 63% son mujeres; 16% tienen educación primaria; 31% secundaria; 30% bachillerato y 17% cuenta con licenciatura.

Para combatir un problema tan grave como éste, uno de los requisitos es profundizar en el mismo y conocer sus características; en ese sentido, tanto el estudio como el ABC de actuación son herramientas fundamentales.

DIVISADERO

Pueblos Mágicos. César García Pavón, el mandamás de Euroamérica, viene con ideas novedosas para montar el próximo Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo en Tampico durante noviembre.

El nuevo director general de Pueblos Mágicos de Sectur, que es Carlos Ávila, ofrece ideas positivas y ganas de sumar, así es que este evento tendrá varios elementos innovadores.

El primero es que será amigable con el medio ambiente, por lo que se utilizarán en el montaje materiales que abatirán el impacto del evento en la huella de carbono, reduciendo además costos y tiempo de montaje, sin descuidar la calidad del mismo.

El año que comenzará a correr a partir del próximo noviembre, marcará el 25º aniversario de uno de los programas turísticos más exitosos del gobierno federal.

Gracias al mismo se han puesto en valor numerosos destinos intermedios, entre aquellos que atraen las principales corrientes de viajeros nacionales e internacionales a México.