Cerca del nirvana

Si uno le cree a pie juntillas al Boletín 239 de la Secretaría de Educación Pública, del 17 de julio de 2026, podría pensar que estamos a punto de alcanzar la utopía que soñó José Vasconcelos. A decir de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, según el encabezado de ese informe, el año escolar pasado fue maravilloso: “Avances históricos en Educación Básica, Media Superior y Superior durante el ciclo 2025-2026”. Afirmó que la Nueva Escuela Mexicana ofrece una educación más humanista, incluyente y con justicia social, a través de becas, de mejores espacios y de apoyos al magisterio.

El secretario dio cifras millonarias sobre los beneficiarios y los montos de los programas de becas: Rita Cetina, Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. También, de los más de 37 mil millones de pesos que se transfirieron a padres de familia, gracias al programa La Escuela es Nuestra y el Fondo de Aportaciones Múltiples.

El secretario presumió un alto nivel de cobertura en los niveles educativos. En preescolar, 61.5%; en primaria, 98%, y en secundaria, 93.9%. Eso implicó que cerca de un millón de docentes que participaron en los Consejos Técnicos Escolares fortalecieran a las comunidades de aprendizaje y al diálogo educativo en todo el país. Además, con el propósito de consolidar la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, la SEP entregó un millón 496 mil 904 ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022.

Si no hubo una corrección sustancial del plan anunciado en agosto de 2022, puede pronosticarse que se trató de un gasto de escasa utilidad. Según lo ha documentado la investigación educativa, la mayoría de las y los docentes no entienden su escritura complicada; muchos no usan el plan ni los nuevos libros de texto.

De acuerdo, los programas iniciados por la Cuatroté: la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz y la Estrategia Nacional de Salud Mental para las y los Jóvenes, arrojan resultados plausibles y hacen la escuela más llevadera para cientos de miles de alumnos, en especial de las zonas vulnerables.

El secretario Delgado Carrillo da cifras sobre el sistema educativo nacional y señala que se fortalece la educación superior y que habrá nuevos campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), de una nueva unidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Tlaxcala y de la Universidad Intercultural de los Altos de Morelos. También afirmó que se ha dado prioridad a la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior. Si eso es así, uno no se explica cómo es que en las universidades públicas protestan por falta de recursos para programas y nuevas plazas.

Para rematar, el secretario de Educación Pública elogió el incremento salarial de 9 por ciento que el magisterio recibió en 2026 y las más de 50 mesas de trabajo con autoridades educativas y representantes magisteriales para construir soluciones a las demandas del sector. Al final, aseguró que “con los gobiernos de la Transformación se terminó la persecución e inició la basificación”. Muestra de ello, dijo, es que ya se ha basificado a un millón 200 mil maestras y maestros, lo que les da certeza laboral y mejores condiciones de trabajo. Lo que no dijo es con qué fundamento legal se dan las bases definitivas a los trabajadores interinos.

Este informe tan detallado, lleno de logros, sitúa a la educación mexicana como una de las mejores del mundo, muy cerca del nirvana. A solo un paso de alcanzar el sueño del fundador de la SEP: instituir en México el Estado educador para garantizar el acceso universal a la cultura y al conocimiento, con la convicción de que la educación es la herramienta para construir una nación democrática, cohesionada y con una identidad cultural propia. Las consignas principales de Vasconcelos eran: unidad, justicia y progreso.

Mario Delgado no informó qué tanto aprenden los alumnos de México ni cuántos abandonaron los estudios durante el ciclo de referencia. Son algo más que pequeñas trabas a la utopía de humanismo y justicia social de la Cuatroté.