El final de partida es de lo más complejo. Es un oceáno combinatorio cambiante: de presentar una superficie de espejo, navegable, a otra tempestuosa, que produce naufragios y tragedias. Es una fase que distingue a los grandes maestros del tablero. Mikhail Botvinnik, El Patriarca, elevó la apertura a un grado científico, quasi matemático, pero en el final siendo un conocedor profundo en el cálculo y en la valoración posicional no poseía tanta destreza. Cito estos elementos por la proximidad del Campeonato Mundial que van a sostener a partir de la próxima semana los prodigiosos Gukesh, Dommaraju, de India, y Javokhir Sindárov, de Uzbekistán, y además por un par de de hermosas partidas que se jugaron ayer durante el Campeonato Nacional de España por equipos.

Recordemos fugazmente algunos elementos de dos partidas modelo de Botvinnik. Su juego con blancas ante el cubano José Raúl Capablanca en el Torneo del Avro en 1938, una Nimzo-India, variante Rubinstein, que finalizó en 43 movimientos después de un sorprendente sacrificio de desviación mediante 30. Aa3!! seguido de Cxh5 -enlace de apertura, medio juego y final- que terminó con un desbordante, espectacular, ataque en flanco de Rey.

Y la única partida que jugó contra Fischer en la XV Olimpiada de Varna, celebrada del 15 de septiembre al 10 de octubre de 1962, en Varna, al este de Bulgaria en el Mar Negro, Botvinnik que conducía con esmero las blancas enfrentaba a Bobby Fischer en el esperado duelo por equipos entre la URSS y los Estados Unidos, época de la Guerra Fría: en mayo de ese año, las relaciones entre ambos países y sus presidentes Nikita Kruschov -fresco el zapatazo en el foro de la ONU- y Dwight Eisenhower, se tensaron cuando la URSS derribó un avión espía, U-2, que piloteaba Gary Power. La atmósfera era ríspida en política y deporte; en lo social y cultural.

La partida se desarrolló en la Ronda 10 y Fischer planteó una defensa Grunfeld en la que llegó a un final de torre con peón de ventaja. La derrota del Patriarca parecía inminente. Se sabe que en el análisis nocturno por equipos Efim Geller, con score superior sobre Bobby, (+5, =2, -3) halló el antídoto para neutralizar la ventaja del genio estadounidense. Geller era brillante y creativo especialista de la defensa Siciliana con blancas y con negras y con negras en la defensa India de Rey.

En la lucha multifacética del Campeonato Mundial en el que acaso tenga relativa ventaja el astro uzbeko, apreciaremos la importancia de los analistas en descubrir el algoritmo del adversario, la armonía de las piezas en combate con su cambios de valor posicional, la condición física y resiliencia del juego; el poder tanto del ataque como la defensa, diástole y sístole en todas y cada una de las partidas del match pactado a 14 con el objetivo de que el dueño de la corona será quien alcance 7 ½ puntos.

Blancas: Ediz Gurel, Turquía, 2,649.

Negras: Eduardo Iturrizaga Bonelli, España, 2,580.

Defensa Caro-Kaan, V. del avance, B12.

R–1, Campeonato por equipos Honor División, España, 20–11–2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.h4 h5 5.Ad3 Dd7 6.Ae3 Axd3 7.Dxd3 e6 8.Cd2 Ca6 9.Ce2 c5 10.c4 Ce7 11.0–0 Cb4 12.Db3 Cf5 Las blancas alcanzan ventaja en desarrollo y en el juego posicional. 13.Tad1! Con Rayos X sobre la Dama Negra en un centro en tensión. 13...cxd4 14.Cxd4 Cxe3 15.fxe3+=. Ae7 16.a3 Era posible Cd2-f3, pero también es conveniente pedirle cuentas a la pieza activa con este último lance. 16...Cc6 17.cxd5 exd5 Una imprecisión. Mejor: [17...Cxd4 18.exd4 Dxd5 19.De3 con posición en equilibrio.] 18.Cf5 0–0 19.Ce4 Tad8 20.Cc3 De6 21.Cxd5= Dxe5! Gurel finaliza con un poderoso y bonito remate combinatorio: 22.Dxb7 Txd5 23.Txd5 Dxd5 24.Dxe7 Dd8 25.Dc5 Negras rinden. 1-0. Se amenaza Dxc6. Si 25...Cb8 26.Ce7+ Rh7 27.Dxh5++.

Blancas: Stavroula Tsolakidou, Grecia, 2,452.

Negras: Alexei Shírov, España, 2,597.

Bogo-India, V. Bogoljubow, E11.

R–1, Campeonatos por equipos en España, 20–11–2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 Ab4+ 5.Ad2 Ae7 6.Ag2 0–0 7.0–0 c6 8.Ac3 dxc4 9.a4 b5 10.axb5 cxb5 11.Ce5 Cd5 12.Aa5 De8 13.b3 Cc6 14.Cxc6 Dxc6 15.e4 Cb6 16.d5 Dc5 17.b4 Dd6 18.Cc3 Ad7 19.e5 Dxe5 20.Axb6 Dxc3 21.Ad4 Dxb4 22.dxe6 Axe6 23.Axa8 Txa8 24.Df3 Td8 25.De3 Dd6 26.Axa7 b4 27.Ab6 Tc8 28.Ad4 c3 29.Tfc1 c2 30.h4 b3 31.Ta7 h6 32.Tb7 Af8 33.Rh2 Td8 34.Ab2 Dd5 35.Tc7 Df5 0–1.