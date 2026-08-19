Pincelazo artístico de Praggna, con negras, Al derrotar a Vachier

Juego infinito, inasible, eternamente deslumbrante. Hay mucho por aprender en el laberinto de espejos de la Ruy López. El prodigioso GM indio Praggnanadhaa en superior juego posicional y cálculo analítico crea una Ilustrativa partida magistral en su victoria sobre el prestigioso francés Máxime Vachier-Lagrave. Le rompe el invicto y alcanza en el liderazgo al estadounidense Wesley So en la penúltima ronda de la XIII Copa Sinquefield en la que hoy se resuelven los cuatro ajedrecistas que alcanzan el derecho de calificar en la gran final del Gran Chess Tour de fin de año.

Praggna planteó con las negras la configuración del ataque Möller y violó algunos principios de apertura como sólo suelen hacerlo los grandes maestros del tablero. Vachier daño la estructura de flanco dama y sacrificó una pieza menor en flanco de rey pero sus unidades no pudieron coordinarse ante la exactitud del indio, quien con juego imaginativo y dinámico creó un contra ofensiva que culminó con brillante remate posicional

Blancas: Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,713.

Negras: Praggnanandhaa, R, India, 2,750.

Ruy López, V. Arkangel-Möller, C78.

R-8, Copa Sinquefiel, Saint Louis, 18–08-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 Esquema de la Berlinesa. 5.0–0 Se estima que esta es una de las mejores jugadas. Antes de lanzar un ataque en el centro las blancas llevan al Rey a la seguridad del enroque. 5...Ac5 Hay varias líneas y orden de desarrollo. La jugada cumple con el propósito de la apertura y de la estrategia de atacar la casilla f2 y preparar el enroque. La estructura se denomina Ataque Möller. Blancas y negras presionan sobre los peones de la columna e. 6.c3 Se estima como el mejor lance con el objetivo de continuar con d4 y formar un poderoso núcleo central. 6...0–0 7.d4 Aa7 8.Ag5 8.h6 Bajo el principio de pedirle cuentas a la pieza activa. No es una clavada muy fuerte pero se amenaza: [9.Axf6 Dxf6 10.Axc6 Dxc6 11.Cxe5 Dxe4 12.Te1 Dh4= 13.Cd2 d6 14.Cd3 Ag4] 9.Ah4 exd4 Stockfish 15 valora como mejor repuesta d6. Pero los GMs saben en qué momento pueden violar algunos principios de apertura, sea por conocimiento, investigación o intuición; por estudio del adversario. Al capturar, al abandonar el centro las negras, al romper la tensión central, dejan la perspectiva de emplear como cabeza de playa las casillas f4 y d4. Al embarcarse en esta jugada Praggna ha evaluado algunas posibilidades de la posición. Uno potencial que las blancas jueguen Axc6 e incluso el sacrificio temático que puede derivarse de jugar g5. 10.Te1 Las blancas ofrecen el sacrificio de un segundo peón. 10...d6 Naturalmente si 10...dxc3 11.Cxc3± Las negras contribuirían al desarrolla del adversario. 11...d6 12.Dc1± Ae6. 11.h3 g5 12.Axc6 Vachier-Lagrave se decide por dañar la estructura 12...bxc6 13.Cxg5 hxg5 14.Axg5 Rg7 15.cxd4 El GM francés realiza un movimiento que la mayoría acaso haría con los ojos cerrados. La formación de una poderosa falange central que amenaza e5! 15...Dd7! Praggna se anticipa al avance de 5 que ahora pierde poder. 16.Dd2 [16.e5 dxe5 17.dxe5 Ch7 18.Dc1 Df5; 16.Axf6+ Rxf6 17.e5+ Re7 18.exd6+ Rd8 19.Df3 Dxd6–+] 16...Cg8 17.Cc3 f6 18.Af4 Rh8 El asalto al rey negro, aunque carece de la protección de sus peones no es fácil; tanto la Dama como la Torre están listos para defender la séptima fila. Y a las blancas no les resulta fácil llevar unidades a flanco de rey. Es muy lenta la maniobra Te3-Tg3 y no hay mucha colaboración de su demás piezas. 19.Tad1 Bajo los principios generales de la estrategia y los módulos valoran error. [19.Ce2 Ce7 20.Tac1 Cg6 21.Ah6 Tg8–+] 19...Tf7 Preferible: 19...Dg7 20.Te3 Ad7 21.Tg3 Df7 22.Te1 Ce7–+. 20.Ce2 Tg7 Existe enorme diferencia. Las piezas negras, al tomar el control de la columna semiabierta g, orquestan una ofensiva contra el rey. No olvide el lector la idea de los Rayos X. La torre activa de g7 acaricia, con deseos homicidas, al rey blanco. 21.Cg3–+ Df7 22.e5 Ae6 23.exd6 cxd6 24.Axd6 Observe, el peón d4 aislado se convierte en una debilidad. 24...Td8 25.Df4 Ad5 La T y el A inciden en g2. 26.f3 Dg6 Era posible: 26...Txd6 27.Dxd6 Dg6 28.Rf2 Nos reservamos el siguiente movimiento posicional que servirá de brillante remate a la posición.] 27.Rh2 Ab6! 0-1. Vachier abandona ante la poderosa jugada. Se amenaza TxAd6 seguida de Ac7.