Nakamura líder invicto en cuadrangular, Saint Louis

“Soy un hombre muy desfortunado”, nos decía don Miguel Najdorf (1,910 –1,997), en la redacción del diario El Clarín, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, “cuando yo era joven no había plata en los torneos; y ahora que estoy viejo las mujeres andan con minifalda”. Los tiempos cambian; cambian en realidad a cada instante sin esperar el paso de una generación. Hoy cuando vemos que en Saint Louis se disputa un premio de 350,000 dls entre 4 GMs, Nakamura, Caruana, Sindárov y Praggnanandhaa, de los cuales el vencedor recibirá 125,000 en 3 días de ajedrez rápido, no pueden dejarse de asociar los 400 dls que recibió Bobby Fischer por su espectacular victoria en el primer Campeonato Mundial de Ajedrez blitz, no oficial, celebrado el 8 de abril de 1970, en Herceg Novi, Yugoeslavia.

La victoria de Fischer fortaleció su gigantesca talla agonal y su personalidad de genio en el tablero, que lo encaminaban hacia la corona mundial. Intervinieron 12 GMs entre ellos 5 jugadores emblemáticos de la Unión Soviética conocidos por su talento en el ajedrez clásico y por su clase superior en el blitz: Mikhail Tal, Víctor Kortchnoi, Tigran Petrossian, David Bronstein y Vassily Smyslov, así como el yugoeslavo Milan Matuvolic, reconocido por su talento y rapidez. Se jugo un round robin a doble vuelta con partidas de 5 minutos, sin añadido, como actualmente se acostumbra.

El resultado y los acontecimientos alrededor del escenario de competencia -en ese momento se disputaba el partido de futbol Yugoeslavia - Austria y eran nueve los que veían el juego de futbol, mientras la mayoría de aficionados al deporte se apiñaba alrededor de los tableros-, crearon una atmósfera de asombro. Las piezas volaban a ritmo vertiginoso y Fischer finalizó su demostración con 19 puntos de 22 posibles, ¡con 4 ½ adelante del Mago de Riga, Mikhail Tal.! Y no sólo eso: ante los GMS de la URSS su score fue de 8 ½ - 1 ½, con dobles victorias sobre Smyslov, Tal y Petrossian.

Y algo más, Fischer en cada partida no empleó más allá de 2´30”. Y junto con Tal fueron los únicos que pudieron reproducir, en alarde de memoria, -a punto he estado de pergeñar, no se por qué, el adjetivo crisoelefantino-, jugada tras jugada, cada una de las 22 partidas que jugaron. En aquella época no existía la tecnología de los tableros electrónicos que grabaran los lances con la precisión actual. (Disculpen, recuerdo como en una ocasión Ulises Casab, dilettante del juego y ganador del premio de los 64,000 pesos en el tema de La Iliada y La Odisea, anotamos una partida de blitz entre Anatoly Kárpov y Vlastimil Horst celebrada en 1972 en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Uno anotó las piezas blancas y otro las negras, con la idea de presentar la partida en el periódico. ¡Ay! tanto entusiasmo y después no nos reunimos para ensamblar las jugadas. Kárpov, Horts, Keres, Larsen y Duncan Suttles vinieron a México después del Torneo de San Antonio, en el que participó el MI Mario Campos López).

Tiempo y circunstancias. Las exigencias de Fischer en el plano crematístico, a él se debe, realmente la aparición del profesionalismo. Rompió moldes, no sólo en lo económico sino además en el tiempo añadido por jugada en el ajedrez clásico, en el rápido, en el blitz, y fue él quien sugirió el juego aleatorio 960, con el fin de extender el universo a parcelas desconocidos, con el fin de evitar la memorización de las aperturas y que el jugador manifestara su capacidad agonal.

Por cierto en 2,009 Rex y Jeanne, Sinquefield, patrocinadores del Torneo de Saint Louis, compraron la Biblioteca de Fischer en 61,000 dls..

Clutch Chess Champion. Después de 6 juegos Nakamura es líder con 4 puntos. Le siguen Sindárov 3 ½, Caruana 2 ½ y Praggna 2. Se juega a doble vuelta al ritmo de 10´con +05”. Premios: 1, 125,000; 2º: 94,000; 3º. 72,000; y 4º. 62,000 dls.

Nakamura – Praggna. R-2:

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.Cc3 Dc7 5.0–0 Cd4 6.Te1 a6 7.Af1 e5 8.Cd5 Cxd5 9.exd5 Cxf3+ 10.Dxf3 d6 11.Dg3 g6 12.Dc3 Ag7 13.d4 0–0 14.dxc5 dxc5 15.Ae3 b6 16.a4 a5 17.Ab5 Dd6 18.Db3 Tb8 19.f3 Ad7 20.Tad1 Tb7 21.c3 Axb5 22.Dxb5 Td8 23.Af2 Dd7 24.Dxd7 Tbxd7 25.c4 Te8 26.Td3 f5 27.Tb3 Td6 28.Tb5 Af6 29.Rf1 Rf7 30.b4 axb4 31.a5 bxa5 32.Txa5 Tb8 33.Ta7+ Re8 34.Axc5 Td7 35.Ta6 Rf7 36.Ad6 Tc8 37.c5 e4 38.fxe4 fxe4 39.Tb6 Ad4 40.Tb5 e3 41.Re2 b3 42.Td1 Af6 43.Txb3 1–0.