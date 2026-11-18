Dueño de un estilo de riesgo e imaginación el gran maestro Brandon Jacobson, de 23 años, dominó invicto con 7 ½ puntos reales (+6, =3, -0) la XVI edición de la Copa Revolución que se realizó del 11 al 16 de noviembre en el hotel del Prado de Marina Nacional en la Ciudad de México. Participaron 64 jugadores de 11 países, en la categoría de maestros, ocho con el grado de GM, en un certamen de nueve partidas bajo el sistema Suizo .

Con 2 mil 627 puntos Elo, primero en la siembra, alcanzó una performance de 2 mil 652 que le añadieron +4.1 puntos a su registro personal. Sus principales victorias fueron sobre CM Eduardo Ayala (2 mil 126); Mi Leonel Figueredo, (2 mil 356); MF Roberto Ramos, Cuba, (2 mil 358); GM Luka Budisavljevic, Serbia, ( 2 mil 499); MI Carlos Torres (2 mil 380); y GM Gilberto Hernández (2,380). Hizo tablas con el GM Ermes Espinosa, Cuba, (2 mil 447); GM José Cuenca, España, (2 mil 467) y GM Gabriel Flom, Francia, (2 mil458).

Los países concurrentes fueron Estados Unidos, Cuba, India, Francia, Canadá, Polonia, Puerto Rico, Jamaica, Polonia, Serbia y México.

Brandon Jacobson ocupa la posición 17 en Estados Unidos. Es un jugador que transgrede con relativa frecuencia las aperturas con buenos resultados ante Daniel Nadoritzky (QEPD), (1.a4 seguido de 2. Ta1-a3; e Hikaru Namura 1.a4. Una de las aperturas más extrañas la jugó con negras Anthony Miles,(2,545) el primer inglés en alcanzar el título de GM. Ante el GM uralés Anatoly Kárpov planteó1.e4 a6; 2.d4 b5 y ganó en 1980; CE URSS vs GB. Una rareza en apertura es 1.e3 que recibe el nombre de Vajt Krujis.

Clasificación final después de 9 rondas: 1) Brandon Jacobson, Estados Unidos, 7 ½ puntos (+6, =3,-0). 2) José Cuenca Jiménez, España, 7; 3) Luka Budisavlejevi, Serbia, 7; 4) Elier Mesa Miranda, Cuba, 6 ½; 5) Gabriel Flom, Francia, 6 ½; 6) Alejandro Ramos Silvera, Cuba, 6; 7) Juan Carlos Obregón Rivero, Nuevo León, 6; 8) Lis Carlos Torres Rosas, México; 9) Leonel Losada Figueredo, México, 6; 10) Carlos Sandoval Mercado, Estado de México, 6 puntos.

11) Ermes Espinosa Veloz, Cuba, 5 ½ ; 12) Lisandro Fernández Reyes, México, 5 ½; 13) Guillermo Domínguez, México, 5 ½; 14) Ryszard Eggink, Polonia, 5 ½; 15) José Antonio García de Dios, México, 5 ½; 16) Julio César Díaz Rosas, México; 5 ½; 17) Sergio Joshafatt Morales García, México, 5; 18) Daniel Hidalgo Díaz, Cuba, 5; 19) Gilberto Hernández Guerrero, San Luis Potosí, 5. 20) Joshua Adrián Rodríguez Avila, México, 5 puntos.

Comisión de Atletas: La Federación Internacional de Ajedrez que preside el Timur Túrlov, kasajo de 38 años de edad, nacido en Moscú, aprobó a los nuevos miembros de la Comisión de Atletas de la FIDE para el período de 2026 y 2028. La Comisión va a colaborar estrechamente con la FIDE y con la capacidad de influir en decisiones como órgano de consulta.

Los elegidos, personas que se han caracterizado por su probada, calidad moral son: 1) Levón Aronian, Estados Unidos; 2) Hans Moke Niemann, Estados Unidos; 3) Irina Krush, Estados Unidos; 4) Maxime Vachier-Lagrave, Francia; 5) Omar Noaman, Emiratos Arabes Unidos; y 6) Tran Than Tu, Japón.

La primera decisión que van a tomar será determinar entre ellos quién será el presidente de la Comisión.

Blancas: Brandon Jacobson, Estados Unidos, 2,627. Negras: Luka Budisavljevic, Serbia, 2,499. Apertura Inglesa, A13.

R-5, LIV Copa Revolución, Ciudad de México, 11–11–2026.

1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.b3 c5 5.cxd5 exd5 6.Ab5+ Cc6 7.Axc6+ bxc6 8.Dc2 Ad6 9.Aa3 De7 10.d4 Ce4 11.dxc5 Axc5 12.0–0 Ab7 13.Axc5 Dxc5 14.Dxc5 Cxc5 15.Cc3 Re7 16.b4 Ce6 17.Tab1 Thd8 18.Tfd1 a5 19.bxa5 Ac8 20.Tb6 Td6 21.Cd4 Cxd4 22.exd4 Txa5 23.a4 Ae6 24.f3 c5 25.dxc5 Td8 26.Tb5 Ta6 27.Td4 Td7 28.Rf2 Tda7 29.Re3 Rd7 30.Tdb4 Ta8 31.Rd4 Rc8 32.Tb6 T6a7 33.c6 Ta5 34.Tb7 T8a6 35.Cb5 Rd8 36.Rc5 Ta8 37.Rd6 h5 38.Cc7 Tc8 39.Cxe6+ 1–0.

Blancas: Sriram, Sarja, India, 2,127. Negras: Juan Carlos Obregón, Nuevo León, 2,466. Defensa India de Rey, E94.

R-9, LIV C. Revolución, Cd de México, 16–11–2026.

1.Cf3 g6 2.c4 Ag7 3.d4 Cf6 4.Cc3 0–0 5.e4 d6 6.Ae2 e5 7.0–0 Ca6 8.Ae3 Cg4 9.Ag5 f6 10.Ah4 De8 11.d5 f5 12.Cd2 Ah6 13.Tb1 g5 14.Ag3 Cf6 15.f3 f4 16.Af2 Dg6 17.b4 g4 18.Ah4 g3 19.Axf6 Dh5 20.h3 Axh3 21.gxh3 Dxh3 22.Tf2 gxf2+ 23.Rxf2 Dg3+ 24.Rf1 Txf6 25.De1 Dh3+ 26.Rf2 Dh2+ 27.Rf1 Tg6 0–1.