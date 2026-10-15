Woodward 1-0 a Caruana comparte liderazgo con So

No es tanto que el peso de los años influya en Fabiano Caruana y Levon Aronian, sino más bien, el brillo intenso del talento de Andy Woodward, de 16 años, y Jeffery Xiong, de 24 años, se reflejó en el tablero en la interpretación del juego con mayor exactitud. Como sea es una sorpresa la victoria de Woodward (2,619) sobre Caruana, (2,784), el segundo mejor ajedrecista del planeta ,ayer durante la quinta ronda del Campeonato Nacional Cerrado de los Estrados Unidos que se celebra en Saint Louis.

Con el resultado Woodward comparte el primer lugar de la clasificación con Wesley So quien ayer repartió el punto con Grigory Oparin, con 3 ½ puntos reales. Han Moke Niemann, con negras, en posición de tablas, en final de Torre y peones permitió el avance de un peón libre a la casilla a5, que pudo haber bloqueado, y perdió ante Ray Robson en una Siciliana de 82 jugadas., una vez que su rey fue cortado. Mishra, Abhimanyu, de 17 años, en posesión del récord mundial de precocidad en obtener el título vitalicio de Gran Maestro FIDE, a la edad de 12 años, 4 meses, 25 días, le encajó la cuarta derrota a Sam Sevian. Tras la quinta ronda llama la atención que tanto Aronian que no ha podido conseguir una sola victoria y ayer fue derrotado por Jeffery Xiong, como Niemann, ocupen posiciones debajo de la mitad de la clasificación.

Clasificación R-5: 1) Wesley So, 3 ½ (+2,=3,-0); 2) Andy Woodward, 16 años, 3 ½ (+2,=3,-0); 3) Fabiano Caruana, 3 (+2,=2,-1); 4) Jeffey Xiong, 3 (+3,=0, -2); 5) Awonder Liang 3 (+2,=2,-1); 6) Sam Shankland 2 ½ (+1,=3,-1); 7) Grigory Oparin 2 ½ (+1, =2, -1); 8) Mishra Abhimanyu, 2 ½ (+1, =3, - 1); 9) Hans Moke Niemann, 2 (*1, =2, -2); 10) Ray Robson, 2 (+1, =2, -2); 11) Levon Aronian 2 (+0, =4, -1); 12) Samuel Sevian ½, -0, =1, -4).

Resultados R-5: 1) Robson 1-0 Niemann; 2) Aronian 0-1 Jeffery Xiong; 3) Woodward 1-0 Caruana; 4) Lian ½ Shankland; 5) Oparin ½ So; 6) Abhimanyu 1-0 Sevian.

Emparejamiento R-6: 1) Xiong vs Oparin; 2) Shankland vs Caruana; 3) Sevian vs. Robson; 4) So vs Mishra; 5) Liang vs. Aronian; 6) Niemann vs. Woodward.

Blancas: Andy Woodward, 2,619.

Negras: Fabiano Caruana, 2,784.

Defensa Nimzo-India, E33.

R-5, Campeonato Nacional EUA, Saint Louis, 14–10–2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ab4 5.Da4+ Cc6 6.e3 0–0 7.Dc2 Línea principal de la Nimzo-India; la dama lucha por el control de la casilla e4. 7...Dd6 8.a3 Axc3+ 9.Dxc3 b6 10.b3 La otra perspectiva es: [10.c5 bxc5 11.dxc5 De7 12.b4 e5 13.Ab2 d4 14.Dc1=] 10...Ab7 11.Ab2= dxc4 12.Axc4 Tac8 Con la idea ulterior de, tras mover Cc6 continuar con c5, con la intención de abrir la columna c. 13.Ae2 Ce7 14.Td1 Impidiendo por el momento: 14...Ad5 15.b4 Cg6 16.0–0 Cg4 Con la amenaza evidente de Axf3 seguido de Cxh2++- Era mejor: [16...Ce4 17.Dc2 a5 18.bxa5 c5 19.dxc5 Dxc5 20.Dxc5 Txc5 21.Tc1 Txa5²] 17.Ce5 C4xe5 18.dxe5 Las blancas poseen una pequeña ventaja en la posesión de la pareja de alfiles y un peón (e5) en territorio que se fortalece ante la inexistencia del A negro que corre por casillas negras, y que está apoyado por las unidades del primer jugador. 18...De7 Como sea las blancas se adelantan en el control de la columna d. 19.f3 c5 Preferible, [19...Ab7 20.Td2 Dg5 21.Rf2 Dh4+ 22.Rg1 Dg5 23.g3 h5 24.Rf2 h4 25.e4 hxg3+ 26.hxg3 Dh6 27.Tg1²] 20.b5 Tcd8 21.Td2 Dg5 22.g3 Ab7 23.Tfd1 Txd2 24.Txd2 Td8 25.Td6+- Cf8 [25...Txd6! 26.exd6 ¤o sóloc rean un épon libre si que amenazan jaque mate mediante3 Dxg7. 26...Cf8 27.Rf2 Dh6 28.h4 Cd7 29.Dc4 e5 30.Da4 Dxd6 31.Dxa7 Ad5 32.Ac3 h6 33.e4 Ae6 34.Da8+ Cb8 35.Rg2²] 26.e4 De7 27.a4 Dg5 [27...Txd6 No puede tomar la T por el mate en g7. 28.exd6 Df6 29.Dxf6 gxf6] 28.Rf2 Txd6+- 29.exd6 Cd7 30.h4 Dg6 31.Ac4 e5 [31...Df6 32.Dxf6 gxf6 33.Ac3+-] 32.Dd2 h6 33.Ac3 Df6 34.Dd3 g5 35.hxg5 hxg5 36.Rg1 Rf8 37.Ab3 g4 38.f4 Dg6 39.Ad5= Axd5 40.Dxd5+- f6 41.f5 Dh6 42.Ad2 Dh3 43.Ae1 Dh6 44.De6 Dc1 45.Rf1 Dh6 46.Dxd7 Al capturar, en realidad desde un poco antes Woodward ha visualizado el mecanismo del final; es de decir de eludir la serie de jaques que reducirá el Rey blanco. 46...Dh1+ 47.Rf2 Dh2+ 48.Re3 Dg1+ 49.Re2+- Dg2+ 50.Rd1 [50.Af2?? Tablas: 50...Df3+ 51.Rf1 Dh1+ 52.Ag1 Df3+ 53.Re1 Dxe4+ 54.Rf1 Dc4+ 55.Rg2 De4+=] 50...Df3+ 51.Rd2 Negras rinden. 51...Dg2+ 52.Rc1 Dh1 53.De7+ Rg8 54.De8+ Rg7 55.Dg6+ Rf8 56.Dxf6+ Rg8 57.Dg5+ Rf8 58.Dd2+- 1–0.