Van Foreest 1-0 a Carlsen y Yagiz Kaan líder único

Tres partidas magistrales orquestadas por las blancas en el Tepe&Sigeman de Malmöe. Admirable destreza, precisión y olfato táctico del turco Yagiz Kaan Erdogmus que castiga un error de Grandelius en una posición en equilibrio. Van Foreest explota el síndrome de blitz de Carlsen, en compleja y larga lucha y la china Zhu, Jiner aplasta al prodigioso Woodward que comete un lance rutinario en la apertura.

Clasificación después de la R-4: 1) Yagiz Kaan Erdogmus, 1,708, Turquía, 3 puntos reales (+2,=2,-0); 2) Jorden Van Foreest, 2,735, Países Bajos, 2 ½; 3) Arjún Erigaisi, 2,751, India, 2 ½; 4) Nodirbek Abdusattórov, 2,780, Uzbekistán, 2; 5) Andy Woodward, 2,635, Estados Unidos, 2; 6) Magnus Carlsen, 2,840, Noruega, 2; 7) Zhu Jiner, 2,546, China, 1 ½; 8) Nils Grandlius, 2,662, Suecia, 0 puntos.

Resultados: 1) Yagiz Kaan 1-0 Grandelius; 2) Abdu ½ Erigaisi; 3) Van Foreest 1-0 Carlsen; 4) Zhu Jiner 1-0 Woodward.

Emparejamiento R-5: 1) ¡Woodward vs Yagiz Kaan! 2) Carlsen vs Zhu, Jiner; 3) Erigaisi vs Van Foreest; 4) Grandelius vs Abdusattórov.

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,708.

Negras: Nils Grandelius, Suecia, 2,662.

Ruy López,V. Clásica,

R-4, Tepe&Sigeman, Malmöe, 04-05-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 Uno de los problemas de la defensa clásica es que después de c3 las blancas pueden construir un poderoso centro. Aunque en este juego la línea cambia a la Berlinesa. 4.c3 Cf6 5.0–0 0–0 6.d4 Ab6 7.Ag5 h6 8.Ah4 d6 9.a4 a5 10.Dc1 De7 ¿Qué sucede con la idea de 10...g5 para capturar el peón central. 11.Cxg5! Cxe4 12.Cf3 Cg5 (12...Cf6?? 13.Dxh6 Cg4 14.Dh5 De8 15.Ac4+-) 13.Cxg5 hxg5 14.Axg5 f6 15.Ae3+-] 11.Te1 exd4 12.Axc6 bxc6 13.cxd4² Las blancas toman una pequeña ventaja. Las negras no pueden defender c6, pues Yagiz amenazan e5 13...De6 14.Dxc6 Ad7 15.Dc2 g5 16.Ag3= Ch5 17.e5 No es fácil valorar esta posición, pero acaso las blancas disponen de una brizna por el control de la columna central y mejor estructura, además de la unidad material. 17...Cxg3 18.hxg3 g4² 19.exd6= Dg6 El cambio es obligado. 19...Dxd6 20.Ce5 Axd4 21.Cd2 Tfd8 22.Cxf7 Axf2+ 23.Rxf2=. 20.Dxg6+ fxg6 21.Ce5 Axd4 22.Cxd7 Txf2 Los gladiadores llegan a un punto de inflexión. La posición permite apreciar la exactitud en el cálculo de Yagiz Kaan Erdogmus. 22...Axf2+ 23.Rh2 Tf5 (23...Axe1 24.Cxf8 Rxf8 25.dxc7 Ab4 26.Ca3 Axa3 27.Txa3 Re7 28.Tc3 Rd7 29.Tc4 g5+=) 24.Te5 Tf7 25.Te2=] 23.Te4! Unica para mantener el equilibrio 23...Tf4+ 24.Txd4 Txd4 25.Cc3 Pero es un error fatal. 25...cxd6? 26.Cd5! Actividad e incursión territorial. No es posible Txd5 a causa de Cf6+. 26...h5 27.Te1 Rh7 Erdogmus crea una sinfonía equina. 28.Cf4 Tc8 29.Rh2! Tc2 30.Te7+ Rh6 Si el rey se dirige a la octava es mate en dos. 31.Cf6 Td1 32.Ce6 g5 33.Cf8 Y no puede evitarse el mate. 33...Txg2+ 34.Rxg2 Td2+ 35.Rf1 Td1+ 36.Re2 Te1+ 37.Rxe1 h4 38.Th7# 1–0.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

Siciliana Najdorf, B98.

R-4, Torneo Tepe&Sigeman, Malmöe,04,05,2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f4 e5 7.Cb3 Ae7 8.fxe5 dxe5 9.Dxd8+ Axd8 10.Ae3 Ae6 11.Cc5 Aa5 12.Ad3 Ac8 13.Cb3 Axc3+ 14.bxc3 Ad7 15.Ca5 Ac6 16.Tb1 Axe4 17.Axe4 Cxe4 18.Txb7 Cd7 19.0–0 Tc8 20.c4 Cdf6 21.Cc6 Txc6 22.Tb8+ Re7 23.Txh8 Txc4 24.Ta8 Ta4 25.c4 Txa2 26.Ab6 Re6 27.c5 Tc2 28.Txa6 Re7 29.Ta7+ Re6 30.Ta6 Re7 31.Td1 Cd5 32.Ad8+ Re8 33.Ta8 f6 34.Axf6+ Rf7 35.Ag5 (35.Axe5 Ce3=) 35...Txc5 36.Ac1 h6? 37.Ta7+ Rg8 (37...Rg6 38.Aa3 Tb5 39.Af8+-) 38.h3 Tb5 39.Rh2 Cef6 40.Td3 Tc5 41.Ab2 Cf4 42.Tg3 C6h5 43.Tc3 Td5 44.Tc2 Rh7 45.Aa1 Cg6 46.Tca2 Td1 47.Te2 Td5 48.Ac3 Chf4 49.Te3 Tb5 50.Ta5 Tb3 51.Ad4 Txe3 52.Axe3+- Ch4 53.Ad2=+. Si 53.g4 g6 54.Rg3+- (54.Txe5?=) 53...Cfxg2 54.Rg3 e4 55.Ta7 Rg8 56.Ta4 (56.Ac3 g5 57.Rg4 Cf4+= .56...e3 57.Axe3 Cxe3 58.Rxh4= Rh7 las blancas podrían construir una fortaleza con Cd5-f6, pero el rey blanco podría dominar la casilla la casilla g6 desde f5. 59.Ta5 Rg6 60.Te5 Cf5+ 61.Rg4 Cd4 62.Te4 Cb5 63.Tc4 El plan de las blancas es restringir el poder del caballo. 63...Rh7 Con la idea de jugarlo en la sexta. 64.Tc6 Cd4 65.Td6 Cb5 66.Td7 Cc3 67.Rf5 Ce2 68.Te7 Cd4+ (68...Cg3+? 69.Rg4 Cf1 70.Te2 h5+ 71.Rf4 h4 72.Rg5 Cg3 73.Te1 Rg8 74.Rg6+- Rf8 75.Te3 Ch1 76.Te2) 69.Rf4 Rg6 70.Te4 Cb5 71.Tc4 Rh5 72.Re5 g5 73.Re6 Ca3 74.Td4 Cb5 75.Td3 Rh4 76.Re5 h5 77.Tb3 Ca7 78.Tc3 Cb5 79.Tc5 Ca3 80.Rf5 Cb1 81.Tc2 Ca3 82.Tb2 g4 83.hxg4 hxg4 84.Rf4 Rh5 (84...g3 85.Tg2 Cb5 86.Txg3+-) 85.Ta2 Cc4 86.Tc2 Ca3 87.Tc3 Cb1 88.Td3 Negras capitulan. Si 88...g3 89.Rxg3 Rg5 90.Rf3 Rf5 91.Re2 Re4 92.Tb3 Con mate en menos de 20 movimientos. 1–0.