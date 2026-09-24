Uzbekistán, imparable 7 victorias; invicto en Matches e individuales

Impresionante. Con la doble victoria individual de Nodirbek Abdusattórov sobre Ding Liren y de Nodirbek Yakubbóev sobre Yu, Yangyi, en el match que ganó Uzbekistán a China por 3-1, la selección anfitriona lleva un paso de siete victorias en siete matches y sin que ninguno de sus cuatro titulares y el suplente hayan sufrido una derrota en 28 partidas, en la 26 Olimpiada de Samarcanda.

Con los triunfos sobre Hungría, Turquía, India en la Olimpiada de Budapest 2024, y ayer sobre China, se perfila como la favorita al oro. Cinco equipos de Asia ocupan los primeros lugares: 1) Uzbekistán 14 puntos; 2) Países Bajos 12; 3) India, 12; 4) Alemania 12; 5) Azerbaiyán 12; 6) Armenia 12; 7) China.

Actuación individual: Nodirbek Abdusattórov (+4,=3,-0); Javokhir Sindárov (+3,=3-0); Nodirbek Yakubbóev (+5,=1,-0); Vokhidov Shansiddin (+3,=2-0) Y Madaminov, Mukhiddin (+3,=2-0). Se refleja talento y la esmerada preparación con Rustam Kasindzhanov -campeón del mundo FIDE en 2004 y con un Elo de 2,706 en octubre de 2001.

Como es costumbre el primero y el tercer tablero de cada escuadra conduce las piezas blancas. Entre paréntesis se indica su posesión en la siembra.

Resultado matches: 1) (3) Uzbekistán 3-1 (4) China: 1) Nodirbek Abdusattórov (2,762) 1-0 (2,733) Ding, Liren; 2) Javokhir Sindárov (2,778) ½ (2,752), Wei, Yi; 3) Nodirbek Yakkubóev (2,685) 1-0 (2,701), Yu, Yangyi; 4) Mukhiddin Madaminov (2,611) ½(2,631), Xu, Xiangyu.

2) (10) Armenia 2-2 (1) Estados Unidos: 1) H. Martirosyan (2,664) ½ ((2,789) F. Caruana; 2) R. Hovhannisyan (2,642) 1-0 (2,744) W. So; 3) S. Sargisyan (2,630) ½ (2,725) Hans Moke Niemann; 4) Gabriel Sargissian (2,610) 0-1 (2,693) Awonder Liang.

3) (11) Inglaterra 1 ½ - 2 ½ (2) India: 1) Nikita Vitiugov (2,666) 0-1 (2,761) Praggnanandhaa, Rameshbabu; 2) Michael Adams (2,598) ½ (2,759) Arjún Erigaisi; 3) Luke McShane (2,598) 1-0 82,718), Nihal Sarin; 4) Daniel Howawrd Fernández )(2,542) 0-1 (2,703) Gukesh, Dommaraju.

Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,762.

Negras: Ding, Liren, China, 2,733.

Gambito de Dama, declinado, D37.

R-7, 26 Olimpiada, Samarcanda, 23–09-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7 5.Af4 0–0 6.a3 b6 7.e3 c5 8.dxc5 bxc5 9.Ad3 Ab7 10.0–0 Cbd7 11.h3 d4 12.exd4 cxd4 13.Ca4 a5 14.Te1 Cc5 15.Cxc5 Axc5 16.Ce5 Cd7 17.Dc2 f5 18.De2 Te8 19.b3 Cxe5 20.Axe5 Dg5 21.f3 Ac6 22.Df2 Ta7 23.Axd4 Td7 24.Axc5 Txd3 25.Te3 Ted8 26.h4 Dg6 27.Tae1 e5 28.b4 axb4 29.axb4 f4 30.Txe5 Td2 31.T5e2 Td1 32.b5 Ab7 33.Ab4 h6 34.c5 Db1 35.Tb2 Dc1 36.c6 Txe1+ 37.Axe1 Td1 38.Te2 Ac8 39.Rh2 Rh7 40.Te5 Af5 41.Dc5 Ac2 42.c7 Txe1 43.Txe1 Dxe1 44.Dxc2+ g6 45.De4 1–0.

Blancas: Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,685.

Negras: Yu, Yangyi, China, 2,710.

Defensa Petroff, C28.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Ad3 d5 5.dxe5 Cc5 6.Ae2 Ae7 7.0–0 0–0 8.Ae3 c6 9.c4 dxc4 10.Cbd2 b5 11.Cd4 Cd3 12.a4 Ac5 13.C2f3 Ag4 14.Axd3 cxd3 15.Dxd3 Axf3 16.gxf3 Axd4 17.Dxd4 Dxd4 18.Axd4 Td8 19.Tfd1 bxa4 20.Ac5 Td5 21.Txd5 cxd5 22.Txa4 Cc6 23.f4 h6 24.Ad6 a6 25.Rg2 Ta7 26.Ac5 Ta8 27.h4 g5 28.b4 Tb8 29.Ad6 Tb5 30.Txa6 Cxb4 31.Ta8+ Rh7 32.f5 Tb7 33.e6 fxe6 34.fxe6 Cc6 35.hxg5 d4 36.Rf3 d3 37.Re3 hxg5 38.Rxd3 Rg6 39.Tf8 Ce7 40.Rc4 Cf5 41.Txf5 Rxf5 42.e7 Txe7 43.Axe7 Rf4 44.Ad6+ Rf3 45.Ag3 1–0.

Blancas: Wesley So, EUA, 2,774.

Negras: Robert Hovhannisyan, Armenia, 2,642.

Petroff, C43.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cc4 Cxe4 5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 d5 7.Ce3 c6 8.Ad2 Ad6 9.Ad3 0–0 10.Dh5 g6 11.De2 Ca6 12.h4 Cc5 13.h5 Cxd3+ 14.Dxd3 Df6 15.0–0–0 Ad7 16.f3 Tae8 17.Rb1 Af4 18.c4 d4 19.Cg4 Axg4 20.fxg4 Axd2 21.Dxd2 Te4 22.g5 De7 23.The1 Te3 24.Tf1 c5 25.hxg6 hxg6 26.Tf6 Te2 27.Df4 De4 28.Dxe4 Txe4 29.Td6 Tfe8 30.a4 Te1 31.Rc1 T1e2 32.Td2 Te1+ 33.Td1 T1e5 34.Td7 T8e7 35.Txe7 Txe7 36.Td3 Te2 37.g3 Te5 38.a5 Txg5 39.Tb3 b6 40.Rd2 bxa5 41.Ta3 a4 42.Re2 a6 43.Rf3 Tf5+ 44.Re4 Tf2 45.Rd5 Txc2 46.Rxc5 Txb2 47.Txa4 d3 48.Txa6 Tg2 49.Td6 Txg3 50.Rc6 Te3 51.Rd7 Rf8 52.Td4 Te7+ 53.Rd8 Te2 54.Txd3 Tc2 55.Td4 f5 56.Rd7 Rf7 57.Rd6 Rf6 58.c5 g5 59.c6 g4 60.c7 g3 0–1.