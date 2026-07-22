Tercera derrota de Gukesh desciende a la posición 31

Tan cerca del desafío. Faltan cuatro meses para la defensa de su corona mundial de ajedrez y Gukesh, D., de 20 años, resbala por el tobogán sin poder detenerse ni frenar el slump de su baja forma.

Sufrió ayer en la R-6 la tercera derrota en el Quantibox Grand Master de Chennai y se sumerge de la posición 26 a la 31 del planeta con 2,702 puntos Elo al perder 14.1 puntos. Lo derrota Pranesh M., 47 del mundo y décimo entre los GMs de India con 2,666.

El campeón perdió ante Firouzja en la R-2 y con Erigaisi en la R-5. En su opaca actuación logra 3 tablas.

Al igual que con Erigaisi, tenía posición ganadora ante Pranesh M., en la conducción de las piezas negras después de 22 jugadas de una Caro-Kann.. Sólo que en la jugada 26 entró en zeitnot (03´56” contra 28´26” de Pranesh con blancas) y empezaron sus dudas y tribulaciones.

Mucho habrán de trabajar sus entrenadores para que Gukesh, extraordinario talento, recupere la forma y el potencial que lo llevó a ganar la corona Mundial.

Algunas fechas en su trayectoria. Nace el 29 de mayo de 2006 en Chennai, India. El 5 de enero de 2019 conquista el título de GM a los 12 años, 7 meses y 17 días; se le escapa el RM de precocidad en 17 días que poseía Sergey Karjakin.

A los 16 años rompe la barrera de los 2,700 puntos Elo y a los 17 establece el RM de precocidad con +2,750.

El 21 de abril de 2024, a los 17 años, gana el Torneo de Candidatos celebrado en Toronto. Y el 12 de diciembre de ese año se convierte en el XVIII campeón mundial al ganar al chino Ding, Liren en el match que tuvo lugar en Singapur, por 7 ½ - 2 ½; curiosamente Ding gana la primera partida tras no poder ganar una sola de 30 en ajedrez clásico. Vivió una situación semejante a la que vive Gukesh. Tras su coronación Ding no podía dormir…

El 21 de octubre de 2025 Gukesh alcanza su máximo Elo con 2,796.4 puntos. Ocupó la 3ª posición en la lista oficial FIDE con 2,747 en marzo de 2024 y el 4º en diciembre de 2025 con 2,754.

Clasificación R-6: 1) Firouzja 4 puntos reales. 2) Abdusattórov, 3 ½; 3) Erigaisi 3 ½; 4) Andreikin 3; 5) Sarín 3; 6) Pranesh 3; 7) Niemann 2 ½; 8) Gukesh 1 ½.

R-7, última: 1) Gukesh – Niemann; 2) Sarín – Pranesh; 3) ¡Firouzja – Erigaisi; 4) Andreikin – Abdusattórov;

Blancas: Pranesh M., India, 2,666.

Negras: Gukesh, D., India, 2,717.

Caro-Kann, V. del avance, B12.

R-6, Quantibox Grand Masers Chennai, 21–07-2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 3...Af5 4.Cd2 e6 5.Cb3 Cd7 6.h4 Rapport 0–1 Shankland, R-4, Copa Mundial FIDE en Goa, 13–11–2025, 6...h6 7.Ce2 Ce7 8.Cg3 Bajo el principio de hostigar la pieza activa 8...Ah7 9.Ae3 c5 10.Cxc5 Cxc5 11.dxc5± La ventaja de espacio y mayoría en flanco dama conceden ligera ventaja a las blancas. Se compensa con la debilidad de los peones avanzados a la quinta fila. 11...Cc6 12.c3 12...Cxe5 13.Da4+ Cc6 Las negras pueden crear potencialmente una poderosa falange con e5. 14.Ab5= 14...Dd7 15.0–0–0 a6 16.Ch5!=+. Acaso un inesperado golpe táctico ya que el Ab5 no puede ser capturado. 16...0–0–0= 17.Ae2 Preferible Axc6. 17...e5 Anticipándose a c4. 18.b4= d4! 19.cxd4 exd4³ 20.Cf4?–+ Un error de las blancas en el intento de reagrupar piezas ante la amenaza del peón libre. [20.Ad2 d3 21.Af3=+ O bien: ; 20.Rb2 De7 21.Axa6 Cb8 22.Af4 Cxa6 23.The1 Dd7 24.b5 d3=] 20...Dc7!–+ El mejor movimiento, pues se quitá de los Rayos X de la Torre y activan al Cc6. 21.Ad2 Gukesh sorprende a su adversario con este golpe táctico. 21...Cxb4! 22.Rb2 [22.Axb4 Dxf4+ 23.Rb2 (23.Ad2 De4–+) 23...d3–+ 24.Af3 Dd4+ 25.Rb3 Ae4–+] 22...Cc6?-/+. Se le escapa la jugada 22...d3 23.Axb4 Dxf4 24.Af3 Dd4+ 25.Rb3 Ae4–+ 26.Axe4 Dxe4 27.The1 Dd5+ 28.Rb2 Dd4+ 29.Rb3 Dxf2. 23.Ad3? Axc5 24.Axh7 Txh7 25.Cd3?–+ 25...Td5? [25...Ad6–+ 26.Tb1 Rb8 27.Ra1 Ra7–+] 26.Dc4 Dd6= Gukesh tarda 9´03 en reflexión en hallar la respuesta correcta y entra en zeitnot 3´56”. El reloj de Pranesh señala 28´26”. 27.Af4= Aa3+ 28.Ra1 Dd7= 29.Tb1= b5?+- Un nuevo error, como si perdiese el sentido del peligro puesto, que abre la coraza del rey. 30.Db3! b4 31.Dc4+- Observe que la Th7 es pasiva espectadora del teatro de batalla en flanco dama. [31.Thc1 Axc1 32.Txc1 Tb5 33.Cxb4 a5 34.Df3 axb4 35.Txc6+ Rd8 36.Td6+-] 31...Rd8 32.Cc5 Df5 33.Cb7+ Rd7 34.g4+- De4 35.The1 Df3 36.Tb3 Dxf4 37.Dxd5+ Rc7 38.Tf3 Ab2+ 39.Rb1 Negras declinan. 1–0.