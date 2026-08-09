Sión Galaviz vence a los GM Obregón y Quesada en el Open de Aguascalientes

Con importantes victorias del gran maestro yucateco Sión Galaviz Medina (2,522), en las rondas 4 y 5 sobre los GMs cubanos mexicanos Juan Carlos Obregón (2,473) y Luis Ernesto Quesada (2,536) excampeón nacional de Cuba 2024, despejó el camino hacia la corona del Abierto de Aguascalientes. Es líder invicto en la R-7 con 6 puntos reales (+5, =2, -1) y anoche enfrentaba al GM Gilberto Hernández en una posición que lo pondría en la probabilidad de conseguir su sexto triunfo en un certamen de 48 jugadores y que concluye hoy.

Sión Galaviz, de 21 años, que por segunda ocasión por razones ajenas a su voluntad no asistirá a la Olimpiada, certamen mundial que se va a celebrar en septiembre en Samarcanda los mejores jugadores del planeta, logró una preciosa combinación con red mate en la R-7 sobre el el MF cubano César Pérez (2,381).

Ofreció una espléndida demostración del juego posicional con espectacular y demoledora ofensiva en flanco de rey que incluyó un sacrificio de torre, mezcla de intuición y cálculo, sobre un desmantelado enroque del rey negro.

Galaviz a la R-7 juega con una performance de 2,662 puntos y ha ganado 12.3 unidades en fuerza Elo. Es tercero en la clasificación nacional que domina el GM José Eduardo Martínez Alcántara y en la que Quesada y Obregón aparecen en el segundo y cuarto lugar.

Blancas: GM Sión Galaviz Medina, Yucatán, 2,522.

Defensa India de Rey, V. Averbach, E73.

R-7, Internacional Aguascalientes, 08–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 0–0 5.Ae2 d6 6.Ae3 c5 7.d5 Lances teóricos de la India de Rey. Adewumi, Tanitoluwa (2,349) 0–1 Javokhir Sindárov, 2,682, World Championship, Nueva York, 26–12-2024. 7...e6 8.Cf3 exd5 9.cxd5 La receta de los jugadores de Club es que los peones comen hacia donde está el rey enemigo. Capturar con e4 activa la columna e en favor del ejército negro. En la nueva estructura, d6 es un objetivo de ataque. [9.exd5= Ag4 10.0–0 Te8 11.Dd2 Cbd7+=] 9...Ag4 10.Cd2 Axe2 11.Dxe2 a6 12.a4 Evita que las negras conquisten espacio en flanco dama y fortalezcan su mayoría. 12...Cbd7 13.0–0 Era posible: 13.Af4 Te8 14.0–0 Ch5 15.Axd6 Axc3 16.bxc3 Cdf6 17.Axc5 Dxd5 (17...Cxd5?+- 18.Ad4 Dc7 19.Df3+-) 18.exd5 Txe2 19.Tfd1+=. 13...Tb8 No es un lance preciso puesto que ya no funciona b5, Acaso mejor: Dc7 o bien De7 que conecta las torres, e incluso Te8. Si 14.Af4 [14.a5 Ce8 15.Cc4 Ce5 16.Cxe5 Axe5 17.f4 Ad4 18.Dd3±. 14...Ce8 El despeje activa al Ag7. 15.a5 Como sea limita el avance de b5 y las blancas pueden instalar el caballo en la casilla c4; son poseedoras de una pequeña ventaja espacial y estratégica. 15...Ce5 Un lance inexacto. 16.Ag3! Un lance preciso. Potencialmente las blancas amenazan f4, hostigan la pieza activa (las negras perderían un tiempo) y elevan la perspectiva de jugar Cc4. 16...g5? El avance del peón debilita las casillas blancas f5 y h5. Invita al primer jugador a que dirija sus unidades a esas casillas en el germen de una ofensiva contra el monarca negro. El peón g5 carece del apoyo de otro peón. 17.Cd1! Con la mira en f5. 17...f5 18.exf5 Txf5 19.Ce3 Tf7 En auxilio del enroque semi desmantelado. 20.Ce4 De7 Observe que, de hecho, las negras juegan con una pieza de menos, la Tb8, alejada del teatro de batalla. 21.Tae1 Con Rayos X sobre la Dama negra. La Torre está tocándola. 21...Cg6 22.Cc4 Un buen lance que además de presionar en la debilidad d6, sujeta al Ce8. Ciertamente d5 es relativamente vulnerable. 22...Cf4 Lo mejor que pueden ofrecer las negras en una posición perdida. 23.Dg4 Dd7 [23...Cxd5? 24.Cexd6 Cxd6 25.Txe7 Cxe7 26.Cxd6 Tf6 27.Dc4+ Rf8 28.Te1+-] 24.Dxg5+- h6 25.Dh4 Cd3 26.Te3 Cxb2 27.Ccxd6+- Cxd6 [27...Tf8 28.Cxc5 Dd8 29.Te7+-] 28.Cxd6 Tff8 29.Te7 La jugada natural que indica Nimzovich: invasión de la séptima. 29...Da4 Con las puertas de par en par se intuye el sacrificio de Torre y la imagen de mate. Hay que visualizar la línea si el monarca negro se dirige a h5. El quid estriba en el control de la casilla g4. Y se logra mediante una jugada de obstrucción. Los módulos anuncian jaque mate en once jugadas. [29...Dd8 30.Txg7+ Rxg7 31.Ae5+ con línea de mate. ] 30.Txg7+! Rxg7 31.Ae5+ Rg6 32.Dg3+ Rh5 33.f4! con imagen de mate en tres: Dh3+. Dg4+ y Dg7++-. 33...Dd7 34.f5! Tg8 35.Dh3+ Rg5 36.Ce4++. 1-0. Precioso remate el gran maestro yucateco Sión Galaviz Medina.