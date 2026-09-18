Sindarov y Caruana abren con triunfos y D. Gukesh empata y baja de 2,700

El desafiante a la corona mundial el uzbeko Javokhir Sindárov se presentó en la R-2 de la Olimpiada de Samarcanda con una vistosa victoria sobre el MI Diego Flores Quillas, en la que dejó in prise la Dama negra para dar un singular jaque mate en la banda del flanco de rey, en el triunfo de Uzbekistán sobre Perú por 3-1. El GM Fabiano Caruana (2,789) abrió también con un victoria sobre el MI Bilguun, Sumiya,(2,414), con una poderosa y destructiva ofensiva en flanco de dama en el triunfo de Estados Unidos sobvre Mongolia por 3-1, en una sesión en la que el monarca mundial Dommaraju Gukesh, en el tercer tablero de India, empató con el MI Satria Duta Cahaya, de Indonesia (2,412) y desciende a la posición 32 con 2,699.5 al perder 3.5 puntos. Los seleccionados nacionales mexicanos perdieron ante 25) Dinamarca 3-1 (75) en hombres y el mismo score en mujeres ante Francia. 48 equipos ocupan el primer lugar con 4 puntos, entre ellos los favoritos EUA, India, Uzbekistán y china.

JC Obregón Rivero. El gran maestro neoleonés Juan Carlos Obregón Rivero, (2,463), domina invicto la Copa Independencia con 7 puntos reales (+5, =4, -0) que concluyó el pasado miércoles en la noche en la Ciudad de México. Logró una performance de 2,517 puntos que elevaron su elo personal en 9.3 unidades. Sus principales victorias fueron sobre el GM serbio Luka Budisvlejevic (2,493) al que le quitó el invicto y el liderazgo en la R-6, y el GM Kevin Cori Quispe (2,440), de Puebla, en la R-8; y los empates ante Luis Ernesto Quesada Pérez, segundo Elo en México, (2,543), y el GM francés Gabriel Flom (2,449).

Clasificación Final: 1) GM Juan Carlos Rivero Obregón, México, 7; 2) GM Luka Budisavljevic, Serbia, 6 ½; 3) GM Elier Miranda Mesa, Cuba, 6 ½; 4) GM Luis Ernesto Quesada, México, 6 ½; 5) Gabriel Flom, Francia, 6 ½; 6) MF Carlos Varela Velázquez, México, 6 ½; 7) José Antonio García de Dios, México, 6; 8) MI Carlos Sandoval Mercado,Esado de México, México, 5 ½; 9) GM Kevin Joel Cori Quispe, Puebla, 5 ½; 10) Jesús Díaz Guerrero, México, 5 ½.

Participaron 59 ajedrecistas en la categoría Hidalgo en partidas clásicas de 90´con +30”, en sistema Suizo de 9 rondas; representantes de Costa Rica, Cuba, Francia, Perú, Serbia, Estados Unidos y México. Un total de 470 en otras divisiones.

Blancas: Diego Flores Quillas, Perú,2,398.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,778.

Siciliana, B40.

R-2, 46 Olimpiada, Samarcanda, 17–09-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.b3 b6 4.Ab2 Ab7 5.Cc3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Es raro presenciar, en la práctica magistral, un doble fianchetto en la Siciliana 7...Ae7 8.0–0 0–0 9.d4 cxd4 10.Cxd4 Cxd4 11.Dxd4 Dc7 12.e5 Mejor, en la apertura, continuar con el desarrollo de las piezas sobre todo ante un adversario tan poderoso como Sindárov. 12...Axg2 13.Rxg2= [13.exf6?–+ con ventaja decisiva negra. 13...Axf6! 14.Dg4 h5 15.Dxh5 Axf1 16.Cd5 exd5 17.Axf6 Dxc2 18.Axg7 Rxg7 19.Txf1-+] 13...Ce8 14.Ce4 Dc6 15.f3 Dxc2+ 16.Tf2 Dc6 17.Tc1 Db7 18.Tfc2 Td8 19.Cd6 Da6 Era posible: 19...Cxd6 20.exd6 Af6 21.Dd3 Axb2 22.Txb2 Tc8 23.Tbc2 Txc2+ 24.Txc2 Tc8 25.De4 Tc6=. 20.a4 Ag5 21.f4 Ae7= 22.Rh3?!-/+. Una imprecisión que acaso nace de la idea de invadir la séptima con la Tc2. 22...Cxd6 23.exd6 Af6 24.De4 Axb2 25.Txb2 Tc8 26.Tc7? El abandono de la primera fila hace vulnerablle al rey blanco. 26...Df1+ 27.Tg2 [27.Rh4 Txc7 28.dxc7 d5 29.De3 Da1 30.Dd2 Tc8 31.Tc2 h6 32.Tc1 Da3 33.Dc3 d4 34.Dxd4 De7+ 35.Rh3 Txc7–+] 27...f5 28.Dc2 Tcd8 Observe el lector aficionado que las negras han creado con imagen de mate con Tf6, seguido de Th6++. La posición contiene otra variante más ingeniosa con el sello magistral. 29.De2 Tf6 30.Rh4 Th6+ 31.Rg5 Rf7! 32.Dxf1 Th3! 0–1. Y no hay forma de evitar h6++.

Blancas: Fabiano Caruana, EUA, 2,789.

Negras: MI Bilguun, Sumiya, Mongolia, 2,414.

GdeD declinado V. del cambio, D35.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 c6 6.e3 Cf6 7.Ad3 Cbd7 8.h3 Cf8 9.Cf3 Ce6 10.Ae5 g6 11.Dc2 Cg7 12.0–0–0 Af5 13.Axf5 Cxf5 14.g4 Cg7 15.h4 Dd7 16.Tdg1 Tg8 17.Ch2 h5?+- 18.g5 Ch7 19.Cf1 Cf5 20.Cg3 Cxg3 21.Txg3 Cf8 22.f4 Ad6 23.e4 Ce6 24.Td1 Cc7 25.exd5 cxd5 26.Te3 0–0–0 27.Cxd5 Axe5 28.Txe5 Dxd5 29.Txd5 Txd5 30.f5 Txf5 31.d5 Rb8 32.d6 Ce6 33.d7 b6 34.b4 Rb7 35.Td6 Td8 36.Dc6+ Rb8 37.Td2 Tf1+ 38.Rb2 Tf4 39.Tc2 Txb4+ 40.Ra3 a5 41.Dc8+ Ra7 42.Tc7+ Cxc7 43.Dxc7+ 1–0.