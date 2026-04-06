Sindárov-Giri, empatan; el uzbeko es líder con 6/7

Sindárov, el relámpago de Uzbekistán, toma una hora de ventaja sobre Giri en la jugada 30. El neerlandés sacrifica la calidad y logra un empate teórico después de casi 5 horas de tensa lucha que derivó a un final de T vs A y dos peones por bando, en la R-7 del Torneo de Candidatos FIDE en Chipre. El GM uzbeko mantiene el liderazgo con 1 ½ punto sobre Caruana. Esipenko hace una mala elección de apertura, su juego queda restringido, sus piezas quedan atrás de la cuarta y rinde ante Wei, Yi que lo vence con imagen de ante. En ambos juegos las negras sacrifican la calidad.

Clasificación R-7: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 6 puntos reales (+5, =2, -0); 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4 ½; 3) Anish Giri, Países Bajos, 3 ½; 4) Paggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3 ½; 5) Matthias Bluebau, Alemania, 3 ½; 6) Wei, Yi, China, 3; 7) Hikaru, Nakamura, Estados Unidos, 2 1/2; 8) Andrey Esipenko, Rusia, 2 puntos.

Resultados Ronda 7: 1) Esipenko 0-1 Wei, Yi; 2) Sindarov ½ Giri; 3) Bluebaum ½ Nakamura; 4) Praggna ½ Caruana.

Hoy descanso. Mañana martes 7, R-8. Se invierten los colores: 1) Esipenko vs. Sindárov; 2) Wei, YJi vs. Bluebaum; 3) Giri vs. Pragg; 4) Nakamura vs. Caruana.

MARTÍNEZ Alcántara, campeón. El peruano mexicano Eduardo Martínez Alcántara se corona invicto con 7 ½ puntos reales de 9 posibles, en el LXXI Campeonato Nacional Abierto, con la presencia de poco más de 1,700 jugadores.

De 27 años y originario de Lima, Martínez Alcántara es uno de los GMs clasificados entre los mejores, ocupa la posición 70 en la lista oficial FIDE con 2,656 puntos, delante de Vallejo Pons, Navara, Grischuk, Gawain Jones, Ponomáriov, Gélfand, Cheparínov, tuvo una actuación de +6, =3, -0. Ganó 4.8 puntos, asciende a la 60 que comparte con Sam Shankland.

El GM Jorge Cori terminó en segundo lugar con igual número de puntos reales, 7 ½. Y en el tercer lugar el GM cubano Elier Miranda con 6 ½. Blancas: Andrey Esipenko, 2,698.

Negras: Wei, Yi, China, 2,754.

Pétrov, C43.

R-7, Pafos, Chipre, 05–04-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.De2 d5 5.Cxe5 Ae7 6.f3 Cd6 7.Cc3 Cf5 8.Df2 0–0 9.Af4 f6 10.Cd3 Cc6 11.Ce2 Cb4 12.Cxb4 Axb4+ 13.c3 Ad6 14.Ad2 [14.0–0–0= Te8 15.Ad2 Ce7 16.g4 f5 17.g5 Dd7 18.Te1²] 14...De8 15.Rd1 [15.0–0–0?–+ Da4 16.c4 dxc4 17.Cc3 Da6 18.g4 b5 19.gxf5 Axf5 20.Ae3 Tae8 21.Te1 Tf7 22.Ad2 Td8–+] 15...Da4+ 16.Rc1 [16.b3 Da3 17.Ac1 Da5 18.Ad2 c5±] 16...b5 17.Cf4 c5 18.Ad3 cxd4 19.Ac2 Da6 20.cxd4 Ad7 21.Rb1–+ Tac8 22.Ad3 Tc4 23.Ce2 Ce7 24.g4 Tfc8 25.h4 b4 26.b3 Ab5 Wei, Yiu no sólo activa sus piezas y ofrece el sacrificio de la torre sino que visualiza una imagen de mate. 27.bxc4 Axc4 28.Ac2 [28.Axc4 Dxc4 29.Tc1 Dd3+ 30.Rb2 Dxd2+ 31.Rb3 Tc3+ 32.Ra4 Ta3+ 33.Rb5 Dd3+ 34.Tc4 Dxc4#] 28...Ad3 29.Ac3 [29.Axd3 Dxd3+ 30.Rb2 Dc2#] 29...bxc3 30.Cc1 Tb8+ Blancas rinden ante la línea de mate en siete jugadas: 31.Cb3 Da3 32.Axd3 Txb3+ 33.Rc2 (33.axb3 Dxb3+ 34.Rc1 Af4+ 35.Dd2 Axd2**) 33...Db2+ 34.Rd1 Dxf2 35.Th2 c2+ 36.Axc2 Df1+ 37.Rd2 Af4# 0–1.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,753.

GdeD, Defensa Ragozin, D38.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ab4 5.Ag5 h6 6.Axf6 Dxf6 7.e3 0–0 8.Tc1 dxc4 9.Axc4 c5 10.0–0 cxd4 11.Ce4 De7 12.exd4 Td8 13.De2 Cc6 14.Tfd1 Aa5 15.Ab5 Ad7 16.Cc5 Ae8 17.d5 exd5 18.Dxe7 Cxe7 19.Cxb7 Tdb8 20.Cxa5 Txb5 21.Cb3 a5 22.Td2 a4 23.Cbd4 Tb7 24.h3 Tab8 25.b3 axb3 26.axb3 f6 27.g4 h5 28.Ce1 hxg4 29.hxg4 Cg6 30.f3 Ce5 31.Rf2 g5 32.Cd3 Ad7 33.Rg3 Cxd3 34.Txd3 Tb6 35.Td2 Rf7 36.Tc5 T8b7 37.Th2 Td6 38.Rf2 Rg7 39.Ta5 Tb4 40.Re3 Tdb6 Uno de los puntos de inflexión de la partida. Las blancas van a capturar el peón central y las negras van a entregar la calidad con Txb3 y poco después a conducir a un final teórico de tablas en la pugna de la torre blanca contra el Alfil negro. 41.Txd5 Ae6 42.Td8 Txb3+ 43.Cxb3 Txb3+ 44.Rf2 Tb2+ 45.Rg3 Txh2 46.Rxh2 Rf7 47.Rg3 Re7 48.Ta8 Rf7 49.Ta7+ Rf8 50.Rf2 Re8 51.Re3 Rf8 52.Rd4 Re8 53.Rc5 Rf8 54.Tb7 Aa2 55.Tc7 Ab3 56.Rd6 Aa2 57.Tc2 Ab3 58.Tb2 Ac4 59.Tb4 Aa2 60.Tb5 Rf7 61.Tb7+ Rf8 62.Tb2 Ac4 63.Tf2 Ab3 64.Tf1 Ac4 65.Ta1 Ab3 66.Ta3 Ac4 67.Ta5 Rf7 68.Ta7+ Rf8 69.Rd7 Rf7 70.Tc7 Ab3 71.Tc5 Ae6+ 72.Rc6 Ab3 73.Tf5 Ae6 74.Rd6 Ab3 Naturalmente las negras no capturan la torre pues en el final de peones las blancas ganarían la oposición y la partida. (74...Axf5 75.gxf5 Rf8 76.Re6 Rg7 77.Re7 Rg8 78.Rxf6 Rf8 79.Rg6 Rg8 80.f6 Rh8 81.Rf7 Rh7 82.Re8 Rg6 83.f7+-) 75.Tb5 Aa2 76.Tb4 Rf8 77.f4 gxf4 78.Txf4 Rg7 79.Re7 Rg6 80.Txf6+ Rg5 El, final teórico de T vs A deriva a tablas. 81.Tf2 Ab3 82.Tg2 Ad1 83.Re6 Axg4+ 84.Re5 Rh5 85.Txg4 Rxg4 ½.