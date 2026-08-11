Royal Shreyas, 17 años, y Bodhana Sivanandan, 11, campeones británicos

Signos de esta época de asombro en el juego de ajedrez, un adolescente Royal, Shreyas, de 17 años, con el grado de gran maestro, y Bodhana Sivanandan, de 11, con una norma de gran maestro, de raíces indias, jugadores prodigiosos, se convierten en los campeones más precoces de Gran Bretaña. Royal (2,514) finalizó invicto con 7 ½ puntos (+6, =3,-0), medio punto delante de Luke McShane (2,597) considerado el ajedrecista amateur más fuerte del mundo, y de Michael Adams (2,595) el más prestigioso GM inglés de los últimos años, quien intentaba conquistar su novena corona.

A McShane lo derrotó en una brillante partida en la que exhibió el destello del genio, madurez y armonía de las piezas. Empató con Adams y venció además a Bodhana en la R-6 y a Harry Grieve en la R-9.

El Campeonato británico se realizó a nueve rondas, sistema clásico en la Universidad de Warwick, en Coventry del 1 al 9 de agosto con 108 ajedrecistas en 1ª. fuerza.

Blancas: Royal Shreyas, Inglaterra, 2,502.

Negras: Luke McShane, Inglaterra, 2,597.

Escocesa, C45.

R-7, Campeonato Británico, U. de Warwick, Coventry, 06-08-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 La teoría indica que no hay mejor jugada que capturar y responder de esta manera a la ofensiva central de las blancas. 4.Cxd4 Cf6 5.Cxc6 bxc6 He aquí lo esencial de esta apertura. Las blancas han dañado la estructura negra y gozan de espacio. Sus dos alfiles son activos desde su casilla de origen. 6.e5 Los peones que alcanzan la quinta fila son audaces y se exponen a sufrir grandes riesgos. Hay que meditar antes de tomar la decisión de avanzarlos. Prever consecuencias. 6...De7 Una defensa dinámica que obstruye al alfil de f8. 7.De2 También en teoría la mejor respuesta. [7.Af4 Cd5 8.Ag3 Db4+ 9.Cd2 Dxb2 con ventaja negra]. 7...Cd5 8.g3 [8.c4 Aa6 9.b3 g6 10.f4 g5 11.fxg5 0–0–0=] 8...g6 9.Ag2 Ag7 Los maestros han empleado cuatro y seis minutos de reflexión para estos movimientos. 10.c4 Aa6 11.0–0 0–0 12.Te1 Tfe8 El tablero proyecta un equilibrio dinámico con simetría en flanco de Rey. 13.Dc2 Dc5! Las negras mantienen la tensión con una nueva clavada. Puede estimarse que poseen una microventaja en relación con la falta de desarrollo del primer jugador. McShane necesitó 17´52” para decidirse esta jugada. Los cronómetros marcan 1 h 26´32 vs 54´57. Lo que revela, acaso, la preparación de Royal Shreyas en la línea de apertura. 14.Cd2 Con la idea de hostilizar la dama 14...Axe5 15.Af1 Cb6 16.Cb3 Df8 Los jugadores juegan con la precisión de los módulos de cálculo. 17.Ae3 Ca4 Un lance natural sobre la debilidad b2. Otra posibilidad es: 17...d5 18.c5 Cc4 19.Axc4 dxc4 20.Cd4 Dxc5 21.Cf3 Dd5 22.Cxe5 Dxe5 23.Af4=. 18.Tad1 Royal, Shreyas responde con ataque a la debilidad, bajo principios generales de estrategias que exigen cálculo. Reflexionó 25´55”. ¡Visualizó los dos movimientos tan asombrosos para castigar el error de McShane? 18...d5 19.cxd5 Axf1 20.Txf1 Cxb2?+- 21.Ac5! Dg7 22.Td4!! Qué jugada tan espectacular: el caballo queda atrapado y el Ae5 no puede capturar la torre porque se llega a un final en que las dos piezas menores son más fuertes que la torre negra. 22...a5 [22...Axd4 23.Axd4 Df8 24.Axb2 cxd5 25.Dxc7 Te2 26.Dc3 f6 27.Cd4 Te4 28.Tc1+-] 23.Dxb2 a4 24.Cc1+- Ta5 Dispóngase a presenciar el lector aficionado un final fascinante en el que la armonía de las piezas impregna de placer estético. Qué difícil sencillez. 25.Te1 Con Rayos X sobre la torre débil de la octava. El amenazador Ae5 no puede capturar. 25...Txc5 26.Cd3! Existe otra ventaja que señala Capablanca (ciertamente aún hay más piezas), pero en el final D y C son superiores a D y A. : Tb5 27.Dc2! cxd5 Si: 27...Df6 28.Tde4 Txd5 29.De2 Txd3 30.Dxd3 Td8 31.Da3 Ad6 32.Dxa4+-. 28.Dxa4 Observe 28.Dc6??+= Tbb8= (28...Teb8? conduce a la derrota 29.Txe5 Df8 30.Txa4+-) 29.Txd5 Te6 30.Dxa4+=. 28...c6 29.Txe5 El final superior lo maneja con maestría. 29...Txe5 30.Da8+ Df8 31.Dxf8+ Rxf8 32.Cxe5+- Tb1+ En su agonía las negras intentan hace valer sus peones colgantes. El caballo, hipotética y absurdamente, podría capturar c6 y tras Txd5 harían valer el peón libre a2, e impondría su ventaja material. 33.Rg2 Tc1 34.a4 f6 35.Cd3 [35.Cxc6 Txc6 36.Txd5 Ta6 37.a5+-] 35...Td1 36.a5 Ta1 37.Tf4 Re7 38.Cb4 Negras rinden. Naturalmente: 38...Txa5 39.Cxc6+ Rd6 40.Txf6+ Rc5 41.Cxa5 1–0.