Reunión mundial de élite rápido y blitz, Hong Kong

Crece el interés por dos de las expresiones más atractivas del ajedrez, la modalidad de Rápido y Blitz por equipos. El magnetismo se debe a la rapidez en la que se desarrollan las partidas, la fulgurante toma de decisiones de los astros, combinaciones sorprendentes de grandes maestros del tablero, que convierten la lucha en un espectáculo de primera magnitud.

El noruego Magnus Carlsen, el peruano-mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, que en este campo brilla con luz cenital y es uno de los tres mejores del planeta en Blitz, el indio Viswanathan Anand, el exmonarca mundial Ding Liren, Máxime Vachier-Lagrave, los astros uzbekos Javokhir Sindárov y Nodirbek Abdusattórov, la monarca mundial Ju, Wenjun, la kazaja Bibisara Assaubayeva forman parte del núcleo de jugadores que serán protagonistas de la IV edición del Campeonato Mundial de Rápido y Blitz a celebrarse del 16 al 22 de junio con 48 equipos y cerca de 400 ajedrecistas de los cinco continentes. Las competencias se efectuarán del 17 al 21 de junio.

Cada conjunto podrá reunir ocho jugadores y con los notables se deben incorporar dos jugadores aficionados hombre y mujer.

La modalidad de Rápido se jugará a 12 rondas bajo el sistema Suizo los días 17, 18 y 19, al ritmo de 15 minutos con 102 adicionales. El blitz se disputará los días 20 y 21 al ritmo de tres minutos con 02” de añadido, con una fase eliminatoria en la que calificarán 16 equipos para la final. El premio global es de 500,000 euros.

El equipo favorito es el WR Chess, lo forman con promedio Elo de 2,537 puntos Elo: Magnus Carlsen, Noruega; Máxime Vachier-Lagrave, Fabiano Caruana, Wesley So, la rusa Aleksandra Goryachkina, Vadim Rosenstein (1,721), Jan Krzysztof Duda, Alexandra Kosteniuk, Gombojav Zandanshatar (1,400).

Octavo en la siembra con fuerza promedio de 2,462 puntos es el Chess United. Su composición: Viswanathan Anana, José Eduardo Martínez Alcántara, el neerlandés Jorden Van Foreest, el prodigio argentino Faustino Oro, la india Jumpy Koneru, Turgay Seckin Serpil (1,865), el prodigio ruso Roman Shogdzhiev, Martha Fierro Baquero y Onakoya Tunde (2,165).

(Compañero en Hong Kong los GMs José Eduardo Martínez Alcántara, “el más rápido del Oeste” y el recién GM argentino de 12 años de edad, Faustino Oro, sostendrán un match de Rápido y Blitz el 25 de junio, con premio de 10,000 dólares, en Lima. Lo organiza WR Chess.Com).

“La magnitud del Mundial Rápido y Blitz no reside únicamente en la cantidad de participantes. Entre los competidores se encuentran campeones mundiales, grandes maestros de élite, destacadas jugadoras, jóvenes promesas, jugadores de clubes, directivos de empresas y jugadores aficionados. Esta diversidad otorga Mundial de Ajedrez de la FIDE un lugar único en el mundo del ajedrez”, expresó el titular de FIDE, Arkady Dvorkovich .

UZ-Chess. R7: 1) Shamsiddin Vokhido0v, Uzbekistán, 4 ½ puntos. 2) Mukhiddin Madaminov, Uzbekistán, 4 ½; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 3 ½; 4) Arjun Erigaisi, India, 3 ½; 5) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 3 ½; 6) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 3 ½; 7) Nodirbek Yakkubbóev, Uzbekistán, 3 ½; 8) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 3 ½; 9) Sanos Vidit, India, 2 ½; 10) Nikolas Theodorou, Grecia, 2 puntos reales.

Resultados R-7: 1) Yakubboev ½ Nepomniachtchi; 2) Mamedyarov ½ Vokdhidov; 3) Vidit 1-0 Thedorou; 4) Abdusattórov ½ Madaminov; 5) Erigaisi ½ Niemann.

Emparejamiento R-8, penúltima ronda: 1) Nepomniachtchi vs. Niemann; 2) Madaminov vs. Erigaisi; 3) Theodorou vs Abduattórov; 4) Vokhidov vs. Vidit; 5) Yakubbóev vs. Mamedyarov.

Blancas: Santosh Vidit, India, 2,708. Negras: Nikolas Theodorou, Grecia, 2,634. Apertura Peón Dama, D02. R-7, II Copa Uzbekistán, Tashkent, 13–06-2026. 1.Cf3 d5 2.d4 e6 3.g3 Cf6 4.Ag2 Cc6 5.0–0 Ad6 6.Ag5 0–0 7.c3 h6 8.Axf6 Dxf6 9.Cbd2 e5 10.e4 dxe4 11.Cxe4 Dg6 12.Ch4 Dg4 13.dxe5 Dxd1 14.Taxd1 Axe5 15.f4 Af6 16.Cxf6+ gxf6 17.b3 Te8 18.Rf2 Rf8 19.Tfe1 Ce7 20.f5 a5 21.g4 a4 22.b4 a3 23.Ae4 c5 24.b5 Ta5 25.Tb1 Ad7 26.c4 Cc8 27.Tbd1 Te7 28.Ac2 Cb6+- 29.Ab3 Txe1 30.Rxe1 Axb5 31.cxb5 c4 32.Ac2 Txb5 33.Tb1 Txb1+ 34.Axb1 Cd5 35.Cf3 b5 36.Rd2 b4 37.Cd4 Re7 38.Cb5 Rd7 39.Ae4 b3 40.Ab1 Cb4 41.axb3 a2 42.Axa2 Cxa2 43.bxc4 Cb4 44.h3 Cc6+- 45.c5 Ce5 46.Cd4 Rc7 47.Re3 Rd7 48.Re4 Cc4 49.Cb3 Rc6 50.Rd4 Ce5 51.Cd2 1–0.