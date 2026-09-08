El prodigio Faustino Oro se presenta en Querétaro

La sensación del momento en el tablero internacional, Faustino Oro, prodigioso argentino de 12 años, se presenta en México, invitado por la Asociación de Ajedrez de Querétaro que preside Rafael Alvarez, miembro de Fenamac, como atracción del Festival de Ajedrez que se va a realizar del 2 al 4 de octubre en Querétaro. Ofrecerá conferencias, exhibición de partidas simultáneas, y sostendrá juegos informales de blitz con algunos jugadores locales y con los grandes maestros Luis Ernesto Quesada Pérez y Juan Carlos Obregón Rivero, cubanos que juegan por México., así como el talento queretano de 19 años, Miguel Angel Montes Orozco, 18 en la clasificación del país. Asistirá además el físico de la UNAM Manuel López Michelone, maestro con el grado FIDE, quien hará la presentación oficial y entrevistará al prodigioso sudamericano que vendrá con la experiencia de haber asistido a la Olimpiada de Samarcanda.

Ojalá este sea un primer paso en las relaciones de la asociación queretana con el propósito de que Faustino Oro participe y compita en un torneo formal. Su visita de carácter de atracción deportiva-social sin duda despertará un gran interés entre los aficionados. Es fascinante saber que un niño en tan poco tiempo tras aprender el juego de ajedrez durante la pandemia haya alcanzado, en tan poco tiempo con rapidez meteórica, una dimensión que le ha permitido ganar partidas de blitz al monarca mundial Magnus Carlsen y conquistar no sólo el difícil grado de maestro internacional, con récord mundial de precocidad, sino el de Gran Maestro que lo sitúa, a sus doce años, larva de genio, en la posición 34 del planeta entre los menores de 20 años con Elo de 2,537 puntos.

El ha creado en su atmósfera agonal, concepción posicional, estrategia, táctica, cálculo y precisión de líneas, una poderosa imagen que lo va a proyectar a estar entre los más notables del mundo. No es tarea fácil predecir la carrera de un adolescente sobre todo en la época revolucionaria, de la generación dorada siglo XXI con la tecnología y metodología que ha generado un racimo de prodigiosos adolescentes que lleva al ajedrez a los planos más elevados de su historia.

Faustino Oro, 14 de octubre de 2,013 en Buenos Aires, nace en un país de notable tradición y cultura ajedrecística que se enriqueció de conocimientos con algunos grandes Maestros que se quedaron a vivir en Buenos Aires y Argentina durante la Olimpiada de 1939 – ciertamente se trató del VIII Torneo de Las Naciones, Copa Hamilton Russell que se efectuó en el teatro Politeama de B.A,. del 24 de agosto al 15 de septiembre de 1939, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial: Najdorf, Stahlberg, Eliskases, Czerniak, Pilnik…La expresión no lo dice todo. Los genios no tienen nacionalidad. Son seres singulares, creativos, con una capacidad intelectual, e ingente vitalidad que comunican esfuerzo, tal es el sentido de su vida, por alcanzar y tocar planos inaccesibles al resto de los humanos. El entorno cuenta. (La realidad, en una explicación razonable y de sólida credibilidad universal, es que el genio aparece cuando se frota una lámpara…).

A la caza del rey. El GM chino Wei, Yi salió a la caza del rey tras un grave error del belicoso Arjún Erigaisi en la 3ª fecha del Tech Mahindra, competencia por equipos de ajedrez rápido. Erigaisi atrapó b2 y su rey centralizado no pudo evitar una lluvia de jaques que concluyó con la pérdida de material y la derrota. En otro juego Carlsen 1-0 a Anand. Alpine Pipers, de Carlsen es líder con 9 de 12 posibles.

Blancas: Wei, Yi, China, 2,726.

Negras: Arjún Erigaisi, India, 2,745.

Siciliana, B80.

R–12, Tech Mahindra, Bangaluru, 07–09-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e6 7.f3 b5 8.a3 h5 9.Ae2 Cbd7 10.0–0 Ab7 11.De1 h4 12.Td1 Tc8 13.Ag5 h3 14.g4 Dc7 15.Ae3 Ce5 16.Dg3 g6 17.g5 Cfd7 18.Cb3 Ae7 19.Ad4 Th7 20.f4 Cc4 21.Axc4 bxc4 22.Cd2 Th5 23.Cf3 Aa8 24.Tfe1 Db8 25.Df2 e5 26.fxe5 dxe5 27.Ae3 Dxb2? 28.Txd7! Dxc3 29.Txe7+ Rxe7 [29...Rf8 30.Cxe5 f5 31.Cxg6+ Rg8 32.Ad2+-] 30.Ac5+ Txc5 31.Dxc5+ Re8 32.Td1 Ab7 [32...Dxf3 33.Dxe5+ Rf8 34.Td8#] 33.Db6 Ad5 34.Db8+ Re7 35.Dc7+ Rf8 36.Dd8+ Rg7 37.Df6+ Rg8 38.Txd5 Txg5+ 39.Dxg5 Dxf3 40.Td8+ Rg7 41.Dxe5+ f6 42.Dc7+ Rh6 43.Th8+ Rg5 44.Dg3+ 1–0.