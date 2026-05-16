Praggna refuta sacrificio de Sindárov y se impone

La mayoría de los sacrificios se hacen por intuición y experiencia con el propósito de alcanzar una ventaja posicional de largo alcance. Involucran riesgo y, en el reflejo del espejo, recordemos la vieja frase del pedagogo Richard Reti: la mayoría de los ataques son aparentes. El ajedrez es infinito, inasible, incierto y brinda enormes posibilidades en la lucha. El prodigio uzbeko Javokhir Sindárov, de 20 años de edad, retador oficial a la corona mundial de ajedrez, sacrificó una pieza menor a cambio de crear dos peones libres en flanco de Rey; tomó iniciativa y ataque en su juego contra Praggnanandhaa, pero su línea combinatoria fue refutada y su ofensiva se disipó como una columna de humo tras que el GM indio con mayor profundidad del juego posicional, en esta partida, colocó su dama en la gran diagonal negra a1-a8. Sindárov perdió y ocupa el farolillo rojo del último vagón del tren en la clasificación general del Súper Chess Classic de Rumania, ronda 2, en Bucarest. Certamen de alta clase mundial categoría XX con promedio de 2,743.81 puntos Elo.

Sindárov, al igual que el monarca mundial D. Gukesh, en el análisis del algoritmo respectivo con miras al match de noviembre-diciembre en sitio por designar, evitan en la medida de lo posible las líneas que van a emplear durante el match mundialista.

De esta derrota que Sindarov sufrió en 42 jugadas de una Giuoco Piano, variante del ataque central, no se pueden extraer mayores conclusiones. Ningún ser humano puede mantener la tensión del combate en todos los juegos.

Después de su exitosa actuación en la isla de Chipre debe cumplir un programa preparatorio en diversas áreas que lo lleven a su punto de rendimiento más alto, sobre todo en valoración y cálculo analítico, en el choque titular.

Clasificación R-2: 1) Máxime Vachier-Lagrave, Francia 1 ½; 2) Vincent Keymer, Alemania, 1 ½; 3) R. Praggnanandhaa, India, 1 ½; 4) Wesley So, EU, 1; 5) Anish Giri, Países Bajos, 1; 6) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 1; 7) Fabiano Caruana, EU, 1; 8) Alireza Firouzja, Francia, ½; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, ½; 10) Javokhir Sindáorv, Uzbekistán, ½.

Resultados R-2: 1) Caruana ½ Giri; 2) Sindarov 0-1 Praggna; 3) Keymer 1-0 Deac; 4) Van Foreest ½ So; 5) Firouzja 0-1 Vachier-Lagrave.

Ronda 3: 1) Vachier – Sindárov; 2) Giri – Firouzja; 3) So – Caruana; 4) Praggna – Keymer; 5) Deac – Van Foreest.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,778.

Negras: R. Praggnanandhaa, India,2,733.

Giuoco Piano, línea principal, C54.

R-2, Super Chess Classic Rumania, GCT, Bucarest, 15–05-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Las blancas amenazan el ataque central con la idea de continuar de inmediato con d4 para construir un poderoso centro en e4 y d4. 4...Cf6 Con la mira de evitar la falange central de las blancas. 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Cbd2 Línea secundaria del Giuoco y relativamente menos estudiada. Sindárov ya empleó en dos ocasiones este lance ante el iraní Maghsoodloo en la Copa de Uzbekistán 2025 con sendos empates. Entrega el peón central a cambio de activar sus piezas. 7.Ad2 entre maestros es más frecuente observar cómo oponen al adversario una pieza de igual valor. 7...Cxe4 8.d5 Siempre hay que meditar el avance de un peón a la quinta. 8...Cxd2 9.Axd2 Axd2+ 10.Dxd2 Ce7 11. 0–0–0 Era posible 11.d6 cxd6 con lo que dificulta el juego de las negras y se crea la debilidad de los peones doblados. 11...d6 12.h4 0–0 13.h5 h6= 14.Tdg1 Ag4= (14...Af5 15.g4 Ae4 16.g5 Axf3 17.gxh6 Cf5 18.Dc3+-) 15.Ch4=+ 15...Dd7 16.Ad3 Tfe8= (16...Cxd5 17.f3 Ae6 18.g4 f6) 17.Ac2 Db5 18.f3 Axh5 19.g4 Ag6 20.Cf5? No es muy fino el movimiento de Sindárov. Si 20.Cxg6 Cxg6 21.Ae4 Dc4+ 22.Rb1 Txe4 23.fxe4 Dxe4+ 24.Ra1 Ce5-/+] 20...Dc5 21.Rb1 Cxd5 22.Cxh6+ gxh6 23.Axg6 fxg6 24.Tc1 Db5 25.Dxh6 Parece que la ofensiva blanca cobra fuerza. Pero las negras frenan anticipándose no sólo una sólida defensa, si no a la construcción de un contra ataque sobre la debilidad en b2. 25...Dd3+ 26.Ra1 Dd4 27.Dh7+ Rf8 28.Dxg6 Te2 29.Df5+ Re8 30.Dg6+ Rf8 31.Df5+ Re8 32.Dg6+ En busca de triple repetición de posición y empate. 32...Rd8 33.Dg8+ Te8 34.Dg5+ Ce7 35.Tce1 Dd3! Impide Th7 36.Te3?–+ Dg6 37.Db5 Tb8 38.The1 a6 39.Da4 b5 40.Da5 Df7 41.Tc1 Cd5 42.Td3 Tb6 Blancas abandonan. 0-1.