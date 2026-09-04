Oro, Sokolov, M Alcántara Flores, Antón y Cuenca en Madrid: Prodigios-leyendas

El prodigio argentino Faustino Oro intentará revalidar en Madrid el título de Prodigios y Leyendas a celebrarse del 7 al 12 de septiembre ante 5 conocidos y fuertes grandes maestros en un certamen de ajedrez clásico que comprende 10 rondas, cuatro dobles.

Hace un año Faustino Oro, entonces con un Elo de 2,464 puntos, conquistó en este certamen su primera norma de GM con 7 ½ de 9 posibles (+6, =3, -0) con una performance de 2,759, triunfo sobre Alan Pichot y empate ante Julio Granda Zúñiga.

La segunda edición reúne a los siguientes grandes maestros: damos su posición mundial en primer término: 366) Faustino Oro, Argentina,2,537; Oro ocupa la posición 34 entre los menores de 20 años. 55) José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,657; 89) David Antón Guijarro, España, 2,632; 178) Diego Flores, Argentina, 2,590; 266) Iván Sokólov, Países Bajos, 2,590; y 807) José Cuenca, España, 2,471.

Originario de Sarajevo, Yugoeslavia, actualmente pertenece a Bosnia-Herzegovina, el neerlandés Iván Sokólov, es uno de los más brillantes teóricos del medio juego. Sus conocimientos y método en la preparación de jugadores alcanzaron el punto más de su trayectoria con el equipo de Uzbekistán al ganar el oro en la Olimpiada de Chennai, India, en 2022; en un equipo en el que figuraron Javokhir Sindárov, actual desafiante a la corona mundial, y Nodirbek Abdusattórov, cuarto y séptimo lugar en la clasificación oficial FIDE de septiembre. Una de sus últimas investigaciones está orientada a “La Catalana dinámica” una estructura que puede construirse ante casi cualequier esquema defensivo de las negras.

Martínez Alcántara, estimulado por su salto en la clasificación debe estar con la mira a los 2,700; el torneo tiene validez de calificación de puntos Elo FIDE. Acaso veamos un cambio en su juego. David Antón es el español mejor clasificado mundialmente; Diego Flores ha sido 8 veces campeón nacional de Argentina. Y José Cuenca es un fuerte GM conocido por el dinamismo de sus narraciones en importantes torneos internacionales.

El ritmo de juego será de 60 minutos la partida más un adicional de 30 segundos.

Blancas: MI Francisco Magaña, Michoacán, 2,271.

Negras: GM Iván Cheparínov, Bulgaria, 2,640.

Defensa Siciliana, V. Najdorf, B96.

R-2, Internacional Morelia-Linares, 16–02-2007.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 Una formación que responde al nombre de Scheveningen, empleada oficialmente en la partida Maroczy 1-0 Euwe en 1923 en la ciudad que da el nombre a esta defensa. 6.Ag5 7.f4 Dc7 8.Df3 b5 9.Ad3 Ab7 10.0–0–0 Cbd7 Iván Cheparinov 0–1 Kiriil Dmitrov Georgiev, Campeonato Nacional Abierto de Georgia,10–05-2023. Sin duda se trata de una esmerada preparación de Francisco Magaña en el campo de la apertura. Por otra parte, como de vez en cuando se presencia entre los grandes maestros, el MI michoacano ace que Chepárinov este jugando ante un espejo, enfrentándose a una línea que él ha empleado. Chepárinov fue analista del monarca mundial Veselin Topálov. (**).11.a3 Db6 12.Cb3 Tc8 13.Rb1 b4 14.axb4 Dxb4 15.The1 Cc5 16.Cxc5 Txc5 17.Ca2 Da4 18.Cc3 Txc3 19.bxc3 Ae7 20.Rc1 0–0 21.De3 h6 22.Ah4 Tc8 23.Dd4= Da5 24.Rd2 Dc7+= 25.Tb1 e5 26.Db4 Aa8 27.Axf6 Axf6 28.Axa6± Td8 29.fxe5= dxe5+? 30.Re2+- Dd7 31.Ad3 Ae7 32.Db6 Tc8 33.Df2 Ac5 34.Dg3 De6 35.Tb5 Ad6 36.Ta1 Ac6 37.Tba5 g6 38.Dh3 De8 39.Dxh6 Ac7 40.Ta6 Ab5 41.T6a3 Tablas; posición ganadora. Stockfish marca ventaja decisiva: +3.69 y Ribka +1.95.

(**) Lances teóricos que permiten una breve referencia. En 1973 el GM Boris Spassky y la URSS rumiaban el descalabro que sufrieron de manos de Bobby Fischer en el match del Siglo en Reykjavik 1972. Espoleado por la derrota Spassky se preparó intensamente con estudios de 7 y 8 horas diarias con miras al 41 Campeonato de la URSS celebrado del 2 al 26 de octubre, en el Casa Central de la Cultura de los Ferrocarrileros, en Moscú. Fue el más fuerte de la historia en aquel momento. Participaron 18 jugadores. Lo ganó Spassky con 11 1/2 puntos de 17 posibles. Kárpov ocupó el 2o lugar 10 1/2; y con ese puntaje le siguieron Petrossian, Polugayevsky, Kortchnoi y Gennady Kuzmin. Participaron además Efim Geller, Paul Keres, Mark Taimánov, Vassily Smyslov, Tukmákov...Con esta referencia queremos decir que ese certamen y en especial las partidas de Spassky fueron motivo de profundo análisis.