Nils Grandelius arriesga y Eirigasi gana gran partida

En una excitante y compleja carrera de peones, en la Siciliana Dragón, de tenso equilibrio, el sueco Nils Grandelius hace un sacrificio posicional, de dos peones en el medio juego, dinámico de largo alcance y de riesgo, y sin que en ningún momento encontrara una secuencia que hiciera progresar la posición, comete un lance impreciso que despierta el olfato de depredador y hace funcionar el cálculo preciso de Arjun Erigaisi. El belicoso gran maestro indio se lleva el punto y con la victoria del prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus sobre la china Zhu Jiner y el empate en los dos juegos restantes se produce la aparición de cinco líderes en la R-3 del Torneo Tepe&Sigeman que se desarrolla en Malmöe, Suecia.

Fue la tercera derrota consecutiva del jugador local. Y las primeras victorias de Erigaisi y Erdogmus, de 14 años de edad.

El sueco en la posición 53 del mundo con 2,662 puntos Elo, eligió la mejor forma de probarse ante un adversario superior como Erigaisi, 11 del planeta con 2,751. Saltó a la palestra en lucha de vida o muerte con la idea probar sus mejores ideas.

Clasificación después de la R-3: 1) Andy Woodard, 2,635, Estados Unidos, 2; 2) Magnus Carlsen, 2,840, Noruega, 2; 3) Arjún Erigaisi, 2,751, India, 2; 4) Nodirbek Abdusattórov, 2,780, Uzbekistán, 2; 5) Yagiz Kaan Erdogmus, 2,708, Turquía, 2; 6) Jorden Van Foreest, 2,735, Países Bajos, 1 ½; 7) Zhu, Jiner, 2,546, China, ½; 8) Nils Grandelius,2,662, Suecia, 0.

Resultados R-3: 1) Jiner 0-1 Erdogmus; 2) Woodward ½ Van Foreest; 3) Carlsen ½ Abdusattórov; 4) Erigaisi 1-0 Grandelius.

Emparejamiento R-4: 1) Erdogmus vs. Grandelius; 2) Abdusattórov vs. Erigaisi; 3) Van Foreest vs. Carlsen; 4) Jiner – Woodward.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,751.

Negras: Nils Gradelius, Suecia, 2,662.

Siciliana, Dragón, B76.

R-3, Tepe&Sigeman, Malmöe, 03–05-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 Las negras van a plantear la variante del Dragón, una de las aperturas semiabiertas más estudiadas, conocidas y practicadas por los grandes maestros soviéticos desde la década de los 40 y 50. El GM yucateco Manuel León Hoyos es un conocedor de esta línea. Señalemos que tanto la línea del Dragón como la defensa Nimzo-India son básicas en la praxis de los soviéticos y GMs en general. Por último, la Siciliana no es propiamente una defensa si no una línea de contra-ataque. 6.Ae3 Ag7 Desde g7 una vez que se mueve el Cf6 el A del Dragón, afirman, vomita fuego sobre flanco dama. 7.f3 Las blancas consolidan el centro y además en el plan general el ejército se prepara para lanzar el ataque de peones contra el flanco de rey. La Siciliana se caracteriza por la ofensiva en flancos opuestos. 7...Cc6 8.Dd2 0–0 9.0–0–0 d5 Un buen movimiento de ruptura central, teórico, de Grandelius. Pero observará el lector, sigue una respuesta dinámica de las blancas un par de jugadas adelante. Se lucha por la victoria. 10.Cxc6 bxc6 11.Ac4 Una brizna de ventaja de las blancas en función al desarrollo de todas sus piezas y a la rapidez con que han conectado sus torres. Una lucha equilibrada en la que las negras presentan debilidad en c6 y en a7. Por otra parte, el avance d5 permitió a la blancas cerrar la columna c y llevar una unidad activa defensora a flanco dama. 11...e6 12.Ab3 Ab7 Subrayemos el concepto de Rayos X. El Ab7 toca el peón de g2 y la torre de h1. 13.h4 dxe4 14.Df2 La batería enfoca hacia la debilidad a7, pero además el Ae3 puede situarse como fuerte centinela en c5. 14...Dc7 15.Cxe4 Cxe4 16.fxe4 e4 es un peón central aislado y débil. 16...c5! Lance intuitivo y de riesgo de Grandelius que va a sacrificar dos peones por actividad.Ahora las blancas poseen mayoría en flanco dama, y las negras, mejor estructura en flanco de rey. En la Siciliana se presencia la incierta y emocionante carrera de peones. 17.Axc5 Tfd8 18.Axa7 De5 19.c3= Dxe4 Acaso una imprecisión de Grandelius. (19...Txd1+ 20.Txd1 Dxe4 21.Ac2 Dxg2=). 20.Txd8+ Txd8 21.Te1 Dxg2 22.Dxg2 Axg2 23.a4² Ta8 Tal vez mejor 23...h5 con la idea de fijar el peón blanco de h4. 24.Ab6 Ac6? 25.a5 El peón libre se ha adelantado en la carrera y su posición en la quinta fila da a las blancas ventaja decisiva en relación con los módulos. 25...Af6 26.h5 gxh5+- 27.Ac2 Ag5+ 28.Rb1 h4 29.Ae4 Axe4+ 30.Txe4 h3 31.Rc2 h2 32.Te1 Af4 33.b4 e5 34.b5+- e4 35.a6 e3 36.Rd3 e2 Una de las mejores respuestas en posición perdida, puesto que el peón negro no puede ser capturado ni por la torre ni por el rey. Los peones ligados blancos son más fuertes. 37.Th1! Era posible: 37.Af2 Td8+ 38.Rc2 Td2+ 39.Rb3 Rg7 (39...Td1 40.a7 Txe1 41.a8D+ Rg7 42.Dg2+ +-. 40.a7] 37...Te8 38.Af2! Ac7 39.a7 Rg7 40.c4 Ab6 41.a8D! e1C+ Si: 41...e1D 42.Dg2+ Rh8 43.Txe1+-. 42.Txe1 Negras rinden. Naturalmente si: 42...Txa8 43.Axb6 Ta2 44.Ad4+ Rg6 45.b6+- 1–0.