Un millón de euros en los torneos de candidatos FIDE

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) organiza el Torneo de Candidatos a la corona mundial en Pegeia, Pafos, al sur-oeste de la Isla de Chipre. Se celebra con 16 grandes maestros, por segunda ocasión con ocho hombres y ocho mujeres que van a disputar el honor de convertirse en el desafiante oficial de los monarcas Dommaraju, Gukesh, de India y Ju, Wenjun, de China.

El certamen se realizará del del 28 de marzo, la ceremonia inaugural, al 16 de abril, el ceremonial de clausura. La R-1, el domingo 29 de marzo y la 14 el miércoles 15, con cuatro descansos los días 2, 6, 10 y 13 de abril. La FIDE que dirige el ruso Arkady Dvorkovich dio a conocer ayer los pormenores de la competencia en los que se otorgará un premio de un millón de euros repartidos, 700 mil entre los hombres y 300 mil entre las mujeres.

La primera vez que se realizaron simultáneamente los TdeC fue en Toronto, Canadá, del 3 al 25 de abril de 2024, con un premio en metálico de 750,000 euros con el patrocinio del multimillonario Isai Scheinberg. Los ganadores fueron Dommaraju Gukesh que estableció record mundial de precocidad en un retador a la corona a la edad de 17 años, 10 meses y 22 días y posteriormente conquistó el título al vencer al monarca chino Ding, Liren; y la china Tan Zhongyi quien busca una nueva oportunidad.

Los TdeC han dejado huella con momentos trascendentes y legado de valiosas partidas intensamente disputadas desde su creación por la FIDE en Budapest, Hungría, en 1950. Participaron 10 grandes maestros del tablero David Bronstein, Smyslov, Keres, Kotov, Najdorf, Sthalber, Bolevslasky, Sthalberg, Salo Flohr, Szabo. Los maestros Bronstein e Isaac Boleslavski empataron y poco después en Moscú, ganó Bronstein quien disputó la corona a Mikhail Botvinnki en una atmósfera política deportiva de intensos y diversos matices, incluso que Bronstein se dejó perder.

Señalemos un antecedente. A la muerte del célebre Alexander Alekhine (Moscú 31 de octubre de 1892 – 24 de mayo en Estoril, Portugal, a la edad de 53 años, en condiciones misteriosas) se organizó un torneo de campeonato mundial en La Haya y Moscú, del 2 de marzo al 17 de mayo de 1948. (Alekhine ganó la corona a José Raúl Capablanca en Buenos Aires 1927 con un score de 6-=25,-3). Participaron 5 maestros. Se invitó y declinó Reuben Fine , de Estados Unidos, y no se invitó al polonés argentino Miguel Najdorf. Las relaciones FIDE y ajedrecistas eran complejas y los monarcas establecían condiciones.

El resultado fue el siguiente: 1) Mikhail Botvinnik, Rusia, 14 puntos; 2) Vassily Smyslov, Rusia, 11; 3) Paul Keres, Letonia, 10 ½; 4) Samuel Reshevsky, Estados Unidos,10 ½; 5) Max Euwe, Países Bajos, 4 puntos.

El Torneo de Candidatos que se jugará en Pegeia o Peiya, junto al puerto de Pafos, en un hotel cinco estrellas, con todo el confort y atractivo turístico, en un doble round robin, al ritmo clásico, de 14 partidas, además del atractivo y avances del juego posicional combina en esta ocasión a maestros consolidados con la nueva generación de jugadores jóvenes. Los experimentados GMs Nakamura de 38 años, Fabiano Caruana DE 33 y Anish Giri, de 31, que figuran entre los diez mejores del planeta enfrentan a maestros en ascenso meteórico como el uzbeko Javokhir Sindárov, de 19 años, invicto en el segundo lugar del reciente y prestigioso Wijk aan Zee.

Los ocho candidatos a la corona mundial, en orden a la clasificación oficial de la FIDE en puntos Elo correspondiente al mes de febrero, así como como entraron TdC: 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,810 puntos Elo, ingresa por rating en los últimos seis meses. 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,795; ganador del Circuito FIDE en 2024; 7) Wei, Yi, R. China, 2,754; por su segundo lugar en la Copa Mundial; 9) Anish Giri, Países Bajos, 2,752.9; 1º en el Grand Swiss de Samarcanda; 11) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.2; primero Copa Mundial en Goa, India; 14) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,741, Circuito FIDE; 28) Andrey Esipenko, Rusia, 2,710; tercero en la Copa Mundial de Goa; 39) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,684; segundo en el Grand Swiss, de Samarcanda, Uzbekistán. En el reciente torneo Tata Steel, de Wijk aan Zee, Bluebaum de 27 años, rebasó la frontera de los 2,700 en un punto.

Las ocho mujeres: 2) Zhu, Jinner, China, 2,578; 1º en el Grand Prix; 5) Tan Zhongyi, China, 2,535; tercera en la Copa Mundial; 6) Humpy Koneru, India, 2,535; segundo lugar en la Copa Mundial; 7) Aleksandra Goryachkina, Rusia, 2,534; segundo lugar Grand Prix; 9) Kateryna Lagno, Rusia, 2,508; segunda en el Grand Swiss; 11) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 2,497; primera en el Circuito FIDE; 12) Divya Desmuk, India, 2,497; primera en la Copa Mundial; 16) Vaishali, Rameshbabu, India, 2,470; primera en el Grand Swiss.