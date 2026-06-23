Mia Fernanda García: 11 tras R-7 en Mundial Sub14
INGENIOSA COMBINACIÓN. La adolescente Mia Fernanda Guzmán García, de Chihuahua, visualiza una bonita combinación de 5 movimientos y vence a la ajedrecista eslovaca Timea Laurincova en el Campeonato Mundial Mundial Sub14 en Montesilvano, Italia. Se mantiene invicta con +3,=4,-0.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
La ajedrecista Mia Fernanda Guzmán García, consiguió ayer su tercera victoria en el Campeonato Mundial Juvenil FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, Sub 14, al calcular con exactitud una combinación atractiva sobre la eslovaca Timea Laurincova en la R-7, que se realiza en Montesilvano, Italia.
Ocupa en su división la posición 11, con 5 puntos (+3,=4,-0) a uno de la líder azerbaiyana Zahra Allaverdi, en un grupo en el que participan 110 jugadores.
Los países que están en el candelero de las 64 casillas China, India, Rusia, Azerbaiyán, EU y Francia, dominan el Mundial Sub14, Sub16 y sub18 donde compiten 758 ajedrecistas de los cinco continentes. México participa con 8 jugadores.
El Mundial principió el 14 de junio y finaliza el 27. Se juega a 11 rondas al ritmo clásico de 90´ para 40 jugadas, más 30 minutos con añadido de 30” desde el primer movimiento. El certamen concede títulos oficiales.
Clasificaciones, a la R-7:
Sub 14, Abierta: 1) Ethan Guo, (2,404 puntos Elo), Estados Unidos, 6 ½ puntos. 2) Arseny Kleschevnikov, 2,114, Rusia, 6; 3) Mark Smirnov, 2,436, Kazajistán, 5 ½; * 51) Jesús Daniel Díaz Guerrero, 2,102, México, 4 puntos. Participan 151 jugadores.
Sub 14. Mujeres: 1) Zahra Allaverdi, 1,997, Azerbaiyán, 6; 2) Zuzanna Kaminska, 1985, Polonia, 6; 3) Miayoyan Xia, 1942, China, 5 ½; * 11) Mia Fernanda Guzmán García, 1939, Chihuahua, 5 puntos (+3, =4,-0). Compiten 110 jugadoras.
Sub 16, Abierta. 1) Gou Tham Krishna, 2,439, India, 6 puntos. 2) Enriqe Eduardo Tudor, 2,460, Rumania, 6; 3) Hong Fu Dong, 2,353, China, 6; * 22) Levi Kalani Fogo Esquivel, 2090, México, 5 puntos. El grupo reúne a 155 jugadores.
Sub 16, mujeres: 1) Tianyu Jian, 2,167, China, 6 ½; 2) Rachel Li, 2,286, Estados Unidos, 6; 3) Polina Smirnova, 2,092, Rusia, 6; * 56) Caissa Ludovina Galaviz Medina, 1,867 Yucatán, 3 ½ puntos.
Sub 18, Abierta. 1) Luis Vallee, 2,401, Francia, 6 ½ de 7 posibles. 2) Bennet Hagner, 2,445, Alemania, 6; 3) Javier Habans Aguerrea, 2,433, España, 5 ½; * 63) Miguel Ángel López García, 2,217, México, 3 ½ puntos. * 92) Teófilo Kibrit Arkanchi, 1,902, México, 3 puntos. Participan 131 jugadores.
Sub 18, mujeres. 1) Valeria Kleymenova, 2,262, Rusia, 6 ½ de 7 posibles; 2) Pratite Bordolio, 2,129, India, 6; 3) Sofía Moskalets, 2,177, Ucrania, 5 ½ puntos. * 25 Guadalupe Montano Vicente, 2,097, México, 4 ½; * Rebeca GVarcía Hernández, 2,017, México, 3 ½ puntos. Intervienen 104 jugadoras.
Blancas: Timea Laurincova, Eslovaquía, 1853.
Negras: Mia Fernanda Guzmán García, Chihuahua, 1,939.
Defensa Siciliana, B68.
R-7, Campeonato Mundial Juvenil Sub 14, Montesilvano Italia, 22–06-2026.
1.e4 c5 2.Cf3 a6 3.c3 Cf6 4.e5 Cd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Cc3 dxe5 8.Cxe5 e6 9.Df3 Cf6 Ambas jugadoras responden con movimiento lógicos, naturales. 10.Ae3 Cbd7 11.Ac4 Dc7 12.Cxd7 Axd7 13.Ab3= Ac6 14.Dh3=+ [14.d5 Cxd5 15.Cxd5 Axd5 16.Axd5 Da5+ 17.Ad2 Dxd5=] 14...Cd5 15.Axd5 exd5 16.0–0 Ad6= 17.Dh5 0–0 18.h3 [18.Cxd5 Axh2+ 19.Rh1 Axd5 20.Dxd5 Tad8 21.Df3 Ad6=] 18...Dd7 19.a3 Tae8 20.Tfe1 Ab8 21.Tad1 Te6 22.Ce2 Tfe8 23.Dg4 Un lazo para cortar el apoyo a la Dama. ¤o era necesario. 23...f5 [23...Txe3 24.Dxd7 Txe2 25.Dxe8+ Txe8 26.Txe8+ Axe8] 24.Dxf5? Mia Guzmán visualiza una ingeniosa combinación de cuatro o cinco movimientos que le van a dar la victoria en un final de Torre blanca contra dos alfiles. 24...Txe3 25.Dxd7 Txe2 26.Dxe8+ Txe8 27.Txe8+ Axe8–+ 28.Rf1 Ab5+ 29.Re1 Aa7 30.f3 Rf7 31.Rf2 g5 32.Re3 Ab8 33.Rd2 Rf6 34.g4 Af4+ 35.Re1 Ae3 36.b3 a5 37.a4 Aa6 38.Ta1 Re6 39.Td1 Rd6 40.Ta1 Axd4 41.Tc1 Rd7! 42.Rd2 b6 43.Tb1 Ac5 44.Th1 d4 45.h4 Ae7 46.hxg5 Axg5+ 47.Rd1 h6–+ 48.Te1 Ae3 49.Th1 Re6 50.Th5 Ag5 51.f4 Axf4 52.Tf5 Ae3 53.Tf8 Rd6 54.Ta8 Af1 55.Tf8 Ah3 56.Tf6+ Re7 57.Tg6 d3 0–1
Blancas: Louis Valle, Francia, 2,401.
Negras: Hovakimya, Vache, Armenia, 2,325.
Catalana, E06.
R-7 CM Sub 18, Montesilvano, 22–06-2027.
1.c4 e6 2.g3 d5 3.Ag2 Cf6 4.Cf3 Ae7 5.0–0 0–0 6.d4 dxc4 7.Dc2 c6 8.Dxc4 b5 9.Dd3 Cbd7 10.Ag5 Ab7 11.Ce5 Tc8 12.Tc1 h6 13.Ae3 Cb8 14.a4 b4 15.Af3 Cd5 16.h4 Aa6 17.Db3 Dd6 18.Cd2 Cxe3 19.fxe3 c5 20.Ce4 Db6 21.Ah5 c4 22.Cxc4 Dc7 23.Ce5 Dxc1+ 24.Txc1 Txc1+ 25.Rh2 Ac8 26.g4 g6 27.Axg6 fxg6 28.Cxg6 Te8 29.d5 Ad8 30.Dxb4 exd5 31.Db5 Ac7+ 32.Rg2 Txe4 33.Dxd5+ Te6 34.Ce7+ Rg7 35.Cxc8 Txe3 36.Dd2 Tg3+ 37.Rf2 Tc6 38.Ce7 Tf6+ 39.Cf5+ Txf5+ 40.gxf5 Ae5 41.Dd5 1–0.