Martínez Alcántara y Yagiz Erdogmus en Biel

El gran maestro peruano-mexicano Eduardo Martínez Alcántara, de 27 años, clasificado en la posición 69 en ajedrez clásico con 2,650 puntos de fuerza Elo y que se ha distinguido por su juego relampagueante en blitz a la altura de Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura, es un invitado especial en el Torneo hexagonal de Biel, Suiza, un certamen de gran prestigio al lado de notables como Levon Aronian y el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus. Un triatlón de ajedrez blitz, rápido y clásico que se va a realizar del 11 al 24 de julio.

La competencia de rápido se desarrollará el próximo domingo 12, el clásico del martes 14 al sábado 18 y el blitz el domingo 19.

Con residencia en Puebla Martínez Alcántara se coronó monarca mundial en la categoría sub18. Y acaso uno de sus objetivos sea los 2,700 puntos Elo. En junio de 2024 en Madrid, aplastó al ex monarca mundial Vladimir Krámnik, en un match de blitz tras que el ruso había lo había acusado de tramposo. Al verse superado Kramnik abandonó el match.

El artista armenio-estadounidense Levón Aronian, de 43 años de edad, es un jugador de gran prestigio. Ocupa el cuarto lugar en la historia con el más alto Elo, 2,835.5 en febrero de 2014, después del noruego Magnus Carlsen, el ruso Garri Kaspárov y Fabiano Caruana, EU. Actualmente ocupa la posición 22 del planeta con 2,724.

El turco Yagiz Kaan Erdogmus es una sensación internacional, hace dos años logró el título de GM a la edad de 12 años, 9 meses y 29 días. En 2025 ocupó el segundo lugar en el TePe Sigeman, después del astro Uzbeko Javokhir Sindárov, retador oficial a la corona mundial. Es Erdogmuz el GM más precoz en rebasar los 2,700 puntos Elo. A los 12 años su fuerza era de 2,569.

De 15 años de edad es 27 del mundo en la clasificación mundial FIDE con 2,713 y en etapa de proceso evolutivo.

Van a intervenir además Matthias Bluebaum, de 29 años, con elo de 2,694. Ha sido campeón mundial por edades en Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y monarca mundial Junior, en menores de 20 años en 2015 y campeón de Europa en 2022 y 2025.

El vietmamita Le, Quang Liem, de 35 años, con fuerza de 2,731. Fue campeón mundial Sub 14, campeón mundial de blitz en 2013. Gran maestro a los 15 años, estudio en la Universidad de Webster donde Susan Polgar prepara a jugadores de talento. Ahí estudio León Hoyos.

El sexto es Aydin Suleymanli.

Partida magistral de Leinier Domínguez en el Memorial Naroditsky en la modalidad de blitz al ritmo de 3 minutos con dos segundos de añadido.

Siempre se ha considerado el blitz de lo más atractiva pero sin que deje la enseñanza, por la precisión y precisión que deja una partida de ajedrez clásico. No obstante con frecuencia se puede observar el alto grado de nivel con el que juegan el blitz los grandes maestros del tablero.

El cubano-estadounidense Leinier Domínguez brilla en el cálculo en esta partida que jugó al ritmo de tres minutos el total de la partida, con dos segundos añadido, en el reciente Memorial Naroditsky, ante el GM Aydin Suleymanli, de 21 años de edad, un fuerte jugador de Azerbaiyán, con importantes antecedentes: campeón mundial Sub 14 y vencedor del Torneo Aeroflot, en 2020 compartido con Rinat Jumabayev, Kazajistán, Rauf Mamedov, Azerbaiyán y Aravindh Chitambaram, de India, en una torneo en el que intervinieron 97 jugadores. Lo ganó invicto con 7 de 9 puntos reales. Con victoria sobre el iraní Parham Maghsoodloo y otros.

Blancas: Leinier Dominguez, Estados Unidos, 2,591.

Negras: Aydin Suleymanli, Azerbaiyán, 2,559.

Apertura Giuoco Piano, línea principal, C54.

R-9, Memorial Naroditsky, Rapid&Blitz, 04–07-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3 h6 6.c3 d6 7.Te1 0–0 8.h3 a5 9.Cbd2 Ae6 10.Ab5 Db8 igualdad posicional. 11.Axc6 bxc6 12.d4 exd4 13.cxd4 Ab6= 14.a4 d5 15.e5 Cd7 16.Ta3+/- Al estilo Kárpov, desarrollo de la Torre por la tercera fila con la perpectiva de trasladarla a flanco Rey. 16...c5 17.Cc4 dxc4 18.d5 Af5 19.Ch4 Ad3? 20.Axh6 gxh6 21.Txd3 Rh7 [21...cxd3 22.Cf5 Dd8 23.Dg4+ Dg5 24.Cxh6+ Rh8 25.Dxg5 los engines anuncian jaaque mate en once movimientos.] 22.Dh5+- Dd8 23.Tg3 Ta6 24.Cf5 Negras rinden. 1-0. (Leinier tenía un camino más corto con: 24.Tg7+ Rxg7 25.Cf5+ Rg8 26.Dxh6 Df6 y mate a la siguiente). Ahora si: 24...Aa7 25.d6 Txd6 26.Tg7+ Rh8 27.Cxd6 Rxg7 28.Cf5+ Rg8 29.Dxh6 Df6 30.exf6 Cxf6 31.Dg7++. 1–0.