Martínez Alcántara vence a Diego Flores y a Cuenca y se coloca 2º en Madrid

José Eduardo Martínez Alcántara, con el más alto Elo de América Latina, consigue dos victorias y asciende al segundo lugar del Torneo Leyendas y Prodigios que se realiza en Madrid, tras derrotar al ocho veces campeón nacional de Argentina Diego Flores y al español José Cuenca, y hoy se mide al prodigio Faustino Oro en la novena y última ronda del certamen con el virtual ganador el español David Antón Guijarro, invicto en nueve partidas y 6 ½ puntos reales, uno más que el peruano mexicano, quien por cierto hoy en la noche o mañana se digirirá a Samarcanda para dirigir la selección olímpica varonil que va a concursar en la Olimpiada y de la cual es el capitán.

Copa Independencia. 58 ajedrecistas, 7 GM Luis Quesada, Luka Budisavljevic, Serbia; JC González Zamora, JC Obregón, Gabriel Flomb, Francia; Elier Miranda, Cuba; y Kevin Cori, y 5 MI, entre ellos Carlos Sandoval, compiten en el torneo septembrino que ayer empezó.

Clasificación después de R-8 y R-9: 1) David Antón Guijarro, (2,632), España, 6 ½ (+4, =5, -0); 2) José Eduardo Martínez Alcántara, (2,657), México, 5 ½ (+3, =5, -1); 3) Faustino Oro, (2,537), Argentina, 5 (+2, =6, -1); 4) Iván Sokólov, (2,559), Países Bajos, 4 (+1, =6, -2); 5) Diego Flores, (2,590), Argentina, 3 ½ (+2, =3, -4); 6) José Cuenca, (2,471), España, 2 ½ (+0, =5, -4).

Resultado Ronda 8: 1) Antón ½ Oro; 2) Cuenca ½ Sokólov; 3) D. Flores 0-1 Martínez.

R-9: 1) Flores 0-1 Antón; 2) Martínez 1-0 Cuenca; 3) Sokólov ½ Oro.

R-10 última, hoy: 1) ¡Antón vs Sokólov!; 2) ¡Oro vs Martínez!; 3) Cuenca vs. Flores.

Blancas: Diego Flores, Argentina, 2,590.

Negras: José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,657. Inglesa, Neo Catalana, A14.

R-8, Leyendas y Prodigios, Madrid, 11–09-2026.

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Ag2 Cf6 4.Cf3 Configuración Catalana. Las blancas ofrecen un peón en sacrificio con la idea de activar el Ag2 en la gran diagonal. 4...Ae7 5.0–0 0–0 6.b3 d4 7.e3 c5 8.exd4 cxd4 9.d3 Cc6 10.Te1 Cd7 Posición teórica. Idéntica al juego Raúl Sanguinetti 1/2 Miguel Najdorf, en la R–12 del Mar del Plata, 8 de abril de 1962. 11.Ca3 e5 12.Cc2 a5 13.Aa3 Axa3 14.Cxa3 f6-/+ Las negras consolidan el centro y la cadena de peones. Las blancas tienen un peón bloquedado, débil, en d3. 15.Cd2 Cb4 El Caballo toca un punto débil y las blancas disponen de tres alternativas naturales. De2 que conecta las torres o bien Ce4 con la posibilidad que las negras podrían cuentas de inmediato a la pieza activa con f5. Eligen la siguiente: 16.Af1! [16.Ce4 f5 17.Cd6 Cc5 18.Cxc8 Cbxd3–+] 16...Cc5 Los caballos ejercen presión sobre el punto débil. 17.Ce4 Cxe4 18.Txe4 [18.dxe4 La captura con peón ahondaría el problema del primer jugador con la aparición del peón libre d4.] 18...Ad7 19.Cc2 Ca6-/+ 20.Te1 Cc5 21.b4 Stockfisch valora como el mejor movimiento. Desde el punto de vista estratégico las negras quedan con mejor posición en función a que las blancas tendrán ahora tres islas de peones contra dos de las negras. 21...axb4 22.Cxb4 Rh8 Un movimiento profiláctico con la idea de mover los peones centrales en el momento adecuado. 23.Ag2 Ta3 La posición blanca se manifiesta restringida. Las negras han conquistado mayor espacio. 24.f4 Un lance malo y obligado. Necesitan zafarse del dogal. 24...exf4 25.gxf4 Ahora hay cuatro islas de peones blancos, y tres negros, el quid estriba cómo explotarlos. En los rasgos de la posición el Cb4 está sin apoyo. Las negras pueden jugar Da5 y tocar al caballo y dos veces a2. 25...Af5! 26.Ae4 [26.Dh5 g6 27.Df3–+] 26...Dd7 27.Dh5 Cxe4 28.dxe4 Ag6 29.Dh4 d3 30.Cd5 d2 31.Te2 [31.Ted1? Axe4] 31...Th3 32.Df2 Axe4 33.f5 [33.Txd2 Dg4+ 34.Rf1 Tf3–+] 33...Af3 Un lance posicional de obstrucción que fortaleza la ofensiva negra. 34.Txd2 Dxf5 Tiempo: 3´20” vs 12´41”. 35.Rf1 De4 36.Td4 [36.Te1 Dxc4+ 37.Rg1 Axd5–+] 36...Txh2 37.Txe4 Th1+ 38.Dg1 Txg1+ 39.Rxg1 Axe4 Al simplificarse la posición la victoria reside en el poder de los peones de flanco de Rey. El peón c4 es muy vulnerable. 40.Rf2 Td8 41.Td1 f5 42.a4 g5 43.Re3 Rg7 44.Rd4 h5 45.Re5 h4 46.Tg1 Axd5 47.cxd5 Rg6 48.d6 h3 49.Re6 g4 50.Re7 Txd6 51.Rxd6 Las negras entregan la torre para hacer vale el apotegma de que dos peones en sexta son más fuertes que una torre. 51...h2 [51...Rg5 52.Re5 f4 53.a5 g3 con la amenaza de h2 seguido de g2.] 52.Td1 g3 53.Re5 g2 54.Td6+ Rf7 55.Rd4 Blancas rinden. 0–1.