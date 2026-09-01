Martínez Alcántara salta del 71 a 55 del mundo

Un avance significativo del GM peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, de 25 años, quien desde ayer ocupa la posición 55 del planeta con 2,657 puntos Elo, en la clasificación oficial FIDE correspondiente al mes de septiembre y que ha dominado en los últimos tres lustros el noruego Magnus Carlsen, en la actualidad con 2,823 puntos; el ápex del escandinavo se fija el 21 de abril de 2014 con el récord mundial de 2,889.2 puntos.

Nacido en Lima el 31 de enero de 1999, Martínez Alcántara, se reveló como un talento. Ganó el campeonato mundial menores de 18 años en Montevideo, Uruguay, 2,017. Un año después alcanzó el título vitalicio de GM

En el campo del ajedrez clásico su mejor actuación, deslumbrante, se sitúa el año pasado cuando en la Copa Mundial se colocó entre los ocho mejores tras hilvanar 21 partidas al hilo sin perder, imponiéndose por 2-0 al uzbeko Nodirbek Abdsattórov y al indio Harikrishna +1, =5. En cuartos de final se puso delante del astro Sindárov pero a final de cuentas el uzbeko que en Goa calificó para el TdeC en Pafos, lo frenó por 2-1 y 3 tablas.

Con frecuencia Martínez Alcántara aparece en los programas de las plataformas internacionales como uno de los ajedrecistas más rápido al lado de las imágenes de Magnus Carlsen y de Hikaru Nakamura.

La clasificación crece en calidad con la generación del siglo XXI; Hay 38 GMs entre los que figuran 5 entre los nueve primeros; en 4º sitio Javokhir Sindárov, retador a la corona mundial, de 20 años; el turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 15 años en el sitio 26 y Mirsha Abhimanyu con el RM de precocidad, de 17 años, en el 17.

Clasificación oficial FIDE, de septiembre: 1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,823. 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,792; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,789; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,778; 5) Wesley So, Estados Unidos, 2,774; 6) Vincent Keymer, Alemania, 2,764; 7) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,762; 8) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,761; 9) Arjún Erigaisi, India, 2,759; 10) Anish Giri, Países Bajos, 2,757.

11) Alireza Firouzja, Francia, 2,757; 12) Wei Yi, China, 2,752; 13) Jan Kryssztof Duda, Polonia, 2,743; 14) Anand, Viswanathan, India, 2,739; 15) Amin Tabatabaei, Irán, 2,737; 16) Ding, Liren, China, 2,733; 17) Leinier Domínguez, Pérez, 2,732; 18) Le, Quang Liem, Vietnam, 2,732; 19) Richard Rapport, Hungría, 2,726; 20) Levon Aronian, Estados Unidos, 2,725.

21) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,725; 22) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,720; 23) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,719; 24) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,718; 25) Nihal SZarin, India, 2,718. 26) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,716; 27) Dmitry Andreikin, Rusia, 2,714; 28) Yu, Yangyi, China, 2,710; 29) Samuel Sevian, Estados Unidos, 2,708; 30) Jorden Van Foreest, 2,706.

31) Parham Maghsoodloo, Irán, 2,705; 32) Gukesh, Dommaraju, India, 2,703; 33) Santosh Vidit, India, 2,697; 34) Veselin Topálov, Bulgaria, 2,695; 35) Wang, Hao, China, 2,694; 36) Awonder Liang, Estados Unidos, 2,693; 37) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,691; 38) Teymour Radjábov, 2,689; 39) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,695; 40) Andrey Esipenko, Rusia, 2,680.

41) Pranav, V, India, 2,677; 42) Chitambaram Aravindh, India, 2,677; 43) Peter Leko, Hungría, 2,676; 44) Pranesh M, India, 2,674; 45) Alexey Sarana, Serbia, 2,666; 46) Nikita Vitiugov, Inglaterra, 2,666; 47) David Howell, 2,665; 48) Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán, 2,665; 49) Aydín Suleyman, Azerbaiyán, 2,664; 50) Hai Martirosyan, Armenia, 2,664.

51) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,662; 52) Ray Robson, Estados Unidos, 2,659; 53) Radoslaw Wojtaszek, Polonia, 2,658; 55) José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,657.

Otros: 62) Daniil Dúbov, Rusia, 2,654; 65) Vladislav Artemiev, Rusia, 2,653. 67 Pentala Harikrishna, India, 2,648; 71 Sam Shankland, EUA, 2,646; 78) Boris Gélfand, Israel, 2,641; 84) Ediz gurel, Turquía, 2,636; 94) Vassily Ivanchuk, Ucrania, 2,630; 96) Mishra Abhimanyu, EUA, 2,630; 100) Alexander Grischuk, Rusia,2,626.

La Solución. Preciosa miniatura de Leonid Kúbbel, quien falleciera por inanición en el sitio de Leningrado. El movimiento clave es 1. Th1-g1, Rh5, casilla de escape. 2.g4++