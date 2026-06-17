Martínez Alcántara, 4º en el Asean Cup en Bangkok

El ajedrecista peruano-mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, uno de los tres astros mundiales en blitz con el noruego Magnus Carlsen y el estadounidense Hikaru Nakamaura, finalizó en cuarto lugar en el Torneo ASEAN E-Sports Chess Cup en una competencia de ajedrez rápido, celebrada en Bangkok, Tailandia, en la que intervinieron 22 jugadores. El vencedor fue Carlsen quien derrotó en Armagedón al prodigio ruso Andrey Esipenko tras finalizar 1-1, con triunfos blancos, al ritmo de 10´.

El certamen se realizó 12 y 13 de junio. De ahí varios de los grandes maestros del tablero viajaron poco más de 1,700 kilómetros listos a competir desde hoy en el IV Campeonato Mundial por Equipos en Hong-Kong, China.

El certamen en Bangkok, en el sud-Este de Asia, se desarrolló en 4 grupos eliminatorios, dos de cinco ajedrecistas y otros dos con 6. En el grupo A dominó Carlsen con 4 ½ puntos y 2º Martínez Alcántara con 4. Ganaron los otros grupos B) Saleh Salem, de EAU; C) Le, Quang Liem, Vietnam, 5; el estadounidense Fabiano Caruana quedo tercero con 4 unidades, y D) Andrey Esipenko, 4 puntos.

Martínez Alcántara batió a Saleh Salem por 2-0 en cuartos de final y perdió la semi final ante Esipenko por 2-0. En match por el tercer sitio Le, Quang Liem le ganó por 1 ½ - ½.

Carlsen se impuso a Tin Jingyao, de Singapur, por 2.0 en cuartos de final, a Le, Quang Liem 2-0 en semifinales y triunfó en la final al vencer 2-1 a Esipenko, 1-1 y 1-0 en muerte súbita.

Capablanca In Memoriam. Principió el lunes en La Habana la LIX edición del Capablanca In Memoriam en el hotel Nacional con la presencia de 122 ajedrecistas de ocho países: Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Francia, Alemania,Trinidad-Tobago y Cuba.

El certamen nació en 1962 con la victoria del polonés-argentino Miguel Najdorf. Astros de primera desfilaron por el tablero y ofrecieron demostración del más alto nivel como Kortchnoi, Smyslov, Guillermo García, Vassily Ivanchuk (6 veces campeón), Hans Moke Niemann…

En 1965 Fischer lo jugó desde un télex en Nueva York. El certamen lo ganó el ex monarca mundial Vassily Smyslov. El genial norteamericano finalizó 2º-4º.

Flota en la memoria la derrota que sufrió Fischer ante el campeón de Lituania, el Mago Ratmir Kholmov, dueño de un estilo imaginativo, fantástico, explosivo. En la madrugada del día de la partida Smylov tuvo que sacarlo a rastras de un bar donde Kholmov estuvo bebiendo ron durante 4 o 5 horas.

En el hotel Smylov le mostró una línea de la Ruy López con la que podía combatir a Fischer que conduciría las piezas blancas y se conocía su predilección por la Española. Kholmov hizo la proeza de encajarle la derrota en 46 jugadas en un final de Torres, peones y Alfiles de igual color.

En la competencia participan siete mexicanos. Consiguieron el primer punto: Gilberto Hernández, Julián Estrada (2º en la clasificación de 44 ganadores) Julio César Díaz Rosas, y el queretano Miguel Angel Montes Orozco. Empató Migel Arnulfo Zaragoza Alanís; perdieron el ex campeón nacional Roberto Martín del Campo y Raúl Ocampo Vargas, de la vieja guardia y uno de los principales promotores del ajedrez nacional.

Desde el movimiento 57 Saleh y Alcántara juegan con menos de un minuto en el reloj, sin añadido. Finish a muerte.

Blancas: Saleh Salem, Emiratos Arabes Unidos, 2,643.

Negras: José Eduardo Martíez Alcántara, México,2,663.

Bogo-India, E11.

R–1, ASEAN E-Sports Chess Cup, Bangkok, Tailandia, 13–06-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Cbd2 0–0 5.a3 Ae7 6.e4 d6 7.Ad3 e5 8.d5 a5 9.Ac2 Cbd7 10.Cf1 Cc5 11.Cg3 c6 12.0–0 cxd5 13.cxd5 Db6 14.Tb1 a4 15.Ae3 Ad7 16.h3 Tfc8 17.Cd2 Ab5 18.Te1 Da6 19.Cf5 Af8 20.Ag5 Ccd7 21.Tc1 h6 22.Ae3 Rh7 23.f4 g6 24.Cg3 exf4 25.Axf4 Te8 26.Cf3 Ag7 27.Rh2 Ac4 28.Dd2 b5 29.Cd4 Ce5 30.Ab1 Cfd7 31.Tc3 Tg8 32.Ae3 Tae8 33.Ac2 Db7 34.Df2 Db8 35.Ac1 Db6 36.Td1 Dd8 37.Cf1 Df6 38.Dxf6 Axf6 39.Ce3 Cc5 40.Cxc4 Cxc4 41.Tf3 Axd4 42.Txd4 Ce5 43.Tc3 Tc8 44.Af4 Ccd7 45.Tb4 Txc3 46.bxc3 Tc8 47.Txb5 Txc3 48.Axa4 Txa3 49.Ab3 Ta7 50.Ae3 Tc7 51.Af4 Rg7 52.Ta5 g5 53.Ag3 h5 54.Af2 Tc3 55.Tb5 Td3 56.Tb7 h4 57.Aa4 Cf6 58.Tb4 Td2 59.Rg1 Te2 60.Rf1 Txf2+ 61.Rxf2 Cd3+ 62.Re3 Cxb4 63.Rd4 Rf8 64.Ab3 Cd7 65.e5 Cxe5 66.Re4 f6 67.Rf5 Re7 68.Re4 Cbd3 69.Re3 Cf4 70.Rf2 Ced3+ 71.Rf3 Cc5 72.Ac2 Cxd5 73.g4 hxg3 74.Rxg3 Cf4 75.h4 Ce2+ 76.Rf2 Cd4 0–1.