Magistral victoria de Woodward sobre F. Oro

En pugna de niños y adolescentes la edad biológica impera. Andy Woodward, de 15 años, EUA. con negras, logra victoria magistral sobre el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años en la R-8 del grupo Challenger del Tata Steel de Wijk aan Zee. En el grupo Máster se presencia el duelo entre los 2 mejores clasificados Sindárov vs. Abdfusattórov y Erigaisi vs. Niemann.

Clasificación, R-8, grupo Másters: 1) Nodirbek Abdusattórov, (2,751), Uzbekistán, 5 ½ (+4, =3, -1, juega para una performance de 2,864 puntos Elo y ha ganado +11.8 en su score personal); 2) Javokhir Sindárov, (2,726), Uzbekistán, 5 (+2. =6,-0: performance 2,815, con +9.3); 3) Yagiz Kaan Erdogmus, (2,658), Turquía, 4 ½ (+2, =5, -1 ante Sindarov; performance de 2,782; con +13.9); 4) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 4 ½; 5) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 4 ½; 6) Vincent Keymer, Alemania, 4; 7) Dommaraju Gukeh, India, 4; 8) Anish Giri, Países Bajos, 4; 9) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 4; 10) Matthías Bluebaum, Alemania, 4; 11) Arjún, Erigaisi, India, 3 ½; 12) Rameshbabu, Praggnanandhaa, India, 3; 13) Thai Dai Van Nguyen, R. Checa, 3; 14) Aravindh, Chitambaram, India, 2 ½ puntos reales.

Ronda 9, hoy: 1) Sindárov vs. Abdusattórov; 2) Van Foreest vs. Keymer; 3) Erigaisi vs. Niemann; 4) Parggnanandhaa vs. Aravindh; 5) Nguyen vs. Erdogmus; 6) D. Gukesh vs. Bluebaum; 7) Anish Giri vs. Fedoseev.

Clasificación R-8, grupo Challengers: 1) Marc´Andria Maurizzi, (2,611) Francia, 6 ½ puntos: (+5, =3, -0; performance de 2,785 con +16.9) 2) Andy Woodward, (2,608), Estados Unidos, 6 ½ (+6, =1 -1, ante Bibisara Asaubayeva; performance de 2,741 con +12.6 puntos en su score personal); 3) Aydin Suleymanli, (2,628), Azerbaiyán, 6 puntos (+4, =4, -0); performance de 2,697, con +7 puntos en su Elo.; 4) Vassily Ivanchuk, Ucrania, 5 ½; 5) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 4 ½; 6) Faustino Oro, Argentina, 4 ½; 7) Daniel Yuffa, España, 4 ½; 8) Carissa Yip, Estados Unidos, 4; 9) Velimir Ivic, Serbia, 3; 10) Max Warmerdam, Países bajos, 3; 11) Panesar, Vedant, India, 2 ½; 12) Erwin L´Ami, Países bajos, 2; 13) Lu, Miaoyi, China, 2; 14) Eline Roebers, Países Bajos, 1 punto.

R-9: 1) Asaaubayeva vs Carissa Yip; 2) Roebers vs L´Ami; 3) Lu, Miaoyi vs Ivic; 4) Warmerdam vs Maurizzi; 5) Panesar vs. Ivanchuk; 6) Woodward v s. Yuffa; 7) Suleymanli vs Faustino Oro.

Blancas: MI Faustino Oro, Argentina, 2,516.

Negras: GM Andy Woodward, EUA, 2,608.

Ruy Lopez, Arkangel-Moller, C78.

R-8, Challengers, Tata Steel, Wijk aan Zee, 25–01–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ac5 6.c3 b5 7.Ab3 d6 8.a4 Ab7 9.d3 h6 10.Te1 0–0 11.h3 Ce7 12.Cbd2 Cg6 13.Cf1 Te8 14.Cg3 d5 15.Ae3 Axe3 16.Txe3 c5 17.Ac2 (17.axb5 axb5 18.Txa8 Dxa8 19.exd5 Cxd5 20.Axd5 Axd5=+) 17...Db6 18.Te1 Tad8 19.Dc1 Ac8 20.axb5 axb5 21.De3 Dc7=+ Las negras mantienen la tensión central y su Dama toca con su visión de Rayos X a la única pieza sin apoyo. 22.Ce2 Ae6 23.Ch2 El caballo deja de ejercer vigilancia en d4. 23...d4 24.cxd4 cxd4 Los módulos de cálculo valoran mejor 24...exd4 y existen un par de razones: crean mayoría y podrían transformar uno de ellos en peón pasado o libre. 25.Dg3] 25.Dd2 Ta8 26.Tec1 Dd6 27.Cf1 Ch4 Lance táctico con la amenaza de Axh3 seguido de Cf3+ que ganaría la Dama. 28.Rh1 g5 29.Ad1 b4 30.Cg1 b3 Una jugada que crea dos cabezas de playa y restringe el espacio de las blancas. El peón retrasado d3 aún con la existencia del A blanco en teoría es débil. En consecuencia debe estar en la mira de las negras. Observe cómo dentro de los planes estratégicos el peón d3 es objetivo de ataque. Y Woodward lo va a capturar con destreza y técnica magistral. 31.Ta5 Cd7 32.Tca1 Txa5 33.Dxa5 Cc5 34.Ae2 Cg6 Con la idea de Cf4 aunque en primera instancia sin función y en la banda las negras toman la acertada decisión de reagrupar el C. 35.Tc1 Tc8 36.g3 Como lo sabe el lector aficionado el avance debilita las casillas f3 y h3. Los engines anuncian ventaja decisiva negra. 36...Rg7 37.Ta1 El juicio posicional del joven GM estadounidense es preciso al elegir: 37...Tc6! con la evidente amenaza táctica Ta6. 38.Dd2 Ta6 39.Dc1 Ta2!–+ 40.Tb1 (40.Txa2 bxa2 41.Cd2 Db6 42.Cgf3 Da5 43.Da1 Db4 Con la amenaza de Ca4) 40...Ca4 41.Cd2 Dc5 42.Dxc5 Cxc5 43.Rg2 Con el concepto de Rayos X la Torre desde a2 toca al rey blanco. 43...Ca4 44.Ad1 Cxb2 45.Axb3 Axb3 46.Cxb3 Cxd3 La captura representa ventaja material con la creación de un peón libre d4. 47.Tf1 Tb2 48.Ca5 (48.Cc1 Cc5–+ 49.Cf3 f6 50.Te1 Tb4 51.Te2 Tc4 52.Ca2 d3 53.Td2 Cxe4 54.Txd3 Tc2 55.Cb4 Txf2+–+) 48...Tc2 49.Cf3 Cc5 50.Te1 f6–+ 51.Rg1 h5 52.Ch2 d3 53.Rg2 La estrategia culmina con el remate táctico temático. 53...Cxe4! 0-1, Blancas rinden. Si: 54.Txe4 d2 Y no hay forma de impedir la coronación del peón criminal. 0–1.