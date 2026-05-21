Keymer con un punto de ventaja sobre 4 sublíderes

El francés Alireza Fioruzja, tras lesionarse un tobillo, decidió abandonar el Chess Classic de Rumania con score de -0, =2, -4, tres derrotas y el abandono de ayer ante Vincent Keymer, quien asume el liderazgo con 4 ½ puntos.

En los juegos restantes se otorgará un punto a los programados con Firouzja.

Clasificación Ronda 6: 1) Vincent Keymer, Alemania, 4 ½; 2) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 3 ½; 3) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3 ½; 4) Anish Giri, Países Bajos, 3 ½; 5) Fabiano Caruana, EU, 3 ½;

6) Wesley So, EU, 3; 7) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2 ½; 8) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2 ½; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 2; 10) Alireza Firouzja, Francia, 1 puntos (-0, =2, -4).

Ronda 6: 1) Keymer 1-0 Firouzja; 2) Wesley So ½ Vachier-Lagrave; 3) Van Foreest ½ Giri; 4) Caruana ½ Sindárov; 5) Deac ½ Praggna.

Ronda 7: 1) Praggna vs Caruana; 2) Sindarov vs Keymer; 3) Vachier vs. Deac. 4) Giri vs. Wesley So.

Blancas: Fabiano Caruana, EU, 2,788.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Eslava, D12.

R-4, Chess Classic, Bucarest, 17–05-2026.

1.Cf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Cf6 4.e3 Af5 Resuelve el problema del desarrollo del A al tiempo que deja débil b7. 5.Cc3 e6 6.Ch4 Ag6 7.Cxg6 Caruana que posee una panoplia extraordinaria decide jugar con la pareja de alfiles. En teoría si el centro se abre el poder de la pareja aumenta con enormes posibilidades. Ciertamente existen otros elementos que influyen en el destino de una partida. 7...hxg6 Naturalmente sería un error capturar con f7 que debilita la coraza del rey y las casillas blancas en especial e6 y f7. Las negras activan la Th8 y mantienen sólida su estructura. 8.Ad2 Ae7 9.Db3 Dc8 Un lance poco común. Generalmente en esta línea los GMs juegan Dc7 o bien Db6. Como sea en la nueva posición las negras van a gastar un tiempo de más en la conexión de sus torres. La dama tendrá que moverse. 10.0–0–0 Dentro de un plan general debe considerarse probable una ofensiva de peones de las blancas en flanco de rey y de las negras en flanco de dama. 10...dxc4 11.Axc4 b5 12.Ae2+=- a5 Los GMs saben cuándo pueden romper los principios de la estrategia. Lo más prudente acaso sería enrocar antes de iniciar una ofensiva. Alireza se decide por el ataque y deja su rey en el centro lo cual lo hace vulnerable. 13.Rb1 Un lance preventivo. Retira al rey de la columna semiabierta con el propósito adicional de situar la torre en b, con Rayos X sobre la D. 13...Ca6 14.Tc1 a4 15.Dd1 a3 16.b3 Jugada necesaria para mantener protegido al rey. Parece atractivo 16.Cxb5? Pero llevaría a la derrota con la réplica 16...Db7 17.Db3 cxb5 18.Dxb5+ Dxb5 19.Axb5+ Rf8 20.Axa6 Txa6 21.Tc8+ Ce8 22.b3 Las negras ganan con la pieza de ventaja. 16...Dd7 17.f4 Tb8 18.g4 c5 19.g5 Ch5 Los módulos de cálculo anuncian al instante derrota de las negras. Humanamente un veredicto de esta naturaleza no es posible. Como si se cumpliese el aforismo de Tarrasch: “Los caballos están mal colocados en los bordes del tablero” No es sencillo llegar a una conclusión inmediata ni tampoco explicar ni hallar un plan victorioso. Dos caballos en las orillas, acaso den mal aspecto. Pero el Ch5 está alejado del rey y no tiene casilla buena para jugar. En la partida estará inactivo, en calidad de espectador durante 28 jugadas. 20.Ae1 Caruana descarta la jugada correcta, 20.dxc5 Cxc5 21.Ae1 Dc6 tal vez porque activa las piezas negras. 20...c4= 21.Ra1 0–0= 22.Ce4 cxb3 23.axb3 Tfc8 24.Ac3 Tc7 (24...b4 25.Axa6 Tc6 26.Dd3+-) 25.Dd3 Dd5 26.Ad2 Tbc8 27.Af3= Dd7 28.Txc7 Txc7 29.Tc1 Txc1+ 30.Axc1 Cb4 No menos importante en la dinámica de las piezas es la influencia del tiempo: 11´55” vs 4´17”. 31.Dd2 Da7 32.Cc3 Da6 33.Ae2 Da8 34.Axb5 Las blancas consiguen la unidad material. El C en la banda representa una pieza menos en su ejército. 34...Dh1 35.Ac4 Rh7 36.Cb1 Cc6 (36...a2 37.Cc3 f6 38.Cxa2 fxg5 39.fxg5 Cd5 40.Cc3±) 37.Ab5 Cd8?+- (37...Ab4 38.Dc2 Ce7±) 38.Ra2+- Db7 39.De2 f6 40.Ad3! f5 Si 40...fxg5 41.Dxh5++-. 41.Axa3 Da7 42.Dc2 e5 43.fxe5! (43.dxe5?+= Axa3 44.Cxa3 Dxe3 45.Axf5 Cxf4 con tendencia a tablas. 43...Axg5 44.Dc8 Cf7 45.e6+- Ch6 46.Dd7 Db8 47.e7 Cf6 48.Dd6 Da8 49.Dg3 Chg4 50.h3 Ch5 51.Dg1 Axe3 52.De1 Cf4 (52...Dg2+ 53.De2 Dxe2+ 54.Axe2 Cgf6 55.d5 Af4 56.d6+-) 53.hxg4 Dg2+ 54.Cd2 Negras rinden. 1–0.