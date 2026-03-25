Halland, astro del MC, invierte en Total Chess W.

El astro goleador del Manchester City el noruego Erling Halland, ha invertido una cifra millonaria, no especificada, en la organización Norway Chess con el fin de promocionar el juego de ajedrez a través del Circuito Mundial Total Chess World Championship Tour que organizan la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la plataforma Chess.Com.

Halland lleva una relación amistosa con Magnus Carlsen, ex monarca mundial de ajedrez y uno de los principales inversores del Circuito Mundial que este año realizará en otoño, cuatro Torneos de ajedrez clásico, rápido y blitz del que el ganador recibirá el título de primer campeón mundial total en las tres expresiones. Cuando Halland jugaba con la oncena del Borussia Dortmund le obsequió una camiseta con la leyenda “Dortmund, 09, Carlsen”.

En Europa es común la relación de entrenadores y jugadores de futbol con el estudio, comprensión y actividad lúdico-agonal del ajedrez, y con una clara concepción del significado tan diferente de la estrategia y la táctica, vocablos que en los medios de comunicación mexicano, en su mayoría, confunden y emplean como sinónimos.

En 1982 tuve la oportunidad de entrevistar a Miljan Miljanić, entrenador de la selección de Yugoeslavia, durante el Campeonato Mundial de Fútbol en España, y manifestó su gusto por el juego de ajedrez. Antes en la década de los 70 el serbio Bora Milutinovic que jugó para la UNAM y dirigió ocho seleccionados con presencia, me parece, con cinco de ellas en Campeonatos Mundiales, mostró un nivel ajedrecístico de 2,000 puntos Elo, en unas partidas que jugamos en el diario Esto.

El prestigioso Joseph Guardiola, -que experimentó en México la pobre cultura futbolística con su mediocre sistema sin ascenso ni descenso, (dinero y simulación sí; deporte no) en su fugaz paso por el Dorados, de Sinaloa-, actualmente DT del Manchester City con notables intervenciones en el Club Barcelona y en Bayern Munich, es un gran aficionado al milenario de juego de ajedrez, juego que por cierto nació en las costas del Mediterráneo, al transformar el Chaturanga, y no en India.

Un gran número de futbolistas practican el ajedrez. Felipe Luiz Kasmirsky, entrenador del Flamengo, de Brasil, juega cuando menos 20 partidas diarias de blitz. Y el argentino Paulo Dybala, del Roma, ha sido captado en plenas batallas en el campo escaqueado en Central Park, en Nueva York.

El empresario noruego Morten Borge y Erling Haaland han fundado la compañía Chess Mates y son los accionistas mayoritarios de Norway Chess. Al firmar el convenio Halland afirmó: El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y presenta similitud con el futbol; hay que pensar rápido, confiar en el instinto y anticipar las jugadas. Estrategia y planificación son esenciales. Creo que el Total Chess World hará más popular al ajedrez”.

Por su parte Morten Borg señaló que “la estrategia y la visión a largo plazo son los pilares del ajedrez. Erling Halland y yo vamos a impulsar el juego en el campo internacional y a jugar muchas partidas”.

“Ajedrez y futbol representan un lenguaje global de estrategia y creatividad”, expresó Arkady Dvorkovich, economista ruso y presidente de FIDE.

La prudencia, serenidad y habilidad política de Dvorkovich, como señalamos hace meses con puntualidad, cuando no existía un claro entendimiento del mundo olímpico y de las funciones de las Federaciones Internacionales por parte de Carlsen y Chess.Com, motivó serias tensiones de este organismo con la FIDE. Ambos organismos han firmado un acuerdo por 16 años.

Reaparece Puck. En el original que envié el lunes dice claramente tanto en el pie del tablero como en el titular: Esipenko, sólo que Puck el duendecillo de la redacción que se divierte en la irresponsabilidad quitó y añadió letras a su antojo.

La Solución. Problema de La jaula de Tamerlán que causó fascinación en Europa a mediados del siglo XIX. El nombre del autor se pierde en las brumas del pasado. En la posición hay dos alfiles blancos y las blancas podrían dar jaque mate en tan sólo una jugada.

El propósito principal es rodearlo con sus propios peones y darle mate. La línea cuajada de sacrificios causa impacto estético. Sobre esa idea se han construido posiciones semejantes como la creada por el ruso Carl Von Jaenish en 1849. Con anteriodidad cronológica se estima que la autoría corresponde probablemente al francés Lionel Kieseritzky entre 1837 y 1,849. El jaque mate se produce en 11 movimientos. Se aprecia la gran imaginación, creatividad y paciencia jobiana de Kieseritky.

1.Tf4+ gxf4 2.f3+ gxf3 3.exd3+ cxd3 Acaso el lector aficionado desee probar su imaginación y alcanzar la combinación que conduce al jaque mortal. 4.Af5+ gxf5 5.Td4+ cxd4 6.Cf6+ exf6 7.a8D+ Ac6 8.Daxc6+ dxc6 9.Ad5+ cxd5 10.De5+ fxe5 11.Cg5++.