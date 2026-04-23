Hace 93 años Alatortsev sacrificó 2 piezas menores

El ajedrez vive la belleza artística, cambiante en cada movimiento, de un caleidoscopio. Imágenes diferentes que han modificado la percepción como por ejemplo la imagen del monarca mundial. Las coordenadas de espacio y tiempo, la evolución meteórica actual del juego genera marcados cambios. Sin extendernos: los 27 años de Emmanuel Lásker en el trono, con el paso efímero del chino Ding, Liren en el solio de oro. El poderío que irradiaba la corona en las sienes de Capablanca, Alekhine,… Carlsen; como Zeus en el Olimpo: in-ven-ci-ble. No son pocos los que relacionan al monarca mundial de cualesquier actividad como el de mayor calidad del planeta. En la entrevista que la periodista sudafricana Charlize van Zyl, maestra internacional a los 13 años al ganar el Campeonato Zonal de Africa, el astro uzbeko Javokhir Sindárov expresó, copio textualmente de la página de la (FIDE):

“Mi siguiente paso es intentar ganar el Campeonato Mundial, pero tengo que trabajar duro y en unos años mi objetivo es convertirme en el mejor jugador del mundo”. En esencia eso fue lo que envié en el original. Sólo que Puck extirpó la segunda parte de la frase porque en tono peregrino e idealista supone que el monarca mundial es al mismo tiempo el mejor del mundo. Y no. Por eso cité la filosofía artística del director de orquesta Ricardo Muti encaminada al esfuerzo de años a la inalcanzable perfección. En este momento en que el ajedrez vive una época de esplendor se presencia cómo el monarca mundial Dommaraju Gukesh, de 19 años, ocupa la posición 15 del mundo con 2,732 puntos Elo. Y sus resultados en los torneos no son de carácter cimero, si no medianos. De ahí el valor y sentido en la expresión de Sindárov: aspira ganar el título y, en varios años más de duro trabajo, intentará ser el mejor del mundo. Dos conceptos tan diferentes como un ángulo recto y otro obtuso. Los tiempos cambian: antes la corona mundial era un fin ahora el campeonato mundial es un medio orientado a la búsqueda de la verdad, de la armonía de las piezas. Y esta idea marca diferencias en el juego y vida de muchos profesionales del ajedrez, entre ser y tener.

Doble sacrificio de pieza menor, ante un peón. La mayoría de diletantes del ajedrez quedaron impactados con el efecto estético del doble sacrificio de pieza menor en su combate ante el prodigio indio Praggnanandhaa. En el lance 14 Sindárov jugó Cf3xg5 dejando en la boca del peón de f6 al C y al A de e5. Sólo con la idea de activar sus piezas y conquistar rapidez y espacio en el ataque que le dio el triunfo y romper la coraza del monarca negro.

El entrenador ruso Roman Vidonyak, con el grado de MI, posee un centón de posiciones elegidas con esmero. Un sacrificio semejante se produjo en el Campeonato de Rusia celebrado en Leningrado en 1933 en la partida Vladimir Alatortsev, segundo después de Botvinnik, y Víctor A. Goglidze; también en la partida entre Kótov-Keres en el Torneo de Candidatos de Budapest 1950. Acaso no se trata de una idea original del uzbeko. La posición revela una probable conexión de ideas de los prodigios modernos con los clásicos.

Blancas: Valdimir Alatortsev, Rusia.

Negras: Víctor Arsenfievich Goglidze, Rusia.

Defensa India de Dama, E17.

R-8, VIII Campeonato Nacional de Rusia, 1933.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.0–0 0–0 7.Dc2 c5 8.dxc5 bxc5 9.Cc3 Desarrollo conforme a principios generales 9...d6 10.Td1 Dc8 11.Ag5 Td8 Las blancas perciben la debilidad d6 con la idea de abrir el enroque. 12.Cb5! a6 13.Axf6! gxf6 14.Cc3 Cd7 Propósito defensiva de situarse en g6 vía f8. 15.e4 Tb8 16.De2 Ac6 17.Td2 Tb6 18.Ch4 Db7? (18...f5?+- 19.exf5 Axh4 20.Dg4+ Rh8 21.Dxh4 Axg2+-) 19.f4! Posición ventajosa con dominio de espacio. 19.Cd5 Te8 (19...exd5 20.exd5 Aa4 21.Dxe7) 20.Cxb6+-. 19...Tb8 20.b3 Dc8 21.Cd5! Axd5 22.exd5 Cf8 23.Cf5 Dd7 24.dxe6 fxe6 25.Dg4+ Cg6 26.Ad5!! Una posición que el ajedrecista de cualquier nivel, en el atento estudio de las leyes del medio juego, debe incorporar en su panoplia. Golpe táctico sorprendente. Posición semejante Sindárov - Praggna. Las negras no pueden capturar ninguna de las piezas. 26...Rf8 Si 26...exd5 27.Ch6+ Rf8 28.Dxd7+-. 27.Cxe7 Rxe7 28.Te1 e5 29.f5 Cf8 30.Dg7+ Re8 31.Dxf6+- De7 32.Dh8 Dg5 33.Tf2 a5 34.f6 T8b7 35.f7+ Re7 36.Dg8 Dh6 37.Axb7 Txb7 38.Dg4 Tb8 39.De4 De6 40.Dh4+ Rd7 41.Tf6 De7 42.Td1 Tb6 43.Dg4+ Rc7 44.Tf2 Dd7 45.Dxd7+ Rxd7 46.Td3 Re7 47.Rg2 Ce6 48.h4 Tb8 49.Tdf3 Tf8 50.Tf5 a4 51.bxa4 Cd4 52.Th5 e4 53.Txh7 e3 54.Tf4 e2 55.Rf2 1–0.