Gukesh, 4º tablero de India y 400 equipos en la Olimpiada de Samarcanda

Con un criterio eminentemente deportivo la Federación de India inscribió al campeón mundial Gukesh, Dommaraju, en el cuarto tablero de la selección nacional que asistirá a la Olimpiada FIDE por equipos que se escenificará en Samarcanda, Uzbekistán, del 16 al 27 de septiembre, en una competencia de once rondas, bajo el sistema Suizo, en el que la cuarteta de Estados Unidos es la gran favorita en función al promedio de 2,751 puntos. India le sigue en este orden con 2,733 y Uzbekistán con 2,720.

Gukesh, hace dos años en la Olimpiada de Budapest, empujó a India, como primer tablero, a la conquista del oro. Su actuación fue brillante, ganó 9 de 10 puntos posibles con una performance de 3,056. Arjún Erigaisi, que ahora ocupará la primera posición, ganó también medalla de oro como tercer tablero. India dominó con cuatro puntos de diferencia.

El resto ya lo saben los lectores, Gukesh tras conquistar la corona se desmotivó, bajo su forma física, el rendimiento lo tiene en el límite de salir del grupo elite de los 2,700.

En la LXVI Olimpiada de la legendaria Samarcanda, en Uzbekistán, asistirán 400 equipos, 208 en la categoría Abierta y 192 en mujeres. Son 20 más de los que participaron en Budapest. Con excepción de Magnus Carlsen y de Hikaru Nakamura se puede decir que estarán los principales astros.

En el equipo de México no aparecen los dos mejores jugadores con el más alto Elo: el peruano-mexicano José Eduardo Martínez Alcántara que asiste como capitán del equipo y con la perspectiva irregular de que podrá jugar -la atención de capitán y jugador no se comparte fácilmente en un certamen de tan alta calidad- y el GM yucateco Sión Galaviz Medina.

La falta de previsión e incompetencia organizativa de Raúl Hernández, titular de la Fenamac, propicia esta situación a la que concurren los mejores ajedrecistas del mundo. Se podrían haber adecuado con tiempo las fechas del selectivo. En el listado de la FIDE no aparece el tablero 5, reserva de México. Lo que eleva la probabilidad de que juegue Martínez Alcántara.

1) Estados Unidos (2,751 de promedio en puntos Elo): 1) Fabiano Caruana, 2,792: 2) Wesley So, 2,765; 3) Hans Moke Niemann, 2,725; 4) Levon Aronian, 2,721; 5) Awonder Liang, 2,690. Capitán John Donaldson

2) India, 2,733: 1) Arjún Erigaisi, 2,759; 2) Praggnananndhaa, Rameshbabu, 2,750; 3) Nihal Sarin, 2,718; 4) Gukesh, Dommaraju, 2,703; 5) Santosh Gujrathi Vidit, 2,697. Capitán: Srinath Narayanan

3) Uzbekistán, 2,720. 1) Javokhir Sindárov, 2777; 2) Nodirbek Abdusattórov, 2,762; 3) Nodirbek Yakubbóev, 2,685; 4) Vokhidov, Shamsiddin, 2,655; 5) Madaminov Muikhiddin, 2,611. Capitán¨: Rustam Kasimdzhanov

4) China 2,706; 1) Wei, Yi, 2,752; 2) Ding, Liren, 2,733; 3) Yu, Yangyi, 2,710; 4) Xu, Xiangyu, 2,629; 5) Kong, Xiangrui, 2,549. Capitán Yang Wen.

5) Alemania, 2,686; 1) Vincent Keymer, 2,767; 2) Matthias Bluebaum 2,689; 3) Frederik Svane, 2,655; 4) Alexander Donchenko, 2,633; 5) Svane Rasmus, 2,618.

71) México, 2,341: 1) Juan Carlos Obregón 2,473; 2) Gilberto Hernández 2,382; 3) Joshua Avila, 2,256; 4) Arturo Fernández 2,253. Capitán, José Eduardo Martínez Alcántara.

Cae Adams. En el medio juego, ronda 4, el GM Michael Adams descuida f5 y pierde final de torre y peones. Bazkutsa, comparte liderazgo del Campeonato Británico con Harry Grieve, 4 ½ puntos.

Blancas: Svyastoslav Bazakutsa, Inglaterra, 2,485.

Negras: Michael Adams, Inglaterra, 2,595.

Inglesa, A22.

R-4, Campeonato Británico, Coventry, 04–08-2026.

1.c4 e5 2.Cc3 Ab4 3.Cd5 Ae7 4.Cf3 d6 5.g3 Cf6 6.Cc3 0–0 7.Ag2 c6 8.0–0 Cbd7 9.e4 Cc5 10.d3 Ag4 11.h3 Ah5 12.g4 Ag6 13.Ch4 Ce6 14.Cf5 h5 15.Ae3 Cd7 16.Cxe7+ Dxe7 17.Ce2 Dh4 18.f3 Cg5 19.Rh2 hxg4 20.fxg4 f6 21.De1 Dxe1 22.Taxe1² Ce6 23.h4 a5 24.Cg3 Cdc5 25.Td1 Tad8 26.Cf5 Ah7 27.g5 Tf7 28.Ah3 fxg5 29.hxg5 Ag6 30.Ag4 b6?+- 31.Ch4 Txf1 32.Txf1 Ae8 33.g6 Cf8 34.Ag5 [34.Af5+-] 34...Ta8 35.Cf5 Cxg6 36.Cxd6 Ad7 37.Ah5 Ce6 38.Ae3 Cgf4 39.Af7+ Rf8 40.Axe6 Axe6 41.Axf4 exf4 42.Txf4+ Re7 43.Cf5+ Axf5 44.Txf5= Td8 45.Tf3 c5 46.Rg2 Td6 47.Th3 Tf6 48.Tg3 g6?+- 49.b3 Td6 50.Rf2 Rf6 51.Re3 Td8 52.Th3 Rg7 53.Tf3 Te8 54.a3 Te7 55.d4 cxd4+ 56.Rxd4 Td7+ 57.Re5 Td8 58.Tf6 Tb8 59.Td6 b5 60.c5 b4 1–0.