En el espectacular Mundial de Hong Kong Erigaisi derrota a Carlsen

Hace un par de décadas aún se estimaba que era una conducta desfavorable de los ajedrecistas dedicar tanto tiempo a la expresión del juego rápido como al relampagueante blitz. E incluso, se afirmaba, que restaba fuerza y cohesión en en la fuerza y comprensión del ajedrez clásico. El ritmo febril disminuía la concentración mental.

Esa idea en apariencia, en el naciente siglo XXI se ha ido borrando por el incremento y popularización de torneos con el sello del vértigo de la rapidez, atractivos en lo agonal y en lo económico. Los GMs han hallado una parcela magnética en lo agonal y en lo lúdico.

Pero, ¿no será que Magnus Carlsen, el Argos del Ajedrez, y la mayoría de los GMs, gradualmente están perdiendo calidad tanto en rápido y blitz, con probable repercusión en el clásico, por estar dentro de la espiral de la rapidez? Una ausencia en este certamen es la del monarca mundial Dommaraju Gukesh, por el compromiso y responsabilidad de la defensa de su título a fin de año y por su bajo estado de forma. La sensación actual es que Carlsen parecer ser cada día más vulnerable.

El belicoso indio Arjún Erigaisi, con las negras, le encajó la derrota con una ofensiva arrolladora en flanco de rey. La derrota de Carlsen influyó en que su equipo WRChess, primero en la siembra, descendiera a la posición 11 del Campeonato Mundial que se realiza en Hong Kong. Peter Svídler, ocho veces campeón de Rusia y 43 del mundo, se impuso al estadounidense Fabiano Caruana, el segundo mejor GM del orbe.En su actuación en el primer tablero del MGD1 se mantiene invicto. En orden cronológico: +Nikita Pétrov, +Nigel Short, ½ Nikolas Theodorou, ½ Haewen Xue, ½ Raunak Sadhwanak, +Magnus Carlsen, ½ Ding Liren, ½ Richar Rapport. Hoy en la ronda 9 Erigaisi va a conducir las blancas ante Richard Rapport.

El mexicano José Eduardo Martínez Alcántara que juega con Chess United, al lago del ex monarca mundial Viswanathan Anand y el neerlandés Jorden Van Foreest, lleva un score en siete intervenciones de +4, =3, -1. Hoy en la R-9 enfrenta al GM vietnamita Le, Quang Liem, mientras que Anad se mide a Vladislava Artgemiev y Van Foreest a Sam Sevian, de Estados Unidos.

En otras partidas de alto interés de la R-9 se miden Abhimanyu Puranik vs el neerlandcés Anish Giri; Paggnanandha, Rameshbabu vs Hans Moke Niemann.

Se presenció en la R-3 una larga lucha con victoria de Richard Rapport sobre Ding Liren en 177 movimientos de una Ruy Lopez, defensa Morphy, en un final de Dama y peón de ventaja.

La prodigiosa china Lu Miaoyi, de 15 años de edad, en la R-2, cuarta GM más precoz de la historia ganó a la GM rusa Goryachkina en 89 lances de un final R, C, A y peón vs R y A.

La competencia se desarrolla con la participación de 48 equipos y cerca de 400 ajedrecistas, una gran mayoría de la elite. Se juega al ritmo de 15 minutos con 10 segundos de añadido en el Queen Elizabeth Stadium de Hong Kong.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2832.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,741.

Reti, GdeD Rehusado, D37.

R-6, C. Mundial Rápido y Blitz, Hong Kong, 18–06-2026.

1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Ae7 5.Af4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5 Cc6 8.Ae2 dxc4 9.Axc4 Axc5 10.0–0 Ch5 11.De2 [11.Ce5 Cxf4 12.Cxc6 Ch3+ 13.gxh3 bxc6 14.Dxd8 Txd8 15.Ce4 Ae7 16.Tfd1=+] 11...Cxf4 Las blancas, acaso, podrían conservar la pareja de alfiles mediante 10. h3, pero como se observa con mayor frecuencia algunos GMs de vez en cuando dan preferencia al desarrollo y activación en lugar de conservar la pareja de alfiles. Con la captura las negras dañan la estructura blanca. 12.exf4 Con el centro abierto y la conexión de las torres puede estimarse una microventaja de Carlsen. 12...b6± 13.Tad1 De7 14.Ce4 Ab7= 15.Cxc5 Dxc5= 16.Cg5 Cd4= 17.Dd3 Cf5 18.Tfe1 [18.g4 Dc6 19.f3 b5 20.Axe6 fxe6 21.gxf5 Txf5 22.Tfe1 Te8 23.Dd7 Dxd7 24.Txd7 Ad5=] 18...Dc6 19.f3 b5 20.Axe6?–+ [20.Axb5 Dc5+ 21.Rh1 h6 22.Ce4 Db6=] 20...fxe6 21.Cxe6 Db6+ 22.Rh1 Tf6 23.Cg5 h6 24.Db3+ Carlsen gasto medio minuto de reflexión para realizar este movimiento. Y la jugada, es un error. Tiempo: 48” blancas - 1´55” negras. 24...Rh8 25.Cf7+ Rh7 26.Ce5–+ Con el salto evidente a d7. 26...Td8 27.Cd7 Txd7!= 28.Txd7 Df2 29.Dd1 Tg6 30.Te2? [30.Tg1 Ac6 31.Td3 Ch4 32.Td2 De3 33.Tf1 Dxf4–+] 30...Dxf3! Blancas abandonan. Si 31.Tdd2 Dxf4 32.Tf2 Dg5 33.Dg1 Ce3 34.Tde2 0–1.