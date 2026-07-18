En eléctrica e imprecisa partida, Firouzja vence a Gukesh; final de Caballos

Hay quienes ven en el juego de ajedrez una expresión en la que se manifiesta la lógica con exactitud matemática, sideral; el ápex del razonamiento.

Por encima está un conocimiento de orden superior: el hombre es falible. Firouzja vence al monarca mundial Gukesh, Dommaraju, en una partida eléctrica en que la asfixia de tiempo los hace cometer imprecisiones y errores. Su victoria lo mantiene de líder con 2 puntos, invicto, en el Quantibox Grand Masters de Chennai, categoría XX de la FIDE con 2,726.1 puntos de Elo promedio, en una sesión en que de nuevo se registraron tres tablas.

Alireza mostró una concepción superior en el medio juego. Se impuso en 69 lances de una Ruy López en final de caballos. A partir del movimiento 36 los antagonistas juegan con un minuto y menos de tiempo: 41” vs 39”

De ahí la serie de imprecisiones y errores de la eléctrica partida y por asociación, viene el apotegma del polonés Savielly G. Tartakower: en el ajedrez gana el que comete el penúltimo error. Por otra parte, parece que no está bien afinado el sentido del peligro de Gukesh.

Clasificación Ronda 2: 1) Firouzja 2 puntos; 2) Abdusattórov 1; 3) Andreikin 1; 4) Erigaisi 1; 5) Nermann 1; 6) Sarín 1; 7) Gukesh ½; 8) Pranesh 1.

Ronda 3: 1) Erigaisi vs. Niemann; 2) Pranesh vs. Abdusattórov; 3) Gukesh vs. Andreikin; 4) Sarín vs. Firouzja.

Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 2,749.

Negras: Gukesh, Dommaraju, India, 2,717.

Ruy López, Anti-Marshall, C88.

R-2, Quantibox Grand Masters Chennai, India, 17–07-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.h3 Ab7 9.d3 d6 10.Ad2 Javokhir Sindárov 1/2 Hans Moke Niemann, R-7, Tata Streel de Wiejk aan Zee, 24–01–2026. 10...Cb8 Al estilo Breyer con la idea de dirigirse a c5 vía d7. 11.a4 Cbd7 12.Cc3 c6 13.axb5 axb5 14.Txa8 Dxa8 Esto es bastante apegado a la estrategia. Parece un movimiento profiláctico que activa la dama en la columna abierta y previene que el adversario, ulteriormente, pudiera adueñarse de ella. La jugada también permite conservar el Ae7 tras la maniobra temática del Caballo Ch4-f5. (14...Axa8 15.Ch4 Ab7 16.Cf5 Ac8 17.Cxe7+ Dxe7 18.Da1) 15.Ch4 g6 16.Ah6 Con el sello del estilo dinámico de Firouzja. 16...Te8 17.Df3 Af8 La lucha se refleja en los cronómetros: 1hora 04´08 para las blancas y 39´51” para las negras. 18.Axf8 Txf8 Con el intercambio del alfil las casillas negras que rodean al monarca negro son débiles y se convierte en objetivos de ataque principalmente h6, f6 y g7. 19.De3 Dd8 20.Dh6 Acaso con la intención de Te3 seguido de Cf5. Las negras responderían con Rh8 con la idea de defender g7. 20...Cc5 21.Aa2 [21.Te3 Rh8=] 21...Ac8 22.Cf3 b4 23.Cd1 Da5 Era posible: 23...b3 24.Axb3 (24.cxb3 Cxd3 25.Te3 Cb4 26.Ab1 Te8) 24...Cxb3 25.cxb3?–+ Con la intención de dañar la estructura. 24.Ac4 b3 25.Axb3 [25.cxb3 d5 26.exd5 cxd5 27.Dh4 Ccd7 28.b4 Dxb4 29.Aa2 e4 -/+] 25...Cxb3 26.cxb3+= Db4 Tiempo: 25´31” de Firouzja contra 11´32” de Gukesh. 27.Ce3± Dxb3 Mejor: [7...Ae6 28.Tc1 c5 29.Cg5 Dxb3 30.Ta1 Db7± (30...Dxb2 31.Ta7+- Con la doble amenaza e imagen de mate con Cxe6!) 2 ] 28.Dh4?= Firouzja reflexiona 12´28” y entra en zeitnot 4´53”. Su jugada desvanece la ventaja. Se equilibra la posición en la valoración de los módulos. 28...Ch5 29.De7= Cf4?+- Lance que permite la captura de d6 y el debilitamiento de e5y c6. Puede inferirse acaso que, con el último lance, se refleja que el instinto del peligro de Gukesh no está muy afinado. La dama penetra al campamento de las negras como Juan por su casa. Mejor: 29...De6 30.Dc7 Dd7 31.Dxd7 Axd7= 30.Dxd6+- Cxd3 31.Tb1 f6?+- Nuevo error de Gukesh. Ocurre en zeitnot cuando los cronos señalan 2´13 y 1´23”. 32.Cd2+- Db5 33.Cdc4?± [33.Ta1 Tf7 34.Cdc4 Cxb2 35.Dd8+ Tf8 36.Dc7 Db7+- (36...Tf7 37.Dxf7+ Rxf7 38.Cd6+ Re6 39.Cxb5 cxb5 40.Tb1 Cc4 41.Cxc4 bxc4 42.Tb4+-) 37.Dxb7 Axb7 38.Cxb2+-] 33...Cf4 34.Rh2 Ae6 35.Tc1 Axc4? 36.Cxc4 Tf7 37.Tc2= Db3 38.Ce3!+- Rg7 39.Dxc6+- Db4 40.Dc4?± Tb7?+- 41.Dc8+- Tf7+- 42.De8?² Te7?+- 43.Dd8+- Ce6 44.Cd5 Cxd8 45.Cxb4± Tb7 46.Cd5 Ce6?+- 47.b4+- f5 48.Tc6 Rf7 49.b5 Cd4 50.Tc7+ Txc7 51.Cxc7± Re7 52.b6 Rd6 53.Cd5 Rc6 54.f3 fxe4 55.fxe4 Cb3 56.Rg3 Cd2? 57.Cf6+- Rxb6 58.Rf2 h5 59.Cd7+ Rc7 60.Cxe5+- Cxe4+ 61.Re3 Cf6 62.Cxg6+- Rd6 63.Rf4 Cd5+ 64.Rg5 Ce3 65.Cf4+- Re5 66.g3 Re4 67.Cxh5 Rf3 68.g4 Cd1 69.Cf6 Negras rinden. 1–0.