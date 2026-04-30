Edward Lasker-G. Thomas sacrificio deslumbrante

El nombre de Edward Lásker atrae con fuerza magnética al aura de inmortalidad de la partida que jugó con Sir George Thomas, en Londres 1912. Brillante miniatura en la que se registra uno de los sacrificios de Dama más brillantes y espectaculares en la historia del ajedrez.

El juego se desarrolla en una lucha serena y tras el sacrificio el tablero se convierte en un oleaje encrespado de sucesivos jaques en el que naufraga mortalmente el rey. Es una extracción del monarca negro de la casilla g8 a la g1 con un efecto estético que causa placer. La combinación fue posible por el espíritu deportivo Sir George Thomas, uno de los mejores ajedrecistas que permitió la línea, hacia el cadalso. “Es realmente una combinación hermosa” expresó el inglés.

Nacido en Kempem, Alemania, actualmente región de Polonia, el 3 de diciembre de 1985 – falleció en Nueva York el 25-03-1981, Edward Lásker, estudió la carrera de ingeniero mecánico electricista en la Universidad de Berlín. Viajó a Estados Unidos poco antes de la primera Guerra mundial. Fue 5 veces campeón del abierto de EUA. Compitió en el célebre Torneo de Nueva York 1924 que ganó Emmanuel Lásker seguido de Capablanca y Alekhine; fue un certamen a doble vuelta en la que Edward Lasker empató una vez con los dos primeros e hizo dos tablas ante Alekhine. Le ganó a Richard Reti, quien por cierto rompió en la R-5 los 8 años de invicto de Capablanca, y venció además a Savielly Tartakower. Finalizó en 11 de 12 jugadores con score de +2, =9, -9.

Blancas: Edward Lásker, Polonia.

Negras: Sir George Thomas, Inglaterra.

Holandesa A83.

Partida casual Londres, 1912.

1.d4 f5 2.Cf3 Cf6 3.Ag5 e6 4.Cc3 Ae7 5.Axf6 Axf6 6.e4 fxe4 7.Cxe4 0–0 ( Goryachkina 1–0 Daría Voit, C. Nacional de Rusia, de Blitz, 04–10–2016). 8.Ad3 b6 Las negras están retrasadas en su desarrollo en flanco de dama. 9.Ce5 Edward toma la iniciativa y conquista de espacio ante el juego cauteloso del inglés. 9...Ab7 10.Dh5 De7 Tras este error se llega al punto crítico de la posición. Edward Lasker visualiza un mate en 8 jugadas que se inicia con el sacrificio espectacular de la dama. Su cálculo es de una precisión admirable como brillante la línea letal. 11.Dxh7+! Rxh7 Las blancas se lanzan a la caza del rey en una demostración de armonía de las piezas menores: 12.Cxf6+ Rh6 [12...Rh8 13.Cg6++] 13.Ceg4+ Rg5 14.h4+ Rf4 15.g3+ Rf3 Seguramente vio el mate en dos pero Edward deseó la participación de todas las piezas en su obra maestra. 16.Ae2+ [16.0–0 Dxf6 17.Ch2#] 16...Rg2 17.Th2+ Rg1 18.Rd2++ 1–0.

Sindárov vs Gukesh, en mayo. El monarca mundial D. Gukesh, de India, y su desafiante oficial el prodigio uzbeko Javokhir Sindárov medirán fuerza en el Torneo Super Rapid y Blitz, que se va a realizar del 3 al 10 de mayo en Varsovia. Desde un punto eminentemente deportivo el duelo genera gran atractivo no obstante que no tiene la importancia de una partida de ajedrez clásico que sigue siendo el patrón que determina niveles de mayor trascendencia..

Gukesh expondrá la corona ante Sindárov a fines de noviembre y diciembre en sitio por definir por la FIDE.

Por otra parte los organizadores han informado acerca de la ausencia del armenio-estadounidense Levon Aronian quien enfermó de neumonía y está en etapa de recuperación.

El súper Rápid de Varsovia forma parte del Grand Chess Tour que comprende cinco torneos de calificación y una gran final en San Louis, Missouri, Estados Unidos.

Lista oficial de los grandes maestros que van a jugar en el Super Rapid y Blitz en Varsovia, Polonia del 3 al 10 de mayo: 1) Fabiano Caruana, Estados Unidos; 2) Alireza Firouzja, Francia; 3) Wesley So, Estados Unidos; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán; 5) Jan-Krzysztof Duda, Polonia, (*); 6) Dommaraju Gukesh, India (*); 7) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, (*); 8) Máxime Vachier-Lagrave, Francia; 9) Vladimir Fedoseev, Eslovenia (*); 10) Radoslaw Wojtazek, Polonia (*). El asterisco significa que son invitados.

Calendario del Grand Chess Tour 2026, seis torneos: 1) Super Rapid & Blitz Polonia: 3-10 de mayo de 2026, Varsovia, Polonia; 2) Super Chess Classic Rumanía: 12-24 de mayo, Bucarest, Rumanía; 3) Super Rapid & Blitz Croacia: 29 de junio - 6 de julio; Zagreb, Croacia; 4) Saint Louis, EUA, Rapid & Blitz: 31 de julio - 7 de agosto, Saint Louis; 5) Copa Sinquefield, 8-21 de agosto de 2026, Saint Louis; 6) Final del GCT: 21-28 de agosto de 2026, Saint Louis.