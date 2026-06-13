Destello mágico de Shakriyar Mamedyarov

El azerbaiyano Shakriyar Mamediarov dejó al público con los ojos de plato al realizar un movimiento de fantasía, inesperado, durante la partida que jugó contra el griego Nikolas Theodorou en la R-6 de la III Copa Azerbaiyán. Luego del deslumbre cegador se percibe la idea del mago de Azerbaiyán. Cuánta riqueza táctica posee el ajedrez. Alguien lo dijo las brillantes combinaciones están ahí en el tablero, sólo hay que descubrirlas.

Mamedyarov se impuso en 41 lances de una Eslava y ocupa la 7ª posición con 3 puntos en la III Copa Uzbekistán, donde dominan el uzbeko Shamsiddin Vokhidov con 4 puntos.

Los 100 mejores del planeta.

Se requiere una fuerza de 2,633 puntos Elo para ingresar a los 100 mejores ajedrecistas del mundo y de 2,665 con el fin de aparecer entre los 50 mejores jugadores en la lista oficial FIDE. Desde 2013 Carlsen domina el primer sitio. Hay 35 jugadores, más de un tercio, nacidos en el siglo XXI y poco a poco gradualmente empujan a los más renombrados. El legendario Ivanchuk a penas se sostiene en la posición 99 y Gelfand (1,968) y Cheparinov (1989) están próximos a salir, aparecen en los sitios 93 y 96.

1)Magnus Carlsen, Noruega, 2,841; 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,792; 3) Hikaru Nakamura, EUA, 2,792; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,777; 5) Nodzirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,777;6) Vincent Keymer, Alemania, 2,767; 7) Anish Giri, Países Bajos, 2,764; 8) Arjún Erigaisi, India, 2,761; 9) Wesley So, EUA, 2,753; 10) Wei Yi, China, 2,753.

11) Alireza Fioruzja, Francia 2,744; 12) Hans Moke Niemann, EUA, 2,742; 13) Viswanathan, Anand, India, 2,739; 14) Jan Krzysztrof Duda, Polonia, 2,739; 15) Ding, Liren, China, 2,738; 16) Praggnanadhaa, Rameshbabu, India, 2,735; 17) Ian Nepomniachtchi, ]Rusia, 2,735; 18) Leinier Domínguez Pérez, EUA, 2,732; 19) Dommaraju, Gukesh, India, 2,732; 20) Le, Quang Liem, India, 2,731.

21) Richard Rapport, Hungría, 2,729; 22) Jorden Van Foreest, Países Bajos,2,728; 23) Levon Aronian, EUA, 2,724; 24) Nihal, Sarín, India, 2,723; 25) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,721; 26) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,717; 27) Amín Tabatabaei, Irán, 2,714; 28) Yu, Yangyi, China, 2,714; 29) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,713; 30) Dmitriv Andreikin, Rusia, 2,710:

31) Santosh, Vidit, India, 2,708; 32) Parham Maghsoodloo, Irán,2,706; 33) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,700; 34) Awonder Liang, EUA, 2,696; 35) Sam Sevian, EU, 2,696; 36) Veselín Topálov, Bulgaria, 2,695; 37) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,694; 38) Aravindh, Chitambaram, India, 2,692; 39) Teimour Radjabov, Azerbaiyán, 2,689.

40) Nodirbek Yakubboev, Azerbaiyán,2,689; 41) Andrey Esipenko, Rusia,2,684; 42) Wang, Hao, China, 2,684; 43) Peter Svídler, Rusia,2,682; 44) Pentala Harikrishna, India, 2,676; 45) Peter Leko, Hungría, 2,676; 46) Igor Kovalenko, Ucrania, 2,672; 47) Alexei Sarana, Serbia, 2,668; 48) Nikita Vitiugov, Inglaterra, 2,666; 49) David Howell, Inglatrerra, 2,665; 50) Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán, 2,665.

El GM mexicano José Eduardo Martínez Alcántara ocupa el sitio 64 con 2,650 puntos. 65) Volodar Murzin, Rusia, 2650; 66) Radoslaw Wojaszek, Polonia, 2,650; 71) Sam Shankland, EU, 2,647; 79) Ediz Gurel, Turquía, 2,641.

Blancas: Nikolas Theodorou, Grecia, 2,634.

Negras: Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,717.

GdeD, Defensa Eslava, D10.

R-6, III Copa Uzbekistán, Tashkent, 12–06-2026.

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 b5 4.a4 c6 5.Cc3 b4 6.Ca2 Cf6 7.Cf3 Cxe4 8.Axc4 e6 9.0–0 Ae7 10.Te1 Cd6 11.Ab3 Cf5 12.g4 Ch4 13.Cxh4 Axh4 14.Cxb4 0–0 15.Af4 Ab7 16.Tc1 Df6 17.Dd2 Td8 18.d5 exd5 19.g5 Df5 20.Te5 Dg4+ 21.Ag3 Cd7 22.Ad1 Dh3 23.Te7 Te8 24.De3 Txe7 25.Dxe7 h6 26.Axh4 Dxh4 La posición es ventajosa para las negras. 27.Cxc6 La respuesta rutinaria de captura AxC conduce a tablas. 27...Cf6!! Este movimiento precioso, imaginativo, como la mano de un mago que extrae belleza con una varita mágica, sin que nadie lo perciba, se explica, si vemos lo que trae bajo la manga, el conocida apotegma pieza sin apoyo es motivo de combinación. La Tc1 carece de apoyo. Si: 27...Axc6?= 28.Txc6 28.Dxb7 Si 28.gxf6 Dg5+ 29.Rf1 Dxc1 30.Dxb7 Dxd1+ 31.Rg2 Dg4+ 32.Rf1 Dd1+ 33.Rg2 Tf8–+. 28...Dxg5+ 29.Rf1 Dxc1 30.Dxa8+ Rh7 31.Rg2 Dxd1 32.Dc8 Dc2 33.h3 d4 34.Cxa7 De4+ 35.Rg1 d3 36.Cb5 De1+ 37.Rg2 De4+ 38.Rg1 Cd5 39.Cc3 Dg6+ 40.Rf1 d2 41.Cd1 De4 0–1.