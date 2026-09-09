David Antón y Faustino Oro Líderes Leyendas-Prodigios

Oro, 12 años, vence a Diego Flores, 8 veces campeón nacional de Argentina.

El español David Antón, de 31 años, y el prodigio argentino Faustino Oro, dominan el Torneo hexagonal Leyendas y Prodigios en Madrid, con 2 puntos de tres posibles (+1, =2, -0), tras sus victorias en la primera ronda sobre José Cuenca y Diego Flores, argentino de 43 años. En tercera posición se ubica el gran maestro mexicano José Eduardo Martínez Alcántara con 1 ½, como consecuencia de tres empates. La R-2 y R-3 terminaron con tres tablas en un torneo a doble vuelta que se juega al ritmo de una hora con un adicional de 30 segundos desde el primer movimiento.

Faustino Oro, de 12 años, intenta refrendar el título que conquisto el año pasado con 7 ½ de 9 posibles en un certamen en el que el peruano Julio Grande y el argentino español Alan Pichot compartieron la segunda posición.

Clasificación: 1) David Antón Guijarro, España, 2 (+1, =2, -0); 2) Faustino Oro, Argentina, 2 (+1, =2, -0); 3) José Eduardo Martínez Alcántara, México, 1 ½ (+0, =3, -0); 4) Iván Sokólov, Países Bajos, 1 ½ (+0, =3, -0); 5) José Cuenca, España, 1, (0, =2, -1, ante Antón); 6) Diego Flores, 1 (+0, =2, -1 ante Faustino Oro).

Ronda 4: 1) Antón vs Flores; 2) Cuenca vs Martínez; 3) ¡Oro vs Sokólov!

Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,537.

Negras: Diego Flores, Argentina, 2,590.

Siciliana, V. Paulsen, b32.

R–1, Leyendas y Prodigios, Madrid, 07–09-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 g6 6.Ae3± Aunque hay cerca de un centenar de paridas magistrales, entre ellas la que sostuvieron Jan Timman y Oscar Panno en 1978 en el torneo Hoogovens, en Wijk aan Zee, tablas en 20 movimientos, se requiere un gran concepto del juego posicional y defensivo para presentar en el tablero el movimiento de tres peones negros contra tres piezas blancas desarrolladas. 6...Ag7 7.Cc3 Ce7 8.Dd2 d5 9.Cb3 0–0 Evidentemente la fourchette no funciona: [9...d4?? 10.Cxd4 Axd4 11.Axd4 Dxd4 12.Ab5+ Dd7 13.Axd7+ y ganarían blancas. ] 10.Ah6 Axh6 11.Dxh6 Flores decide bloquear el centro. Acaso fuese mejor desarrollar sus piezas con Cc6. Ante la ausencia del Ag7 son débiles las casillas f6 y g7. Más adelante las blancas pueden enrocar en largo o en corto y jugar f4. El Ad3 toca con sus Rayos X la casilla h7.. Otra idea de las blancas podría ser h4 con la idea de abrir la columna h. 11...d4 12.Ce2 e5 13.f4 Cbc6 14.0–0 Rh8 15.fxe5 Ae6? [15...Cxe5 16.Cbxd4 Ag4 17.Dg5 Cxd3 18.Dxg4 Cxb2 19.Dh3 Cc4] 16.Df4 Cg8 [16...Axb3 17.Df6+ Rg8 18.axb3+-] 17.Cd2 Dc7 18.Cf3 Tad8 19.Dg3 El retraso en la apertura crea serios problemas a las negras. 19...h6 20.Cf4! g5 En posición perdida a Flores lo atenaza además el reloj. Oro tiene en su reloj 27 minutos con 29 segundos y Flore 1´26”. En el curso del juego con el incremento no dispone de más de dos minutos para el resto de la partida. Su situación es más que delicada. 21.Cxg5 hxg5 22.Dxg5 Dxe5? En partida perdida los errores generan otros. 23.Dh4+ El ataque que planifica Oro es irrechazable. El rey negro lucha sin coraza. 23...Rg7 24.Ch5+ Rg6 25.Tf5! Axf5 26.exf5+ Rh6 [26...Rh7 mate en cinco: 27.f6+ Rh8 28.Cg7+ Dh5 29.Dxh5+ Ch6 30.Dxh6+ Rg8 31.Dh7#] 27.Cg3+ Rg7 28.f6+ Cxf6 [28...Dxf6 29.Dh7#] 29.Cf5+ Dxf5 [29...Rg8 30.Dg5+ Rh7 31.Dg7#] 30.Axf5+- Ce7 31.Te1 Cg6 [31...Cxf5 32.Dg5+ Rh8 33.Dxf6+ Cg7 34.Te4 con mate en pocas jugadas. ] 32.Dg3 Td5 33.Axg6 fxg6 34.Te7+ Tf7 35.Dc7 Td7 36.Txd7 Txd7 37.De5 Rf7 En la mira de la dama hay tres peones débiles db7, d4 y g6. 38.Df4 El propósito es desarticular las piezas. La falange de flanco de rey juega papel decisivo. Re6 39.g4 Td5 40.h4 Te5 41.Dxd4+- Te4 42.Db6+ Re5 43.Dc7+ Re6 44.g5 Ch5 45.Dxb7 Txh4 46.c4 Cf4 47.c5 Cd5 48.Dc6+ Re5 49.Dd6+ Re4 50.c6 Ce3 Abandonan. Mueven y perciben que pierden la torre con Db4+. 1–0

Blancas: José Cuenca, España, 2,471.

Negras: David Antón, España, 2,632.

Inglesa, B28.

R–1, Leyendas y Prodigios, 07–09-2026.

1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.e3 Ab4 5.Cd5 e4 6.Cxb4 Cxb4 7.a3 Cc6 8.Cg1 a5 9.d4 d5 10.cxd5 Ce7 11.Ce2 h5 12.Cc3 Cexd5 13.Ae2 h4 14.0–0 h3 15.g3 Af5 16.Ad2 0–0 17.Cxd5 Dxd5 18.Tc1 Dd7 19.Tc5 a4 20.Dc2 Ag4 21.Txc7 Tfc8 22.Txc8+ Txc8 23.Ac3 Cd5 24.Tc1 Axe2 25.Dxe2 b5 26.Dd1 Cf6 27.De2 Tc4 28.Td1 Cd5 29.Ae1 g6 30.f3 Df5 31.f4 Dc8 32.Ad2 Tc2 33.Rf1 Dc4 34.Re1 Txb2 35.Tc1 Dxe2+ 36.Rxe2 b4 37.axb4 a3 38.Tc8+ Rg7 39.Ta8 a2 0–1.