Carlsen muy vulnerable en clásico; lo derrota W. So

El talón de Aquiles de Magnus Carlsen se localiza en el punto del cerebro que regula el ritmo de juego. El ajedrez clásico le pasa factura por su mayor adaptación a la modalidad de clásico y blitz. Dicho de otra manera: ha perdido precisión en el cálculo profundo y en la valoración.

El estadunidense Wesley So le encaja la tercera derrota en cinco partidos y lo regresa al último vagón con el farolillo rojo de la clasificación general del Norway Chess de Oslo. Es la segunda ocasión que So lo vence en clásico y difícilmente se puede recordar un score adverso semejante de Carlsen en los últimos 13 años.

En la pugna multifactorial el reloj revela con nitidez, objetivamente, las dificultades que Carlsen experimentó ayer con las piezas blancas en la partida que principió con la Italiana. Jugada17) 55´46” vs 1 hora 10´15; 30) 5´35” vs. 26´52”: y en el lance 43 el crono lo registra sumergido en zeitnot, la zona frágil en la que se producen imprecisiones y errores: apenas 53” de Carlsen y 15´01 de So. En el Norway Chess se añaden 10” por jugada.

En los resultados deportivos con frecuencia se refleja además la conexión del estado emocional del protagonista con el entorno de sus relaciones humanas externas a la palestra. Cualquier distracción oxida motivación, concentración e intuición. Añada el lector aficionado, no los fanáticos adoradores de ídolos, que Carlsen ha mostrado poca madurez personal fuera del tablero; y las consecuencias, distraen.

En la competencia noruega de alto nivel Wesley So asciende al 2º. sitio de la clasificación a 1 ½ punto del líder Alireza firouzja que se apoderó del sitio de honor desde la primera ronda al vencer a Carlsen. Ayer, Firouzja alcanzó los 10 puntos al batir al alemán Vincent Keymer en Armagedón. El monarca mundial D. Gukesh se posesionó del tercer lugar al superar, con las piezas negras, en partida de clásico, a su compatriota Praggna. Es el primer triunfo de Gukesh en clásico.

Clasificación Ronda 5: 1) Alireza Firouzja, Francia, 10. 2) Wesley So, Estados Unidos, 8 ½; 3) D. Gukesh, India, 6 ½; 4) Praggnanandhaa, R., India, 6; 5) Vincent Keymer, Alemania, 5; 6) Magnus Carlsen, Noruega, 4 ½ puntos.

En el certamen se otorgan 3 puntos por victoria en clásico, 0 por derrota y en Armagedón 1 ½ por triunfo y 1 por derrota.

Resultado, R-5. Clásico: 1) Firouzja ½ Keymer; 2) Carlsen 0-1 Wesley So; 3) Praggna 0-1 Gukesh.

Armagedón, R-5: 1) Firouzja 1-0 Keymer.

Ronda 6: 1) Wesley So vs Praggna; 2) ¡Carlsen vs Firozuja! 3) Keymer vs Gukesh.

En el certamen femenino se registra un cambio en la punta: la india Divya Deshmukh, con negras, en clásico, derrota a la china Zhu Jinner y desbanca del primer lugar a la gran maestra Bibisara Asaaubayeva, de Kazajistán.

Clasificación mujeres, R-5: 1) Divya Deshmukh, India, 8 ½; 2) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 8; 3) Anna Muzychuk, Ucrania, 7; 4) Zhu, Jiner, China, 5 ½; 5) Ju, Wenjun, China 5; 6) Humpy Koneru, India, 4 ½.

R-5, clásico: 1) Jiner 0-1 Divya; 2 y 3, tablas: Armagedón: 2) Muzychuk 1-0 Assaubayeva; 3) Ju, Wenjun 0-1 Koneru.

R-6, hoy): 1) Jiner – Muzychuk; 2) Divya – Ju, Wenjun; 3) Assaubayeva – Koneru.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

Negras: Wesley So, Estados Unidos, 2,754.

Italiana, línea principal C54.

R-5, Norway Chess, clásico, Oslo, 30–05-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.Ag5 h6 6.Ah4 d6 7.c3 a5 8.0–0 0–0 9.Cbd2 Aa7 10.a4 g5 11.Ag3 Rg7= 12.Te1 g4 13.Ch4 Ch5 14.Cf1 Dg5 15.Ce3 Axe3= 16.Txe3 Cf4 17.De1 Ae6 18.f3 h5 19.Ab5 Ce7 20.d4 f6= 21.Td1 Ceg6 22.Td2 Tf7 23.Rh1 Rh7 24.d5 Ad7 25.Axd7 Txd7= 26.Cf5 Ce7 27.Ah4 Dg6 28.Cg3 Dh6 29.c4 Tf8 30.Tb3 Este movimiento no es preciso. Si bien toca el punto débil b7 permite a las negras activarse y tomar iniciativa. Era mejor: 30.Cf1 Ceg6 31.Af2 Tg7 32.fxg4 hxg4=. 30...Cfg6 31.Cf1 Cxh4 32.Dxh4 f5 33.De1 fxe4 34.Dxe4+ Obligado, pero la captura deja débil la primera fila. 34...Cg6 35.g3 Tdf7µ 36.Tf2 Dc1! 37.Rg2 (37.Rg1) 37...Txf3 38.Tbxf3 gxf3+ 39.Txf3?–+ (39.Rh3 Dd1 40.Cd2 Dxa4+=) 39...Dxb2+ Posición, estructura, material, dan ventaja decisiva a las negras. 40.Rh3 Dd4 41.Dxd4 exd4 42.Txf8 Cxf8 43.Rg2 Cd7 44.Cd2 Ce5 45.h3 Rg6 46.Rf2 Rg5 47.Rf1 Rf6 48.Rf2 Cd3+ 49.Re2 Cb2 50.Cb3 Re5 51.Cxa5 Re4 52.g4 hxg4 53.hxg4 d3+ 54.Rd2 b6 55.Cb3 Cxc4+ 56.Rc3 d2 57.Rc2 Rxd5 58.g5 Re5 0–1.