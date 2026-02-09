Carlsen retiene la corona mundial de ajedrez rápido

En una actuación espectacular y dinámica. el gran maestro noruego Magnus Carlsen retiene la corona Speed Chess Championship al vencer al GM iraní francés Alireza Firouzja por tres puntos de diferencia, 15-12, en un certamen que se desarrolló sábado y domingo en la sala “180 Studios” de Londres. El escandinavo se adjudicó un premio de 50,000 dólares. Conquista su 5a corona en un combate que constó de 27 partidas. La gran sorpresa la dio el prodigio bielorruso Denis Laaavik, de 19 años, quien derrotó a Hikaru Nakamura, cinco veces campeón para colocarse en el tercer lugar. El estadunidense asombra por su rapidez promedio en bullet o bala 1”57/100 de promedio por movimiento. Los tres primeros calificaron para la Copa Mundial de Esports de 2026.

El score Carlsen – Firouzja, en el match de 5’00” fue de 5 ½ - 3 ½ (+5,=1.-3); en el blitz de 3 minutos: 4 ½ - 4 ½ (+2, =2, -2); y en bullet de un minuto, 5-4 (+4, =2, -3). Resultado absoluto de +11, =8, -8: 27 juegos.

El certamen fue organizado por Chess.com. Los jugadores se midieron durante 90 minutos en partidas de blitz al ritmo de cinco minutos con un segundo de añadido. Continuaron con 60 minutos de lucha de blitz al ritmo de tres minutos con un añadido de un segundo y finalizaron con 30 minutos de bullet o bala, juego que se realiza a un minuto de la partida con un segundo de añadido desde el primer movimiento.

El blitz y bullet son las expresiones más llamativas y espectaculares y emotivas del ajedrez. Los maestros juegan a velocidad de vértigo, a golpe de vista, con muchas jugadas intuitivas. La lucha se carga de electricidad por la cantidad de movimientos inesperados y combinaciones sorprendentes en la que abundan las imprecisiones y los errores. Sobre todo cuando los gladiadores se internan a la zona candente del “hiper-zeitnot” y los relojes llamean y humean en lava, cuando le faltan uno o dos segundos para cubrirse con el polvo de la derrota.

Participaron 16 maestros. En cuartos de final Carlsen 14 ½ – 7 ½ Fabiano Caruana (el escandinavo hilvano una secuencia de 8 victorias); Denis Lazavik 15 ½ - 9 ½ Hans Moke Niemann; Firouzja 19-9 Ian Nepomniachtchi y Nakamura 11 – 10 Wesley So.

En semifinal: Carlsen 17 -9 a Lazavik y Firouzja 15-13 a Nakamura. En duelo por el tercer sitio Lazavik batió a Nakamura por 13 ½ contra 12 ½.

La maestría en el juego posicional de Magnus Carlsen, el Argos del ajedrez, así como su creatividad se puede apreciar en este juego 5 minutos, el 7o de la serie con el que principió el match con Alireza Firouzja. En el medio hace un sacrificio intuitivo de dama, en posición incierta, y logra la 5ª victoria.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 3,317.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 3,308.

Defensa India de Dama, E16.

R-7, Blitz 5 minutos, Match Final, Speed Chess Championship, Londres, 08–02-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ab4+ 5.Cbd2 0–0 6.Ag2 b6 7.0–0 Ab7 8.b3 Te8 9.Ab2 Cbd7 10.Tc1 a5 11.a3 Af8 12.cxd5 exd5 13.Te1 c5 14.Cb1 Ce4 15.Cc3 Cxc3 16.Txc3 Cf6 17.e3 Ce4 18.Tc1 a4 19.bxa4 c4 20.Ce5 f6 21.Axe4 dxe4 22.Cxc4 Ad5 23.Db3 Te6 24.Db5 Tc6 25.Cd2 Ta5 26.Txc6 Txb5 27.axb5 h5 28.Tec1 h4 29.Tc8 Dd7 30.a4 Dd6 31.Cc4 De6 32.Cd2 Dd6 33.T1c3 Db4 34.Aa3 Dxa4 35.Txf8+ Rh7 36.h3 hxg3 37.fxg3 Ae6 38.g4 Ad7 39.Cxe4 Dd1+ 40.Rg2 Axb5 41.Cf2 Df1+ 42.Rg3 Dg1+ 43.Rf3 Df1 44.e4 1–0.

La siguiente partida se jugó al ritmo de un minuto con +01”. Fue la última victoria de Denis Lazavik y él y su notable adversario Hikaru Nakamura realizaron 61 movimientos. La amenaza de mate y los dos peones libres en flanco de rey obligaron a Naka a declinar el juego.

Blancas: Dennis Lazavik, Rusia, 3,198.

Negras: Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 3,305.

Apertura Inglesa, V. Cuatro Caballos, A29.

R-4, Bullet, Speed Chess Championship, Londres, 08–02-2026.

1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.d3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.g3 Cde7 7.Ag2 g6 8.0–0 Ag7 9.Tb1 a5 10.a3 0–0 11.b4 axb4 12.axb4 Cd4 13.Ag5 f6 14.Ad2 Ae6 15.b5 Dd7 16.Cxd4 exd4 17.Ce4 b6 18.Dc2 h6 19.Ab4 Tac8 20.Tfc1 Tfe8 21.Axe7 Dxe7 22.Ta1 Dd7 23.Db2 Af7 24.Af3 g5 25.Te1 f5 26.Cd2 Te5 27.Ac6 Dd6 28.Tac1 Te7 29.Cc4 Df6 30.Cd2 h5 31.Cf3 h4 32.Dd2 Ah6 33.Db4 hxg3 34.hxg3 g4 35.Cxd4 Axc1 36.Txc1 Td8 37.Cxf5 Te5 38.Dxg4+ Dg6 39.Dxg6+ Axg6 40.Ce3 Af7 41.Rg2 Rg7 42.Ta1 Ae8 43.Axe8 Tdxe8 44.Tb1 Rf7 45.d4 Te4 46.Tc1 T8e7 47.Cf5 Td7 48.e3 Rf6 49.f3 Te8 50.e4 Ta8 51.f4 Ta5 52.Tc6+ Rf7 53.e5 Re8 54.e6 Th7 55.d5 Txb5 56.d6 Tc5 57.d7+ Rd8 58.Txc5 bxc5 59.Rf3 c4 60.Re4 c3 61.Cd4 1–0.