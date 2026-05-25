Carlsen intenta la 8ª corona en Norway-Chess

El noruego Magnus Carlsen, desde 2013 con el más alto Elo en la clasificación mundial, intenta desde hoy conquistar la octava corona en la XIV edición del Torneo Norway Chess y que presenta como principal atractivo dos combates contra el monarca mundial Dommaraju Gukesh, jueves 28 de mayo y viernes 5 de junio, en un certamen de ajedrez clásico, a doble vuelta, con la presencia de otros cuatro grandes maestros de la elite: el alemán Vincent Keymer, el indio Praggnanandhaa, Rameshbabu, el estadounidense Wesley So y el francés Alireza Firouzja.

En el Norway Chess de mujeres la ucraniana Anna Muzychuk tratará de revalidar su corona en una difícil competencia en la que la gran favorita es la china Ju, Wenjun, campeona mundial dominante desde el 2017.

Ambos torneos se efectuarán del 25 de mayo al 5 de junio en el edificio emblemático de seis pisos, de bellas líneas arquitectónicas, la biblioteca Deichman Bjorvika, con vista al fiord de Oslo.

El Norway Chess se traslada de Stavanger, en la parte suroeste de la península, a Oslo, la antigua Cristiania, que conocimos en los relatos de Knut Hamsum, a poco más de 500 kilómetros de distancia, y en la parte sureste de la península.

Aun cuando Carlsen ha tenido poca actividad en el ajedrez clásico es favorito tanto por su fuerza como por el formato y su adaptación al entorno agonal. La primera semana de mayo, en la modalidad clásica, ganó el Tepe&Sigeman en Malmö, Suecia con 5 puntos (+4,=2,-1 ante Jorden Van Foreest) y por 2-1 en el desempate ante el GM indio Arjún Erigaisi.

En Oslo se jugará al ritmo de 120 minutos con 10 segundos adicionales desde la jugada 41. Y, si la partida concluye en tablas, los antagonistas resolverán en un juego de Armagedón o muerte súbita en el que a las blancas se le concederán 10 minutos y a las negras 7; de terminar en tablas la victoria se le concede por reglamento a las negras. El puntaje en clásico es de 3 puntos por victorias y 0 por derrota. Y en Armagedón 1 ½ - ½.

Desde 2013 en que se instituyó en Stavanger el Norway Chess, Carlsen lo ha ganado siete veces en 2016, 19, 20, 21, 22, 24 y 25. En la plataforma Chess.com no aparece en el listado de campeones las victorias del gran maestro ruso Sergey Karjakin en los años 2013 y 2014. Omite estos datos y presenta al búlgaro Veselin Topálov triunfador en 2015; Levon Aronian en 2017 y Fabiano Caruana en 2018. E Hikaru Nakamura en 2023.

En 2024 el GM indio Praggnanandhaa ganó a Carlsen la partida individual y el año pasado ante el jovencito Dommaraju Gukesh, dio al tablero un manotazo de enojo y poca educación al ser derrotado.

Este es uno de los pocos torneos de Gukesh quien ha anunciado dedicarse a recuperar su antigua forma para enfrentar al astro uzbeko Javokhir Sindárov en el match por la corona mundial este fin de año. Actualmente Gukesh aparece en la posición 19 del mundo con 2,732 puntos Elo.

El alemán Vincent Keymer llega a Oslo tras su fresca victoria global del sábado en el Grand Chess Classic de Bucarest e individual, en la última ronda sobre el neerlandés Van Foreest. Y de Bucarest han volado hacia Oslo el francés Alireza Firouzja que se lesionó del tobillo derecho y abandonó la competencia rumana a la mitad de su desarrollo lo que le hizo perder poco más de 15. 3 puntos Elo y descender de la posición 8 a la 11 del mundo. Firouzja, que ha sido subcampeón en Stavanger en 2020 y 21, es otro GM alejado un tanto del ajedrez clásico. El otro que llega de Bucarest es Praggnandha que señaló 4 ½ de 9 posibles y no se ve en forma al igual que Alireza de disputar el primer sitio. Lo cual no significa que no puedan expresar un ajedrez del más alto nivel del mundo.

Wesley So que compartió el tercer lugar con Sindárov en Bucarest, acaso con Keymer sea el que pueda colocarse entre los tres primeros sitios.

Hoy en la primera ronda enfrentan: 1) Alireza Firouzja, Francia, 2,759 vs 2,840 Magnus Carlsen, Noruega; 2) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,733 vs. 2,754 Wesley So, Estados Unidos; 3) Dommaraju Gukesh, India, 2,732 vs. 2,759, Vincent Keymer, Alemania.

R-1, mujeres: 1) Anna Muzychuk, Ucrania, 2,522 – 2,546 Zhu Jiner, China; 2) Ju, Wenjun, China, 2,559 – 2,500, Divya Deshmukh, India; 3) Humpy Koneru, India, 2,535 – 2,527 Bibisara Assaubayeva, Kazajistán.