Carlsen se corona; vence a Erigaisi 2-1 en Armagedón

En un giro de 360 grados, espectacular, el noruego Magnus Carlsen, domina al belicoso gran maestro indio Arjún Erigaisi en Armagedón por 2-1 en tres partidas de blitz, con tres victorias negras, en el tie break del Tepe Sigeman, de Malmöe, en el que se registraron dos resultados con un vuelco cargado de adrenalina. En posición perdida Erigaisi escapa ante Andy Woodward y Carlsen en complejo duelo de equilibrio posicional y material de R, pieza menor y tres peones por bando, explota en el final un error del prodigioso turco Yagiz Kaan Erdogmus. La victoria del noruego produce un doble empate en el liderazgo que se resuelve en eléctrico tie break.

Clasificación final, R-7: 1) M. Carlsen, Noruega, 5 puntos reales: 2) A. Erigaisi, India, 5; 3) Nodirbek Abdusattórov, 4; 4) Yagiz Kaan Erdogmus, 4; 5) Jorden Van Foreest 3 ½; 6) Andy Woodward 3; 7) Zhu, Jiner 2; 8) Nils Grandelius, Suecia, 1 ½.

Resultados, R-7: 1) Carlsen 1-0 Yagiz; 2) Erigaisi ½ Woodward; 3) Grandelius ½ Zhu, Jiner; 4) Abdusattórov ½ Van Foreest.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

Negras: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,708.

Gambito de Dama, aceptado, D20.

R-7, Torneo Tepe Sigeman, Malmöe, 07–05-2026.

1.d4 d5 2.Cf3 c5 3.c4 dxc4 4.e4 cxd4 5.Dxd4 Dxd4 6.Cxd4 Ad7 7.Axc4 Cc6 8.Ae3 Cxd4 9.Axd4 e6 10.f3 Ce7 11.Rf2 Cc6 12.Ae3 Tc8 13.Cd2 Ce5 14.Ae2 Ac5 15.Axc5 Txc5 16.Thc1 Txc1 17.Txc1 Cc6 18.e5 Re7 [18...Cxe5 19.Tc7 Ac6 (19...Re7 20.Txb7 Tc8 21.Re3 Rd8±) 20.Tc8+ Re7 21.Txh8+-] 19.f4 Tc8 20.a3 f6= 21.exf6+ gxf6= 22.Tc3 Cd4 23.Txc8 Axc8 24.Ad3 h6= 25.Re3 Cc6 26.Cf3 b6 27.g4 e5 28.h3 Rd6 29.Cd2 exf4+ 30.Rxf4= Ce5 31.Af5 Ab7 [31...Axf5 32.Rxf5 Re7 33.Ce4 Cc4² 34.Rg6 Cxb2 35.Rxh6 Cd3 36.Rg7 Cc5 37.Cxf6= Ce6+ 38.Rg6 Cf4+ (38...Cf8+?+- 39.Rf5! Ce6 40.g5 Cd4+ 41.Rg6 Cf3 42.Rh6 Cd4 43.Ce4+-) 39.Rf5 Cxh3=] 32.Ac2 Ag2 33.Rg3 Ad5 34.Rf4 Ag2 35.h4 Re7= 36.b3 Ah3 37.Af5 Ag2 38.Ce4 Axe4 39.Axe4 Cf7 40.Ad5 Cd6 41.a4 Rd7 42.b4 Cc8 43.Re4 Ce7 44.Rd4 f5 45.g5 hxg5 46.hxg5 Rd6 47.Ab7= Cg6 48.Rc4 Cf8 49.Ac8= Ce6 50.g6 Re7? 51.Rb5 f4 52.Ra6 f3 53.Rxa7 b5 54.g7 Cxg7 55.axb5 f2 56.Ah3 Ce6 57.b6 Cd4 58.b7 Cc6+ 59.Ra8 Negras abandonan- Tras la coronación y captura no hay forma de evitar la coronación. El rey blanco se dirige a la casilla a7 y el Alfil domina la casilla crítica b5 desde f1. 1–0.

El tie break se jugó al ritmo de 3´ +02”; y el Armagedón 2´30” vs 3´00”.

Blancas: Arjún, Erigaisi, India, 2,776.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,869.

GdeD rehusado, D36.

R–1, Tie break, blitz, Tepe Sigeman, 07–05-2026. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 h6 7.Ah4 0–0 8.Ad3 c6 9.Cge2 Cbd7 10.Dc2 Te8 11.0–0 a5 12.a4 Ch5 13.Axe7 Dxe7 14.Tae1 Cdf6 15.Cc1 Ce4 16.f3 Cxc3 17.bxc3 c5 18.e4 cxd4 19.exd5 Dd8 20.cxd4 Txe1 21.Txe1 Cf6 22.Db3 Ad7 23.Ac4 Ce8 24.Cd3 Cd6 25.Ce5 Dh4 26.Td1 Ae8 27.Af1 Tc8 28.Db6 Axa4 29.Ta1 Df4 30.h3 Ae8 31.Txa5 De3+ 32.Rh2 Df4+ 33.Rg1 Cf5 34.Ta1 De3+ 35.Rh2 Cxd4 36.Cg4 Cxf3+ 0–1.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,869.

Negras: Arjún Erigaisi, India, 2,776.

Defensa Pirc, D08.

R-2, Tie break, Tepe Sigeman, 07–05-2026.

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Cf3 Ag7 5.Ae2 0–0 6.0–0 e6 7.a4 Cc6 8.a5 Tb8 9.h3 h6 10.Ae3 b6 11.a6 Ce7 12.Dd2 Rh7 13.Ad3 c6 14.Ce2 b5 15.Cg3 Tb6 16.b3 Dc7 17.c4 bxc4 18.bxc4 c5 19.d5 e5 20.Ch2 Axa6 21.f4 exf4 22.Axf4 Cd7 23.Ta2 Ce5 24.Axe5 Axe5 25.Cg4 Ad4+ 26.Rh1 Cg8 27.e5 dxe5 28.Ce4 f5 29.Cxh6 Cxh6 30.Cg5+ Rg7 31.Ce6+ Txe6 32.dxe6 Ac8 33.Dg5 Axe6 34.Ta6 Tf6 35.Tb1 e4 36.Ae2 Cf7 37.Dd2 Ac8 38.Txf6 Axf6 39.Dd5 Ad4 0–1.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,776.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,869.

Nimzo-India, E20.

R-3, Armagedón, 07.2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.g3 0–0 5.Ag2 d5 6.a3 Ae7 7.Dd3 b6 8.cxd5 Cxd5 9.Cf3 Ab7 10.Cxd5 exd5 11.0–0 Cd7 12.Af4 c5 13.b3 Te8 14.h4 h6 15.Tfd1 a5 16.a4 Aa6 17.Dc2 Tc8 18.Db2 Cf6 19.Ah3 Ta8 20.Ae5 Af8 21.Tac1 Ce4 22.dxc5 bxc5 23.Af5 Cf6 24.Axf6 Dxf6 25.Dxf6 gxf6 26.Txd5 Axe2 27.Cd2 Ted8 28.Ae4 Txd5 29.Axd5 Td8 30.Ce4 f5 31.Cc3 Aa6 32.Ac4 Ab7 33.Td1 Td4 34.Rf1 f4 35.Txd4 cxd4 36.Cb5 fxg3 37.fxg3 Ac5 38.Re2 Ae4 39.Ad3 f5 40.Cc7 Rf7 41.Ca6 Ad6 42.g4 Axd3+ 43.Rxd3 fxg4 44.Rxd4 Rg6 45.Re3 Rh5 46.Rd4 0–1.